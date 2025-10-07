Futbalová rarita. Otec a syn skončili na lavičke svojich tímov v ten istý deň

Ilustračná fotografia. (Autor: REUTERS)
Prípad sa udial v Grécku.

ATÉNY. Nedeľa bola pre rodinu Petrakisovcov čiernym dňom. Na lavičke gréckeho futbalového klubu AE Larisa najskôr skončil 37-ročný syn Giorgos a ďalší prvoligista

Panetolikos o niečo neskôr ukončil spoluprácu s jeho 66-ročným otcom Giannisom.

Larisa prepustila Giorgosa Petrakisa po domácej prehre s mestským rivalom Volosom 2:5.

Len o niekoľko hodín neskôr prišiel o funkciu trénera aj jeho otec Giannis Petrakis, ktorého Panetolikos podľahol Levadiakosu 0:6.

Klub z Agrinia vo svojej histórii nikdy neutrpel vyššiu prehru v najvyššej gréckej súťaži.

Larisa figuruje na 12. mieste tabuľky, Panetolikosu patrí predposledná 13. pozícia, pripomenula agentúra AFP.

László Bénes.
