    07.07.2026 13:10
    4. etapa
    Carcassonne > Foix
    181,9 km
    sport-ground-additional-data
    kopcovitý
    Mads Pedersen
    Lidl - Trek
    Profil etapyOnline prenosVýsledkyFotogaléria

    Pogačar sa vzdal žltého dresu. Z veľkého úspechu sa teší aj český majster

    Tadej Pogačar.
    Fotogaléria (17)
    Tadej Pogačar. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|7. júl 2026 o 17:42
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    Etapové víťazstvo získal tímový spolujazdec Čecha.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 4. etapa (Carcassonne - Foix, 181,9 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl-Trek

    4:10:45 hod

    2.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl-Trek

    + 0 s

    3.

    ESP

    Raul Garcia

    Movistar

    + 0 s

    4.

    ITA

    Marco Frigo

    NSN Cycling Team

    + 0 s

    5.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin Premier Tech

    + 0 s

    6.

    FRA

    Kévin Vauquelin

    Netcompany INEOS

    + 0 s

    7.

    USA

    Sean Quinn

    EF Education EasyPost

    + 0 s

    8.

    NOR

    Torstrein Traeen

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    9.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 0 s

    10.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl-Trek

    + 0 s

    Dánsky cyklista Mads Pedersen z tímu Lidl-Trek triumfoval v utorňajšej štvrtej etapeTour de France 2026.

    Jazdec tímu Lidl–Trek sa na 181,8 km dlhej trase z Carcassonne do Foix presadil v záverečnom špurte desaťčlennej skupiny, v ktorom jasne zdolal konkurentov.

    Výrazne mu k tomu pomohol český tímový kolega Mathias Vacek, ktorý sa oblečenie do bieleho dresu.

    Druhý finišoval jeho tímový kolega Quinn Simmons z USA, tretí skončil Španiel Raul Garcia (Movistar).

    Fotogaléria zo 4. etapy na Tour de France 2026
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Riders in the breakaway pedal during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    17 fotografií
    The pack rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Dorian Godon rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Italy's Matteo Trentin rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Team cars share equipment during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    Na čelo celkového poradia sa dostal Nór Torstein Traeen (Uno-X Mobility), ktorý obsadil v etape ôsme miesto a vyzliekol zo žltého dresu Slovinca Tadeja Pogačara (SAE Team Emirates).

    VIDEO: Záverečné kilometre 4. etapy na Tour de France

    Pedersen slávil tretie etapové prvenstvo na Tour, predtým ukoristil etapové vavríny v rokoch 2022 a 2023. Navyše sa obliekol do zeleného dresu pre lídra bodovacej súťaže.

    „Určite to bolo dnes od nás majstrovské dielo. V záverečnom stúpaní som sa vytrápil, ale s Quinnom a Mathiasom (Vacekom) to bol ďalší úžasný deň. Išli ako mašiny, bolo to neuveriteľné tímové víťazstvo.

    Triumf by som chcel venovať Lucovi Guarcilenovi za tie roky, čo strávil vo funkcii tímového manažéra.

    Dnes bolo strašne teplo, treba oceniť podporu, ktorú sme mali v autách, je to určite aj ich víťazstvo,“ vyjadril sa 30-ročný Dán pre oficiálny web podujatia.

    Priebeh 4. etapy na Tour de France 2026

    Kopcovitý charakter etapy s celkovým prevýšením 2700 metrov a klesavým záverom prial úniku.

    Hneď po odmávaní ostrého štartu sa množili útoky, nakoniec odišla až 34-členná skupina. Z popredných jazdcov celkového poradia v nej boli Traeen, Sean Quinn (EF) či Mathias Vacek (Lidl) a nechýbali ani ašpiranti na zelený dres ako Pedersen, Jasper Philipsen (Alpecin) i Biniam Girmay (NSN).

    Skupina postupne navyšovala svoj náskok, balík s Pogačarom a Jonasom Vingegaardom kontrolovali jazdci SAE, ktorí zastavili narastanie odstupu približne na úrovni tri a pol minúty.

    Vrchársku prémiu na Col de Bedos „uchmatol“ pre seba Alex Molenaar. Jazdec tímu Caja Rural bral potom aj dva vrchárske body na prémii Col du Paradis.

    Vzrušenie priniesla šprintérska prémia v Quillane. Šprint otvoril Pedersen, vo finále ho však prešpurtovali Girmay aj Philipsen.

    Po prémii sa začalo stúpať na Col de Coudons a Girmay aj s Philipsenom opustili čelnú skupinu, aby neplytvali silami. Vedúca skupina zvýšila náskok na päť minút a čoraz viac bolo jasné, že víťaz etapy nevzíde z hlavného balíka.

    Pred vrcholom sa odpútal z čelnej skupiny Jan Tratnik (Red-Bull - Bora), ku ktorému sa pridal Vacek.

