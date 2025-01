Pukač si proti Kozmovi verí na KO: Tvrdé bitky na ňom zanechali obrovské škody

David aktuálnu situáciu a dve predčasné ukončenia v posledných dvoch súbojoch nevníma až tak tragicky.

„Po dueli s Britom (17-6) som od Veličkovića (25-12-2) a Surdua (16-6) dostal také knokauty, ktoré si myslím, že by ma normálne nevypli. Dúfam, že to bola iba náhoda a že sa to na mne nijako nepodpísalo,“ zaželal si 31-ročný rodák z Karvinej, ktorý očakáva svoju výhru na body, a ďalej dodal: „Stále verím, že moja hlava je v pohode a naďalej bude držať. Všetky vyšetrenia mi vyšli v poriadku, takže snáď to nebude problém.“