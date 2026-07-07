    Nórsko
    Nórsko
    MS vo futbale 2026
    11.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    Miami
    23:00
    Anglicko
    Anglicko

    Problém pre Nórsko? Pred štvrťfinále s Anglickom sa v tíme objavila viróza

    Na snímke hráči Nórska stoja v kruhu.
    Na snímke hráči Nórska stoja v kruhu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. júl 2026 o 19:15
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    Tréner verí, že sa situácia v najbližších dňoch zlepší.

    V tábore nórskej futbalovej reprezentácie pred štvrťfinále MS 2026 proti Anglicku šarapatí viróza.

    Potvrdil to aj tréner Stale Solbakken, ktorý však verí, že sa situácia v najbližších dňoch zlepší.

    Štvrťfinálový duel medzi Nórmi a Angličanmi je na programe v sobotu 11. júla o 23.00 SELČ v Miami.

    Podľa nórskeho denníka Dagbladet symptómami podobnými chrípke trpia útočník Jörgen Strand Larsen a obranca Marcus Holmgren Pedersen.

    Larsen pre chorobu nebol k dispozícii na úvodný súboj základnej skupiny s Irakom. Pedersen chýbal Nórom v osemfinále, v ktorom „vikingovia“ vďaka dvom gólom Erlinga Haalanda nečakane vyradili Brazílu 2:1.

    „V našom tíme máme pár hráčov, ktorí sa necítia dobre, ale ich stav sa postupne zlepšuje. Nie je to ideálna situácia počas takého dlhého turnaja, akým sú majstrovstvá sveta, všetko však máme pod kontrolou,“ citoval slová Solbakkena anglický denník The Standard.

    Pavúk MS vo futbale 2026

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    PAR
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    RSA
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    MAR
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    USA
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    BIH
    0
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    BEL
    3
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    SEN
    2
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    BRA
    2
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    NOR
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    0
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    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
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    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    0
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
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    Belgicko
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na snímke hráči Nórska stoja v kruhu.
    Na snímke hráči Nórska stoja v kruhu.
    Problém pre Nórsko? Pred štvrťfinále s Anglickom sa v tíme objavila viróza
    dnes 19:15
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na snímke hráči Nórska stoja v kruhu.
    Na snímke hráči Nórska stoja v kruhu.
    Problém pre Nórsko? Pred štvrťfinále s Anglickom sa v tíme objavila viróza
    dnes 19:15
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