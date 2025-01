Posledné roky sa flákal a za jednu prípravu to nedoženie, hovorí Kozma o Pukačovi

Obaja po ničom inom ako výhre netúžia, no do klietky vstúpia s diametrálne odlišným nastavením.

„Pre mňa to je nesmierne dôležitý súboj, pretože keby si neporadím s Robom, mal by som tri prehry v rade. Prehral by som s niekým, kto nie je ani v TOP 10 Oktagonu. Už by to pre mňa zrejme bol nejaký signál, že by som možno mal ísť do dôchodku,“ povedal Kozma otvorene v relácii STAREDOWN.

„Dobre, dôchodok asi úplne nie, no bolo by to zlé znamenie. Preto ten zápas musím stopercentne vyhrať. Neexistuje, že by som prehral a s tým do toho idem,“ dodal.