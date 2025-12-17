Urobte niečo s týmto tímom. Majiteľ Golden State fanúšikovi bleskovo odpovedal

Neuspokojivé výsledky basketbalistov Golden State Warriors v aktuálnom ročníku NBA prinútili nahnevaného fanúšika k napísaniu mailu majiteľovi klubu Joeovi Lacobovi. Napokon sa dočkal prekvapivej reakcie v priebehu dvoch minút.
Dvadsaťsedemročný Justin Dutari vyjadril svoju frustráciu po víkendovej prehre s Portlandom Trail Blazers: „Prosím, urobte niečo s týmto tímom. Čo musí Steph Curry urobiť, aby sme každý zápas vyhrali? Dať 50 bodov?
Jimmy Butler nie je využívaný naplno, pretože hrá na inej pozícii a my nemáme skutočného pivota. Som veľmi frustrovaný.“
Podľa The Atletic a hovoru Golden State sa Dutari dočkal odpovede v podstate okamžite. „Nemôžete byť tak frustrovaný, ako som ja. Pracujem na tom. Je to komplikované. Štýl hry, túžba trénera ohľadne hráčov, trendov ligy. Jimmy nie je problém,“ uviedol Lacob.
Na celú situáciu zareagoval aj tréner Steve Kerr: „Všetci sme frustrovaní. Joe je frustrovaný, ja som, takto liga funguje. Neznášam, keď niekto zverejní súkromné maily. Predstavte si to, keby tomu tak je, aké ťažké by boli naše životy.
S majiteľom sa navzájom podporujeme, našou silnou stránkou je stabilné prostredie. Nejde o žiadnu veľkú vec z môjho pohľadu.“
Golden State patrí v tabuľke Západnej konferencii ôsma pozícia s bilanciou 13 výhier a 14 prehier.
