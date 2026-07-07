Pogačar sa vzdal žltého dresu. Z veľkého úspechu sa teší aj český majster

Tour de France 2026
Výsledky - 4. etapa (Carcassonne - Foix, 181,9 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Mads Pedersen
Lidl-Trek
4:10:45 hod
2.
Quinn Simmons
Lidl-Trek
+ 0 s
3.
Raul Garcia
Movistar
+ 0 s
4.
Marco Frigo
NSN Cycling Team
+ 0 s
5.
Ramses Debruyne
Alpecin Premier Tech
+ 0 s
6.
Kévin Vauquelin
Netcompany INEOS
+ 0 s
7.
Sean Quinn
EF Education EasyPost
+ 0 s
8.
Torstrein Traeen
Uno-X Mobility
+ 0 s
9.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 0 s
10.
Mathias Vacek
Lidl-Trek
+ 0 s
Dánsky cyklista Mads Pedersen z tímu Lidl-Trek triumfoval v utorňajšej štvrtej etapeTour de France 2026.
Jazdec tímu Lidl–Trek sa na 181,8 km dlhej trase z Carcassonne do Foix presadil v záverečnom špurte desaťčlennej skupiny, v ktorom jasne zdolal konkurentov.
Výrazne mu k tomu pomohol český tímový kolega Mathias Vacek, ktorý sa oblečenie do bieleho dresu.
Druhý finišoval jeho tímový kolega Quinn Simmons z USA, tretí skončil Španiel Raul Garcia (Movistar).
Na čelo celkového poradia sa dostal Nór Torstein Traeen (Uno-X Mobility), ktorý obsadil v etape ôsme miesto a vyzliekol zo žltého dresu Slovinca Tadeja Pogačara (SAE Team Emirates).
VIDEO: Záverečné kilometre 4. etapy na Tour de France
Pedersen slávil tretie etapové prvenstvo na Tour, predtým ukoristil etapové vavríny v rokoch 2022 a 2023. Navyše sa obliekol do zeleného dresu pre lídra bodovacej súťaže.
„Určite to bolo dnes od nás majstrovské dielo. V záverečnom stúpaní som sa vytrápil, ale s Quinnom a Mathiasom (Vacekom) to bol ďalší úžasný deň. Išli ako mašiny, bolo to neuveriteľné tímové víťazstvo.
Triumf by som chcel venovať Lucovi Guarcilenovi za tie roky, čo strávil vo funkcii tímového manažéra.
Dnes bolo strašne teplo, treba oceniť podporu, ktorú sme mali v autách, je to určite aj ich víťazstvo,“ vyjadril sa 30-ročný Dán pre oficiálny web podujatia.
Priebeh 4. etapy na Tour de France 2026
Kopcovitý charakter etapy s celkovým prevýšením 2700 metrov a klesavým záverom prial úniku.
Hneď po odmávaní ostrého štartu sa množili útoky, nakoniec odišla až 34-členná skupina. Z popredných jazdcov celkového poradia v nej boli Traeen, Sean Quinn (EF) či Mathias Vacek (Lidl) a nechýbali ani ašpiranti na zelený dres ako Pedersen, Jasper Philipsen (Alpecin) i Biniam Girmay (NSN).
Skupina postupne navyšovala svoj náskok, balík s Pogačarom a Jonasom Vingegaardom kontrolovali jazdci SAE, ktorí zastavili narastanie odstupu približne na úrovni tri a pol minúty.
Vrchársku prémiu na Col de Bedos „uchmatol“ pre seba Alex Molenaar. Jazdec tímu Caja Rural bral potom aj dva vrchárske body na prémii Col du Paradis.
Vzrušenie priniesla šprintérska prémia v Quillane. Šprint otvoril Pedersen, vo finále ho však prešpurtovali Girmay aj Philipsen.
Po prémii sa začalo stúpať na Col de Coudons a Girmay aj s Philipsenom opustili čelnú skupinu, aby neplytvali silami. Vedúca skupina zvýšila náskok na päť minút a čoraz viac bolo jasné, že víťaz etapy nevzíde z hlavného balíka.
Pred vrcholom sa odpútal z čelnej skupiny Jan Tratnik (Red-Bull - Bora), ku ktorému sa pridal Vacek.
