Hagara stvárnil vo filme legendárneho Nepelu. Je to veľká česť i výzva, priznáva

TASR|27. okt 2025 o 16:48
Musel si naštudovať spôsob vtedajšieho skákania.

BRATISLAVA. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara si okrem čoraz úspešnejšej športovej kariéry vyskúšal aj novú kariérnu skúsenosť. V životopisnom filme o najlepšom slovenskom športovcovi 20. storočia sa ako dablér herca Josefa Trojana premenil na ľade na Ondreja Nepelu.

Aktuálne najznámejšiemu slovenskému krasokorčuliarovi sa prednedávnom podarilo prvýkrát v kariére zvládnuť na súťaži štvoritý skok a teraz mal možnosť na filmovom plátne napodobňovať pohyby svojho idola.

„Je to pre mňa veľká pocta, že som si ho mohol zahrať. Vo filme som stvárňoval skoky, piruety a také technickejšie veci, čo Pepa Trojan nemohol spraviť. Naučil sa však toho veľa.

Je to veľká česť, pretože Nepela má veľmi dobrú mienku na Slovensku. Je to najlepší športovec minulého storočia, preto som veľmi rád, že sa mi to podarilo,“ povedal pre TASR Hagara.

VIDEO: Adam Hagara po premiére filmu

Reprezentant Slovenska na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo zažil v nedávnej minulosti viacero pamätných momentov, ale natáčanie filmu a práca s kamerou boli pre neho novou, doteraz nepoznanou skúsenosťou.

„Hlavný rozdiel bol v tom, že som trochu musel predstavovať dobové korčuľovanie. Musel som prispôsobiť aj svoje ruky a tiež korčuľovanie tomu, čo Nepela vedel, skákal a ako to aj vtedy vyzeralo. Povinné cviky, ktoré teraz nemáme, som si musel pozrieť, niečo si zopakovať, niečo sa naučiť. V tomto to bola najväčšia výzva.

Bola to pre mňa veľmi dobrá skúsenosť, veľa super ľudí, noví kamaráti a priateľská atmosféra. Vždy sa robí dobre, keď sú naokolo ľudia, ktorí vás podporujú a záleží im na vás. Som rád za možnosť, ktorí možno iní ľudia nemajú - venovať sa športu a iným veciam,“ vyjadril sa slovenský krasokorčuliar.

Pri študovaní a natáčaní sa 19-ročný Hagara dostal zároveň k archívnym záberom Nepelu zo súťažných vystúpení na olympijských hrách, majstrovstvách sveta a Európy.

„Pozeral som si dostupné videá, na základe jedného z nich sme urobili jazdu. Nie je úplne stopercentne rovnaká, ale robili sme to tak, aby to dobre vyzeralo vo filme a robilo sa to na ľade. Zmenila sa technická úroveň krasokorčuľovania, vypadli povinné jazdy.

Teraz je krátky program a voľná jazda. Myslím si, že je to aj krajšie pre publikum a spravilo sa to tak, aby ľudia z toho mali väčší zážitok. Kedysi bol štvoritý skok niečo, čo sa nedalo vidieť a momentálne má najlepší sedem štvoritých skokov v jazde. Ondrej Nepela bol vo svojom čase veľkou legendou,“ dodal Hagara.

