Finále Ligy majstrov či semifinále MS v hokeji. Športový program na dnes (30. máj)

Radosť hráčov Arsenal Londýn. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|30. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 30. mája. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 30. máj

Futbal

  • 14:00 Škótsko - Curacao, prípravný zápas 
  • 20:30 Nigéria - Jamajka, prípravný zápas 

  • 18:00 Paríž St. Germain - FC Arsenal, finále Ligy majstrov

  • 13:00 FC SILON Táborsko – FC Baník Ostrava, odveta baráže o účasť v českej lige /prvý zápas: 0:3/   

Hokej

Tenis

  • 11:00 Roland Garros WTA
  • 11:00 Roland Garros ATP
  • 11:00 challenger Košice Open

Hádzaná

  • 12:30 Montpellier HB - THW Kiel, semifinále Final Four Európskej ligy EHF
  • 15:30 MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt, semifinále Final Four Európskej ligy EHF

  • 18:00 MŠK Považská Bystrica – MHC Štart Nové Zámky, o 3. miesto play-off Niké Handball Extraligy /stav série: 2:0/
  • 19:05 Tatran Prešov - HK Bojnice, finále play-off Niké Handball Extraligy /stav série: 1:1/

  • 18:30 HK AGRO Topoľčany - ŠK DAC Dunajská Streda, odveta baráže o účasť v Niké Handball Extralige/prvý zápas: 23:26/

Strelectvo

  • 9:00 SP /účasť SR/     

Malý futbal

Moderná gymnastika

  • 8:00 finále viacboja ženy - ME /účasť SR/     

Cestná cyklistika

  • 11:15 20. etapa: Gemona del Friuli – Piancavallo (200 km), Giro d´Italia   

  • 12:15 1. etapa: Cesenatico - Ravenna (139 km), Giro d'Italia žien

Vodný slalom

Volejbal

  • 18:00 Rumunsko - Slovensko, ženy - prípravný zápas 

Triatlon

  • 11:00 elite ženy, World Triathlon Championship Series (Alghero, Taliansko)
  • 14:00 elite muži, World Triathlon Championship Series (Alghero, Taliansko)

Plochá dráha

  • 14:00 kvalifikácia, Grand Prix (Žarnovica)

Motorizmus

  • 8:30 rýchlostné skúšky, 53. ročník Slovakia Rallye Tatry
TV program: sobota, 30. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