Tratnik vzápätí získal vrchársku prémiu na Col de Coudons (10,9 km, 5,5 percenta). Po nej prichádzalo k útokom a napokon sa k vedúcej dvojici podarilo pripojiť Alexovi Kirschovi (Cofidis).
Trio sa však nedokázalo vpredu dlhšie udržať, v záverečnom stúpaní Col de Montségur strácalo svoj náskok. Najprv bol dostihnutý Kirsch a o niečo neskôr aj Tratnik s Vackom.
Vedúca skupina sa potom začala drobiť, vrcholom prémie prešli s malým odstupom dve skupinky zhruba po piatich jazdcov.
Na prémii nebodoval Molenaar, a tak v bodkovanom drese zostal aj po 5. etape Alex Baudin (EF Education–EasyPost).
Napokon sa vpredu sformovala desaťčlenná skupina, najpočetnejšie zastúpenie v nej mal Lidl – okrem lídra Pedersena v nej boli aj Vacek a Simmons.
Lidl kontroloval dianie až do konca. V záverečnej zákrute pred cieľovou rovinkou nastúpil podľa očakávania Pedersen a jasne si došiel po etapový triumf.
Zmena nastala v celkovom poradí, keďže pelotón s favoritmi Pogačarom a Vingegaardom prišiel do cieľa až so stratou 13 minút.
V stredu čaká pretekárov rovinatá 5. etapa, ktorá meria 158 km a vedie z Lannemezanu do Pau.
Celkové poradia po 4. etape
Žltý dres:
1.
Torstein Traeen
Uno-X Mobility
13:02:46 hod
2.
Sean Quinn
EF Education EasyPost
+ 28 s
3.
Mathias Vacek
Lidl-Trek
+ 3:50 min
4.
Tadej Pogačar
UAE Team Emirates - XRG
+ 7:53 min
5.
Jonas Vingegaard
Team Visma Lease a Bike
+ 7:53 min
6.
Ramses Debruyne
Alpecin Premier Tech
+ 8:06 min
7.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 8:16 min
8.
Isaac Del Toro
UAE Team Emirates - XRG
+ 8:17 min
9.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 8:20 min
10.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN Team
+ 8:41 min
Zelený dres:
1.
Mads Pedersen
Lidl-Trek
103 b
2.
Tadej Pogačar
UAE Emirates Team - XRG
55 b
3.
Jonas Vingegaard
Team Visma Lease a Bike
44 b
4.
Quinn Simons
Lidl-Trek
42 b
5.
Isaac del Toro
UAE Emirates Team - XRG
39 b
6.
Biniam Girmay
NSN Cycling team
39 b
7.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
33 b
8.
Tobias Johannessen
Uno-X Mobility
32 b
9.
Jasper Philipsen
Alpecin Premier Tech
30 b
10.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN Team
28 b
Bodkovaný dres:
1.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
12 b
2.
Alex Molenaar
Caja Rural - Seguros RGA
10 b
3.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM Team
9 b
4.
Raúl García Pierna
Movistar Team
7 b
5.
Marco Frigo
NSN Cycling Team
5 b
6.
Jan Tratnik
Red Bull - Bora - Hansgrohe
5 b
7.
Brandon McNulty
UAE Team Emirates - XRG
4 b
8.
Vlad Van Mechelen
Bahrain - Victorious
4 b
9.
Tadej Pogačar
UAE Team Emirates - XRG
3 b
10.
Mathias Vacek
Lidl-Trek
3 b
Biely dres:
1.
Mathias Vacek
Lidl-Trek
13:06:36 hod
2.
Ramses Debruyne
Alpecin Premier Tech
+ 4:16 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Team Emirates - XRG
+ 4:27 min
4.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 4:30 min
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN Team
+ 4:51 min
6.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 5:12 min
7.
Lennert van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 5:50 min
8.
Davide Piganzoli
Team Visma Lease a Bike
+ 6:18 min
9.
Cian Uijtdebroeks
Movistar Team
+ 7:27 min
10.
Pablo Castrillo
Movistar Team
+ 7:32 min
Tímová klasifikácia:
1.
Lidl-Trek
39:04:13 hod
2.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 19:12 min
3.
EF Education EasyPost
+ 21:48 min
4.
Movistar Team
+ 26:05 min
5.
UAE Team Emirates - XRG
+ 32:33 min
6:
Netcompany INEOS
+ 33:21 min