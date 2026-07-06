    06.07.2026 12:10
    3. etapa
    Granollers > Les Angles
    195,9 km
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    hornatý
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    Pogačar pokoril Sagana a expert sa divil, čo skúša Visma. Belgičan si prešiel utrpením

    Tadej Pogačar zdolal Jonasa Vingegaarda v závere 3. etapy Tour de France 2026.
    Fotogaléria (26)
    Tadej Pogačar zdolal Jonasa Vingegaarda v závere 3. etapy Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Miroslav Kováčik|6. júl 2026 o 20:10
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    Tadej Pogačar je lídrom Tour de France 2026.

    Tentoraz žiadne darčeky. S takýmto titulkom prišiel francúzsky denník L'Équipe po skončení 3. etapy najslávnejších cyklistických pretekov. 

    Narážal tým na fakt, že kým v nedeľu Tadej Pogačar daroval víťazstvo tímovému kolegovi Isaacovi Del Torovi, o deň neskôr to už bolo v jeho réžii.

    V dojazde v Les Angles dosiahol 22. víťazstvo na Tour de France a vďaka bonifikačným sekundách vyzliekol zo žltého dresu Jonasa Vingegaarda.

    "Nosiť žltý dres je snom každého cyklistu. Aj pre mňa je to stále niečo výnimočné. Neviem, ako dlho si ho udržím, a preto si to chcem užiť," povedal slovinský cyklista v bezprostrednom rozhovore.

    Vingegaard sa ani nezdvihol

    Tretia etapa mohla priniesť dva scenáre. Ten divácky atraktívnejší spočíval v tom, že by silný únik dostal priestor a bojoval o etapový triumf.

    Pre tento typ jazdcov ide zväčša o životnú príležitosť a preto nechajú na trati všetko, aby si do svojho životopisu mohli zapísať víťazstvo na Tour.

    Fotogaléria z 3. etapy na Tour de France 2026
    Cyklistický pelotón jazdí počas 3. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati z Granollersu do Les Angles, dlhej 195,9 km v španielskom meste Granollers.
    Cyklistický pelotón jazdí počas 3. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati z Granollersu do Les Angles, dlhej 195,9 km v španielskom meste Granollers.
    Cyklistický pelotón jazdí počas 3. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati z Granollersu do Les Angles, dlhej 195,9 km v španielskom meste Granollers.
    A spectator cheers the riders during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    26 fotografií
    Spectator cheer the riders during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Australia's Michael Storer cools down during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Sport director gives water to Denmark's Mads Pedersen during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wait for the riders during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The riders pedal during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)A woman takes photos of the riders during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Riders in the breakaway pedal during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates after winning the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles , France, Monday, July 6, 2026. (Anne-Christine Poujoulat/Pool Photo via AP)Slovenia's Tadej Pogacar drinks after winning the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles , France, Monday, July 6, 2026. (Anne-Christine Poujoulat/Pool Photo via AP)Slovenia's Tadej Pogacar drinks after winning the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles , France, Monday, July 6, 2026. (Anne-Christine Poujoulat/Pool Photo via AP)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles , France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after winning the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles , France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates as he crosses the finish line to win the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles , France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates as he crosses the finish line to win the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles , France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after winning the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles , France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles , France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles , France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after winning the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles , France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar arrives on the podium after winning the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles , France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar rides during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Denmark's Jonas Vingegaard rides during the third stage of the Tour de France cycling race with start in Granollers and finish in Les Angles, France, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    Tím UAE Emirates však povedal nie. Po vytvorení 18-členného úniku začal kontrolovať stratu s občasnou pomocou Vismy. Tim Wellens či Nils Politt sa poriadne nadreli, ale napokon za to boli odmenení. 

    Po dostihnutí Alexa Baudina bolo jasné, že o etapový vavrín zabojujú v miernom stúpaní vrchári, z ktorých v pondelok vyčnieval muž v dúhovom drese. 

    Tadej Pogačar poľahky vyhral. Hoci sa finišovalo do kopca, trochu to vyzeralo ako šprintérske dojazdy Marka Cavendisha, ktorého tímoví kolegovia vypustili v ideálnej pozícii na posledných 200 metrov.

    Po prejazde bránou záverečného kilometra sa Del Toro ujal tempa, pričom za zadným kolesom mal nalepeného Pogačara. Ten bol trpezlivý, počkal si a keď sa zdvihol zo sedla, Vingegaard nereagoval.

