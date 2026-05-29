Finále Ligy majstrov či semifinále MS v hokeji. Športový program na dnes (30. máj)

Športový program na sobotu, 30. máj
Futbal
- 14:00 Škótsko - Curacao, prípravný zápas
- 20:30 Nigéria - Jamajka, prípravný zápas
- 18:00 Paríž St. Germain - FC Arsenal, finále Ligy majstrov
- 13:00 FC SILON Táborsko – FC Baník Ostrava, odveta baráže o účasť v českej lige /prvý zápas: 0:3/
Hokej
- 2:00 Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens, semifinále play-off NHL /stav série: 3:1/
- 15:20 Švajčiarsko - Nórsko, MS v hokeji 2026 (semifinále) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:00 Kanada - Fínsko, MS v hokeji 2026 (semifinále) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- 11:00 Roland Garros WTA
- 11:00 Roland Garros ATP
- 11:00 challenger Košice Open
Hádzaná
- 12:30 Montpellier HB - THW Kiel, semifinále Final Four Európskej ligy EHF
- 15:30 MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt, semifinále Final Four Európskej ligy EHF
- 18:00 MŠK Považská Bystrica – MHC Štart Nové Zámky, o 3. miesto play-off Niké Handball Extraligy /stav série: 2:0/
- 19:05 Tatran Prešov - HK Bojnice, finále play-off Niké Handball Extraligy /stav série: 1:1/
- 18:30 HK AGRO Topoľčany - ŠK DAC Dunajská Streda, odveta baráže o účasť v Niké Handball Extralige/prvý zápas: 23:26/
Strelectvo
- 9:00 SP /účasť SR/
Malý futbal
- 10:45 Grécko - Bosna a Hercegovina, ME v malom futbale 2026 (A-skupina)
- 12:00 Rakúsko - Taliansko, ME v malom futbale 2026 (F-skupina)
- 13:15 Azerbajdžan - Francúzsko, ME v malom futbale 2026 (F-skupina)
- 14:30 Bulharsko - Česko, ME v malom futbale 2026 (B-skupina)
- 16:00 Slovensko - Čierna Hora, ME v malom futbale 2026 (A-skupina)
- 17:15 Rumunsko - Gruzínsko, ME v malom futbale 2026 (D-skupina)
- 20:00 Turecko - Belgicko, ME v malom futbale 2026 (C-skupina)
- 21:15 Srbsko - Ukrajina, ME v malom futbale 2026 (E-skupina)
- 22:30 Izrael - Portugalsko, ME v malom futbale 2026 (B-skupina)
Moderná gymnastika
- 8:00 finále viacboja ženy - ME /účasť SR/
Cestná cyklistika
- 11:15 20. etapa: Gemona del Friuli – Piancavallo (200 km), Giro d´Italia
- 12:15 1. etapa: Cesenatico - Ravenna (139 km), Giro d'Italia žien
Vodný slalom
- 11:15 kvalifikácia C1 ženy, 1. kolo SP /účasť SR/
- 12:18 kvalifikácia C1 muži, 1. kolo SP /účasť SR/
- 14:36 finále C1 ženy, 1. kolo SP /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 15:15 finále C1 muži,1. kolo SP /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Volejbal
- 18:00 Rumunsko - Slovensko, ženy - prípravný zápas
Triatlon
- 11:00 elite ženy, World Triathlon Championship Series (Alghero, Taliansko)
- 14:00 elite muži, World Triathlon Championship Series (Alghero, Taliansko)
Plochá dráha
- 14:00 kvalifikácia, Grand Prix (Žarnovica)
Motorizmus
- 8:30 rýchlostné skúšky, 53. ročník Slovakia Rallye Tatry
TV program: sobota, 30. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.