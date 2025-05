Nie Cubs, ale najväčší rival. Nový pápež je veľkým fanúšikom bejzbalu

Americkým médiám to potvrdil jeho brat John Prevost a vyvrátil tak pôvodne zverejnené informácie, že novozvolená hlava katolíckej cirkvi podporuje mestského rivala z jeho rodného mesta Chicagu Cubs.

„Chápeme to. Všetci sme chceli mať pápeža na našej strane. Sme však radi, že si vybral ten správny tím. Fandí nám a je to pre nás skvelé,“ tešil sa generálny manažér Chicaga White Sox Will Venable podľa AP.