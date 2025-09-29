Snoop Dogg mieri na olympiádu v Miláne a Cortine. Opäť bude komentátor

Snoop Dogg
Snoop Dogg (Autor: REUTERS)
TASR|29. sep 2025 o 09:45
ShareTweet0

Rovnakú úlohu si prvýkrát vyskúšal v Paríži.

NEW YORK. Slávny raper Snoop Dogg bude sedieť opäť za mikrofónom počas olympijských hier.

Päťdesiattriročný Američan sa podobne ako vlani na OH v Paríži predstaví v pozícii spolukomentátora pre NBC Universal počas budúcoročných ZOH v Miláne a d'Ampezzo.

Snoop Dogg bude na televíznych obrazovkách po boku moderátora Mika Tiricoma. „Teším sa, že budem znovu oslavovať spolu so športovcami a ich rodinami.

Olympijské hry sú najväčšie podujatie na svete. Venujem sa športu, spájaniu ľudí a zjednocovaniu, pričom do toho prinášam zábavu,“ reagoval spevák, ktorého na Instagrame sleduje takmer 89 miliónov ľudí. Informovala agentúra AP.

Olympijské

    Snoop Dogg
    Snoop Dogg
    Snoop Dogg mieri na olympiádu v Miláne a Cortine. Opäť bude komentátor
    dnes 09:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Olympijské»Snoop Dogg mieri na olympiádu v Miláne a Cortine. Opäť bude komentátor