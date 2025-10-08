Je prvým v histórii. Ronaldo sa stal prvým miliardárom spomedzi futbalistov

NEW YORK. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa podľa magazínu Bloomberg stal prvým aktívnym hráčom s čistým majetkom presahujúcim hodnotu jednej miliardy amerických dolárov.
Štyridsaťročný reprezentant Portugalska pôsobí od roku 2023 v saudskoarabskom Al-Nassr, kde podpísal finančne lukratívny kontrakt.
Počas leta podpísal novú zmluvu do konca júna 2027, ročne by mal zarobiť približne 200 miliónov dolárov.
Ako uvádza Bloomberg vo svojom „miliardárskom indexe“, ktorý oceňuje hodnotu majetku, Ronaldo sa stal prvým hráčom so statusom miliardára.
Hviezdny Portugalčan dostáva podľa dostupných údajov jeden z najvyšších ročných platov pre športovca.
Navyše sú príjmy v Saudskej Arábie oslobodené od daní a okrem toho sa v súčasnej zmluve nachádzajú rôzne klauzuly, vďaka ktorým sa konečná zarobená čiastka môže ešte navýšiť.
Suma 1,4 miliardy dolárov zohľadňuje podľa webu Bloombergu Ronaldove kariérne príjmy, investície a reklamné zmluvy.
Ronaldo je majstrom Európy z roku 2016 a s Portugalskom vyhral dvakrát Ligu národov. Tiež je päťnásobným víťazom Ligy majstrov, na konte má okrem iného triumfy v Premier League, La Lige alebo Serie A, a množstvo individuálnych ocenení.
Zo športovcov sú na zozname miliardárov napríklad bývalý americký basketbalista Michael Jordan alebo niekdajší švajčiarsky tenista Roger Federer.
Ronaldo je najlepším strelcom na medzinárodnej scéne, na svojom konte má aktuálne 141 reprezentačných gólov a môže sa stať prvým hráčom v histórii, ktorý sa predstaví na šiestich záverečných turnajoch MS.
Aktuálne naháňa métu tisícky strelených gólov v súťažných zápasoch.