    "Na rozdiel od včera ukázal, čo dokáže. Je to jeho obľúbený terén. Jonas musí dúfať, že v dlhých stúpaniach sa pomer síl zmení. Prvé tri dni sú však plusom pre Pogačara," vraví expert dánskej TV2 Emil Axelgaard.

    VIDEO: Zábery z 3. etapy Tour de France 2026

    Víťazstvo číslo 122

    Del Toro sa Pogačarovi odvďačil za gesto z druhej etapy, keď ho nechal vyhrať a zozadu kontroloval, či sa v podobnom dojazde súperi neblížia. 

    "Vďaka Isaacovi som nabral trochu sily. Mám pocit, že som v záverečnom stúpaní vydal viac ako 100 percent," povedal dvojnásobný svetový šampión.

    Zároveň priznal, že až v približne v polovici etapy padlo rozhodnutie, že tím UAE bude na to tlačiť a snažiť sa vytvoriť Slovincovi víťaznú pozíciu. Prekvapený z toho bol aj Belgičan Lennert Van Eetvelt.

    "Bol to dlhý a náročný deň. Každý to cítil v nohách. Cítil som sa dobre a potom som sa čudoval, prečo jazdci UAE Emirates do toho tak šliapu.  

    V závere som to možno mal skúsiť o niečo skôr a byť odvážnejší, ale proti Tadejovi by som aj tak nič neurobil," vravel v cieli šiesty Van Eetvelt. 

    Tadej Pogačar 22. etapovým triumfom na Tour vyrovnal zápis Andrého Darrigadea a tiež definitívne nechal za sebou Petra Sagana. Slovinec má na konte celkovo už 122 víťazstiev, o jedno viac ako Slovák.

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    Po hodinách trápenia to vzdal

    V tíme UAE panuje skvelá nálada, čo potvrdzujú aj slová Del Tora, ktorý je šťastný za to, že mohol "veľkému bratovi" vrátiť jeho láskavosť.

    "Bolo skvelé vidieť ho dvíhať ruky na hlavu. Je úžasné, že mu môžem pomáhať na Tour de France a zatiaľ nám to funguje," povedal Mexičan.

    Naopak, bývalý cyklista Tyler Hamilton sa čudoval taktike tímu Visma. V úvode etapy to vyzeralo tak, že Matteo Jorgenson chce ísť do úniku, hoci ide o kľúčového pomocníka Jonasa Vingegaarda.

    "Pozeral som sa na to a premýšľal, o čo im ide. Možno chceli mať jazdca vpredu, aby neskôr pomáhal Jonasovi. Aj tak ma to udivuje," hovorí. 

    Už po tretej etape končí na Tour belgický šprintér či klasikár Arnaud De Lie. Podobne ako na Gire nebol zdravotne fit a od úvodných metrov sa trápil. Dlho bojoval s limitom, ale napokon to vzdal. 

    VIDEO: Arnaud De Lie počas 3. etapy Tour de France 2026

    "Táto Tour bola pre neho utrpením. Celý deň jazdil tesne pred zberačom spolu so svojím strážnym anjelom Baptistom Veistrofferom. Nakoniec ho opustil, aby obaja neprišli do cieľa po limite," píše Het Nieuwsblad.

    "Je to obrovské sklamanie. Mesiace som trénoval, aby som bol pripravený. Sníval som o tom, že budem bojovať o víťazstvá v šprintoch, ale žalúdočná infekcia ma veľmi oslabila," uviedol smutný De Lie.

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    07.07.2026
    13:10
    4. etapa
    Carcassonne > Foix
    181,9 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    08.07.2026
    14:05
    5. etapa
    Lannemezan > Pau
    158,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    09.07.2026
    12:25
    6. etapa
    Pau > Gavernie-Gedre
    186,2 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tadej Pogačar zdolal Jonasa Vingegaarda v závere 3. etapy Tour de France 2026.
    Tadej Pogačar zdolal Jonasa Vingegaarda v závere 3. etapy Tour de France 2026.
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tadej Pogačar zdolal Jonasa Vingegaarda v závere 3. etapy Tour de France 2026.
    Tadej Pogačar zdolal Jonasa Vingegaarda v závere 3. etapy Tour de France 2026.
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