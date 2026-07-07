    Bolo do dojímavé, povedal Klose. Messimu po prekonaní rekordu zavolal

    Lionel Messi.
    Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. júl 2026 o 17:11
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    Messi je už momentálne na méte 20 presných zásahov.

    Bývalý nemecký futbalista Miroslav Klose telefonicky zablahoželal Lionelovi Messimu po tom, ako kapitán argentínskej reprezentácie prekonal jeho gólový rekord na MS. Telefonát sprostredkoval tréner úradujúcich majstrov sveta Lionel Scaloni.

    Niekdajší nemecký útočník držal strelecký rekord na svetových šampionátoch so 16 gólmi až do momentu, keď ho ikonický argentínsky futbalista zlomil na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku.

    Messi je už momentálne na méte 20 presných zásahov, pričom Kloseho zápis medzičasom prekonal aj francúzsky kanonier Kylian Mbappe, ktorý nastrieľal 19 gólov.

    „Messi je neuveriteľný fenomén. Tréner Argentíny Lionel Scaloni bol môj spoluhráč v Laziu a stále sme v pravidelnom kontakte. Zariadil telefonát medzi Messim a mnou po tom, ako vyrovnal môj rekord v počte gólov na majstrovstvách sveta. Bolo to veľmi dojímavé,“ povedal Klose podľa DPA.

    „S Messim sme sa, samozrejme, občas stretli aj na ihrisku, čo bolo vždy milé a úctivé. Ale tento telefonát bol náš prvý dlhší rozhovor. Povedal, že mi pošle podpísaný dres,“ prezradil 48-ročný Klose.

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    MS vo futbale 2026

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    Lionel Messi.
    Lionel Messi.
    Bolo do dojímavé, povedal Klose. Messimu po prekonaní rekordu zavolal
    dnes 17:11
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