Futbalová rarita. Otec a syn skončili na lavičke svojich tímov v ten istý deň

ATÉNY. Nedeľa bola pre rodinu Petrakisovcov čiernym dňom. Na lavičke gréckeho futbalového klubu AE Larisa najskôr skončil 37-ročný syn Giorgos a ďalší prvoligista
Panetolikos o niečo neskôr ukončil spoluprácu s jeho 66-ročným otcom Giannisom.
Larisa prepustila Giorgosa Petrakisa po domácej prehre s mestským rivalom Volosom 2:5.
Len o niekoľko hodín neskôr prišiel o funkciu trénera aj jeho otec Giannis Petrakis, ktorého Panetolikos podľahol Levadiakosu 0:6.
Klub z Agrinia vo svojej histórii nikdy neutrpel vyššiu prehru v najvyššej gréckej súťaži.
Larisa figuruje na 12. mieste tabuľky, Panetolikosu patrí predposledná 13. pozícia, pripomenula agentúra AFP.