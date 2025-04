Kontroverzné vyjadrenie Zvereva. Aby už nikdy nemusel jesť, radšej by užil pilulku

FRANKFURT. Nemecký tenista Alexander Zverev považuje jedenie za stratu času. Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu tvrdí, že nikdy nebol gurmán a na zažehnanie hladu by radšej užil pilulku.

„Ak by mi dali tabletku a nemusel by som už nikdy jesť, užil by som ju. Nikdy som nebol veľký jedák a často ma museli nútiť, aby som vôbec dostal do seba nejaký pokrm.