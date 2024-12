Vianočné dresy Michalovčanom v derby nepomohli. Kabáč: Z troch šancí dajú štyri góly

Glosár nechytal takmer mesiac, nastúpil navyše po reprezentačnej prestávke a tak je to trochu aj na mne. Nebudem to hádzať len na neho.“

Možno sme sa mali viac tlačiť do bránky a robiť to Janusovi nepríjemným,“ poznamenal po zápase obranca Martin Bodák, jeden z tých, ktorého košický brankár v prvej tretine vychytal.

Nedarilo sa nám dostávať do úplne vyložených šancí, lebo to Košičania dobre zatvárali. Strieľali sme viac zvonku.

„Neodohrali sme zlý zápas. Mali sme dosť energie, hrali sme tvrdo a škoda, že sme to dnes nevyhrali. Kľúčové bolo, že sme do druhej tretiny nevstúpili tak ako do tej prvej.

Do Žiliny už nechcú meškať

Košičania sa už mesiac vyhrievajú na čele tabuľky a udržiavajú si aktuálne šesťbodový náskok.

Kvôli zrušenému piatkovému zápasu s Liptovským Mikulášom bude aj ich najbližším súperom Žilina, na ktorej ľad vycestujú v nedeľu.

Na rozdiel od Michaloviec je nováčik v tejto sezóne košickou nočnou morou. Naposledy si zo žilinského ľadu už ako líder tabuľky viezli Košičania mikulášsku nádielku v podobe prehry 2:6.

„My sa už na to pripravujeme, rezonovalo to počas celej repre prestávky. Vedúci družstva už so šoférom riešil aj to, kedy musíme vyštartovať, aby sme znova ako dvakrát predtým, neprišli do Žiliny neskoro. Chystáme sa tam bodovať. Určite nechceme, aby nás Žilina porážala,“ prezradil Ferenc.