Súper ho poslal k zemi, ale nevzdal to. Volkanovski zabral a vrátil sa na trón

Austrálsky bojovník však ukázal skúsenosti i odhodlanie, vrátil sa späť do zápasu a postupne získaval navrch.

Tridsaťšesťročný Austrálčan síce čelil súperovi s lepšími fyzickými parametrami, no v úvode súboja pôsobil aktívne a prvé kolo zakončil v kontrolnej pozícii, ale v druhom kole, tesne pred koncom, ho Diego Lopes poslal na zem silným úderom.

Po úspešnej obhajobe proti Maxovi Hollowayovi v októbri sa rozhodol posunúť do ľahkej váhy a uvoľnil trón. Práve to vytvorilo príležitosť pre Volkanovského, aby sa opäť vyšplhal na vrchol tejto kategórie.

Tridsaťročný súper sa vo štvrtom kole opäť dostal do hry, no Volkanovski využil svoje bohaté skúsenosti na to, aby sa vyhol nebezpečným úderom.

Vďaka presným úderom a taktike kontrolovania tempa zápasu si zabezpečil víťazstvo na body.

„Proti osudu sa bojuje len ťažko, ale práve to je výhoda. Často sa o tom hovorí, no naozaj to tak je. Tento okamih je jednoducho nepredstaviteľný,“ vyjadril sa Volkanovski priamo v klietke.