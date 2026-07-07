Olympiáda prišla po 102 rokoch o tradičnú disciplínu. MOV ju z programu ZOH vyradil

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vyradil severskú kombináciu z programu zimných olympijských hier v roku 2030 vo Francúzskych Alpách.
Naopak, pribudnú do neho lyžovanie a snoubording vo voľnom teréne (freeride) a synchronizované krasokorčuľovanie. MOV o tom informoval v utorok.
Olympijská éra severskej kombinácie, ktorá spája skoky a beh na lyžiach, sa končí po dlhých 102 rokoch.
Tradičné odvetvie nechýbalo v programe ZOH od premiérovej edície v roku 1924. Dôvodmi jeho vyradenia bola nízka televízna sledovanosť a úzky počet krajín, ktoré bojujú o cenné kovy.
Severská kombinácia bola jediným športovým odvetvím na ZOH, ktoré nemalo ženské zastúpenie.
Podľa AFP sa v olympijskom programe naďalej udržal paralelný obrovský slalom v snoubordingu.
MOV už dávnejšie oznámil, že na ZOH 2030 zostanú súťaže v skialpinizme, ktorý zažil úspešný olympijský debut na tohtoročných hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Olympijskú premiéru bude mať synchronizované krasokorčuľovanie s deväťčlennými tímami.
„Tieto zmeny odrážajú záväzok MOV zabezpečiť dosiahnutie rodovej rovnosti a aby sa olympijský program naďalej vyvíjal a zostal relevantný pre budúce generácie športovcov a fanúšikov, pričom sú kontrolované náklady a komplexnosť,“ uviedol MOV vo svojom vyhlásení.
MOV dodal, že hry v roku 2030 budú prvými s plnou rovnosťou pohlaví a že vo Francúzsku sa uskutoční 16 nových súťaží.
Ďalšími novými disciplínami budú miešaná singlštafeta v biatlone, rýchlokorčuliarske tímové šprinty pre mužov a ženy, paralelné preteky miešaných tímov v snoubordingu a ženské supertímy v skokoch na lyžiach.
MOV uviedol, že boli upravené aj kvóty pre športovcov. Vo Francúzsku bude súťažiť 3046 športovcov, z toho 1525 žien a 1521 mužov.