Prehltol obrovské množstvo krvi. Gábor Boráros vysvetlil, prečo zápas vzdal

V zápase proti Francúzovi Alixovi JeanGuillaumeovi sa mu príliš nedarilo a nakoniec odmietol nastúpiť do druhého kola.

BRATISLAVA. Uplynulý víkend sa Gábor Boráros predstavil na turnaji organizácie Hexagone MMA, ktorá po prvýkrát zavítala do maďarského mesta Györ.

"Cítil som sa dobre, ako ste videli. V zápase sa mi to ale stalo znova, zlomil som si nos. Zatiaľ to nie je až také zlé, kým sa opäť neobjavia modriny," uviedol.

Bolo to strašne veľa krvi z čoho mi bolo fakt zle, že som nedokázal pokračovať do druhého kola. Zle mi bolo ešte aj v šatni, neviem koľko som tej krvi prehltol. V každom prípade ďakujem súperovi za zápas," prezradil slovenský bojovník.

"Ďakujem všetkým, ktorí tam boli a ktorí ma v zápase povzbudzovali. Ďakujem všetkým, čo mi pomohli a písali mi pekné správy. Áno, rany sa zahoja, zlomeniny zocelia, krv sa dá zmyť a my budeme pokračovať v dosiahnutí mojich cieľov.

Budem mať v tomto roku viac zápasov, takže pre tých, čo ma nemajú radi, mám zlú správu a do ringu či klietky ešte niekoľkokrát nastúpim,“ priznal Boráros a uviedol, že sa bude sústrediť na ďalšie zápasy a svoj neustály rozvoj.

„Objavím sa na vašich obrazovkách, či sa vám to páči alebo nie. Tak to bude, pretože veľa trénujem. Gratulujem svojmu súperovi k víťazstvu. Rany sa zahoja, ale bolesť duše, ktorú mám, bude ťažké spracovať.

Budem mať teraz pár dní na to, aby som si premyslel a spracoval chyby. Vždy sa to dá zlepšiť, aj keď mohlo to byť aj lepšie. O ďalších zápasoch vás budem informovať, " nechal sa počuť Boráros.