    Tratnik vzápätí získal vrchársku prémiu na Col de Coudons (10,9 km, 5,5 percenta). Po nej prichádzalo k útokom a napokon sa k vedúcej dvojici podarilo pripojiť Alexovi Kirschovi (Cofidis).

    Trio sa však nedokázalo vpredu dlhšie udržať, v záverečnom stúpaní Col de Montségur strácalo svoj náskok. Najprv bol dostihnutý Kirsch a o niečo neskôr aj Tratnik s Vackom.

    Vedúca skupina sa potom začala drobiť, vrcholom prémie prešli s malým odstupom dve skupinky zhruba po piatich jazdcov.

    Na prémii nebodoval Molenaar, a tak v bodkovanom drese zostal aj po 5. etape Alex Baudin (EF Education–EasyPost).

    Napokon sa vpredu sformovala desaťčlenná skupina, najpočetnejšie zastúpenie v nej mal Lidl – okrem lídra Pedersena v nej boli aj Vacek a Simmons.

    Lidl kontroloval dianie až do konca. V záverečnej zákrute pred cieľovou rovinkou nastúpil podľa očakávania Pedersen a jasne si došiel po etapový triumf.

    Zmena nastala v celkovom poradí, keďže pelotón s favoritmi Pogačarom a Vingegaardom prišiel do cieľa až so stratou 13 minút.

    V stredu čaká pretekárov rovinatá 5. etapa, ktorá meria 158 km a vedie z Lannemezanu do Pau.

    Celkové poradia po 4. etape

    Žltý dres:

    1.

    NOR

    Torstein Traeen

    Uno-X Mobility

    13:02:46 hod

    2.

    USA

    Sean Quinn

    EF Education EasyPost

    + 28 s

    3.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl-Trek

    + 3:50 min

    4.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Team Emirates - XRG

    + 7:53 min

    5.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Team Visma Lease a Bike

    + 7:53 min

    6.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin Premier Tech

    + 8:06 min

    7.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 8:16 min

    8.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Team Emirates - XRG

    + 8:17 min

    9.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 8:20 min

    10.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN Team

    + 8:41 min

    Zelený dres:

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl-Trek

    103 b

    2.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates Team - XRG

    55 b

    3.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Team Visma Lease a Bike

    44 b

    4.

    USA

    Quinn Simons

    Lidl-Trek

    42 b

    5.

    MEX

    Isaac del Toro

    UAE Emirates Team - XRG

    39 b

    6.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling team

    39 b

    7.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    33 b

    8.

    NOR

    Tobias Johannessen

    Uno-X Mobility

    32 b

    9.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin Premier Tech

    30 b

    10.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN Team

    28 b

    Bodkovaný dres:

    1.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    12 b

    2.

    NLD

    Alex Molenaar

    Caja Rural - Seguros RGA

    10 b

    3.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    9 b

    4.

    ESP

    Raúl García Pierna

    Movistar Team

    7 b

    5.

    ITA

    Marco Frigo

    NSN Cycling Team

    5 b

    6.

    SVN

    Jan Tratnik

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    5 b

    7.

    USA

    Brandon McNulty

    UAE Team Emirates - XRG

    4 b

    8.

    BEL

    Vlad Van Mechelen

    Bahrain - Victorious

    4 b

    9.

    SVN

    Tadej Pogačar 

    UAE Team Emirates - XRG

    3 b

    10.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl-Trek

    3 b

    Biely dres:

    1.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl-Trek

    13:06:36 hod

    2.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin Premier Tech

    + 4:16 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Team Emirates - XRG

    + 4:27 min

    4.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 4:30 min

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN Team

    + 4:51 min

    6.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 5:12 min

    7.

    BEL

    Lennert van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 5:50 min

    8.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Team Visma Lease a Bike

    + 6:18 min

    9.

    BEL

    Cian Uijtdebroeks

    Movistar Team

    + 7:27 min

    10.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar Team

    + 7:32 min

    Tímová klasifikácia:

    1.

    DEU

    Lidl-Trek

    39:04:13 hod

    2.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 19:12 min

    3.

    USA

    EF Education EasyPost

    + 21:48 min

    4.

    ESP

    Movistar Team

    + 26:05 min

    5.

    ARE

    UAE Team Emirates - XRG

    + 32:33 min

    6:

    GBR

    Netcompany INEOS

    + 33:21 min

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    08.07.2026
    14:05
    5. etapa
    Lannemezan > Pau
    158,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    09.07.2026
    12:25
    6. etapa
    Pau > Gavernie-Gedre
    186,2 km
    hornatý
    hornatý
    10.07.2026
    13:15
    7. etapa
    Hagetmau > Bordeaux
    175,1 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

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    Pogačar sa vzdal žltého dresu. Z veľkého úspechu sa teší aj český majster
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