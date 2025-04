Dúfa, že nevhodné veci vystrihnú. Hejkovej cestu na vrchol zdokumentoval Netflix

Pre členku Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) to bolo posledné vrcholné európske podujatie, na ktorom napokon doviedla svoj tím k zisku trofeje pre víťaza Euroligy, šiestej v jej trénerskej kariére a v najlepšej ženskej súťaži Európy jej zostala neuveriteľná stopercentná bilancia vo finálových zápasoch.

PRAHA. Cestu slovenskej basketbalovej trénerky Natálie Hejkovej za celkovým triumfom na nedávnom Final Six turnaji Euroligy dokumentovala najväčšia streamovacia platforma Netflix.

„Celý pobyt v Zaragoze mapoval Netflix, ktorý robí dokument o Eurolige. Som zvedavá, ako to bude vyzerať na konci. Vo všetkých zápasoch som mala na sebe mikrofón, tak dúfam, že ak tam bude niečo nevhodné, tak to vystrihnú,“ prezradila TASR Hejková.

Legenda ženského basketbalu sa počas týždňa dočkala viackrát ocenenia jej úspešnej kariéry v Eurolige v pozícii hlavnej trénerky, či už v podobe ceny za celoživotný prínos, hracej lopty z finále alebo zarámovaných koláží s jej úspechmi. Z dôvodu veľkého záujmu a prvenstva si však nemohla užiť bezprostredné oslavy s realizačným tímom a hráčkami.

„Človek si myslí, že je to raz, dva, tri, oslavy, ale vôbec to tak nie je. Ja som si tie oslavy neužila. Keby nebolo toho odovzdávania obrazu, tak by som bola úplne mimo osláv.

Tréner má totiž veľmi veľa povinností po takomto zápase. Jeden rozhovor, druhý, tretí, odrazu sa zistilo, že sa čaká na mňa, že mám ísť ešte na tlačovú konferenciu a ešte som sa nevyfotila s trofejou. Do autobusu som išla úplne posledná,“ povedala 71-ročná trénerka.