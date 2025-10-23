Syn Mareka Hamšíka spečatil svoj prvý veľký prestup. Smeruje do klubu so svetoznámou akadémiou

Christian Hamšík s dresom Kodane. (Autor: X / F.C. København)
Sportnet, TASR|23. okt 2025 o 11:32 (aktualizované 23. okt 2025 o 13:46)
K tímu sa pripojí v januári budúceho roka.

BRATISLAVA. Syn slovenskej futbalovej legendy Marka Hamšíka má za sebou prvý veľký prestup v kariére.

Pätnásťročný Christian Hamšík podpísal zmluvu v dánskom klube FC Kodaň, ktorý je účastníkom Ligy majstrov.

Mládežnícky reprezentant Slovenska doteraz pôsobil v MFK Dukla Banská Bystrica a k šestnásťnásobnému šampiónovi Dánska sa talentovaný stredopoliar pripojí v januári, keď dovŕši šestnásť rokov.

Mladý Hamšík bol v Kodani na stáži a tamojších funkcionárov zaujal.

„Christian nás tento rok navštívil dvakrát a urobil na nás dojem nielen na ihrisku, ale aj mimo neho,“ povedal pre klubový web Christian Wilkens, šéf skautingu mladých hráčov.

„Do svojej hry prináša veľkú dynamiku a tiež má vynikajúcu mentalitu a ochotu sa učiť,“ dodal Wilkens.

Hamšík junior bude zatiaľ nastupovať za kodanský tím do 17 rokov.

"Prešiel kvalitnou futbalovou výchovou. V Kodani sa samozrejme bude musieť najprv prispôsobiť nášmu štýlu hry. Veľmi sa tešíme, až ho u nás privítame," napísal ďalej klub.

Jeho otec, dnes asistent v slovenskej reprezentácii, odišiel do zahraničia ako 17-ročný. Za 500-tisíc eur prestúpil zo Slovana Bratislava do Brescie Calcio.

Po troch rokoch ho kúpil Neapol za 5,5 milióna eur. S „Partenopei“ oslavoval dva triumfy v Talianskom pohári a stal sa klubovou legendou.I

