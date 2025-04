Šatan verí, že finále bude čerešnička na torte. Novinkou je možnosť troch brankárov

BRATISLAVA. Finále najvyššej slovenskej hokejovej súťaže prinesie druhýkrát v histórii konfrontáciu Košíc a Nitry. „Oceliari“ predošlú vyhrali a výkonný riaditeľ Košičanov Miloslav Klíma verí, že po roku opäť získajú pohár. Prezident „corgoňov“ dúfa v zopakovanie titulu. Člen ligovej rady Rastislav Konečný zároveň prezradil novinku, že ak by nemohli počas duelu nastúpiť dvaja nominovaní brankári, môžu mať tímy tretieho v civile na tribúne.

Séria odštartuje v piatok 18. apríla na ľade Košíc, ktoré tak budú mať výhodu v prípade rozhodujúceho siedmeho duelu. Vo finále bude okrem štvorice rozhodcov pripravená aj ďalšia dvojica, jeden hlavný a jeden čiarový v prípade zranenia tých rozhodcov, ktorí sú na ľadovej ploche.

Kluby môžu mať k dispozícii tretieho brankára Konečný priblížil novinku s brankármi: „Pokiaľ by taká situácia nastala, že dvaja brankári by nepokračovali, bolo by nutné, aby sa nejaký hráč prezliekol do brankárskeho výstroja. To by nebolo úplne šťastné a dohodli sme sa, že na finálovú sériu to umožníme klubom, čo je taký ten režim, s ktorým sa ráta najmä pri vrcholových podujatiach. Urobili sme teda ústretový krok, že toho tretieho brankára tam môžu mať v civile a ak by tá situácia nastala, môže nastúpiť.“ Rovnako ako v semifinále, aj vo finále bude počuť komunikáciu rozhodcov s trénermi. „Samozrejme, to je po dohovore aj s vysielateľom, je to už tiež štandard a taký komfort pre divákov v televízii, aby mali možnosť počuť tú komunikáciu. Je to zároveň aj taký nepriamy tlak na komunikáciu, či už z pohľadu trénerov alebo rozhodcov, aby sa niesla v nejakom takom tom konštruktívnom tóne a bez nejakých zbytočných vulgarizmov," skonštatoval Konečný. Vyjadril sa aj kedy bude známy model pre ďalšiu extraligovú sezónu: „Diskusia o tomto prebiehala už niekoľkokrát. Množstvo hodín sme nad tým strávili, či už my na zväze alebo aj samotné kluby a pracovná skupina za kluby. Môžem povedať, že koncom apríla by mal byť výkonný výbor, ktorý sa touto otázkou bude zaoberať a verím, že tam padne definitíva.“

Košice aj Nitra si veria na titul Klíma je rád, že sú Košice opäť vo finále: „Sezóna bola naozaj ťažká. Športový manažér Gabriel Spilar a tréner Dan Ceman skladali mužstvo ihneď od tej semifinálovej prehre so Spišskou Novou Vsou. Myslím si, že sme urobili dobrú prácu. Od začiatku sme deklarovali, že ambíciou je postup do finále. Myslím si, že hrou si to chlapci zaslúžili. Prišlo veľa zranení a stratili sme prvé miesto. Po ťažkom rozbehu s Trenčínom vo štvrťfinále sme v semifinále so Zvolenom predviedli slušné výkony. V lete hovorilo veľa ľudí o piatich a šiestich päťkách. Vedeli sme aj zo skúsenosti z minulej sezóny, že veľkosť kádra mala svoj zmysel,“ zdôraznil Klíma a vyjadril sa aj k Nitre: „Ukázali to v siedmich zápasoch, že hokej bol dobrý a odskočili Žiline o jedno víťazstvo. Očakávam zaujímavú a útočnú sériu. Verím, že bude padať veľa gólov a fanúšikovia si prídu na svoje. Sú úradujúci majster a ja budem rád, keď tentokrát získame pohár my.“ Aj Kováčik zhodnotil doterajšie play off Nitry: „Vo všetkých zápasoch so Žilinou v sérii sme boli lepší a nepretavili sme tú hernú dominanciu do skorších víťazstiev. Určite sme si predstavovali, že zvládneme doma zápas číslo päť a séria by bola tým pádom ukončená. Séria sa zdramatizovala, ale našťastie sme zvládli siedmy zápas pomerne dominantným spôsobom. Myslím si, že od toho sa musíme odraziť aj ďalej do finále. Tento rok sme sa lepšie sústredili na základnú časť.“

Nitra v play off hrala s Košicami päťkrát, no ani raz ich nezdolala: „Košice sú konsolidovaný tím aj organizácia, dlhé roky sú v popredí tej extraligy a ekonomicky stabilné. Košice sme ešte nezdolali. Bol som účastníkoch štyroch sérií, ale sú to už nejaké roky. Nikto z týchto hráčov už nehrá. Je to nová partia chalanov, čo nám dáva väčšie šance, pretože všetko sa raz skončí. Iné ambície, ako zopakovať to a vyhrať titul nemáme. Verím, že tým lepším budeme my.“ TIPOS končí spoluprácu s extraligou Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan poďakoval na stredajšej tlačovej konferencii spoločnosti TIPOS za päťročné partnerstvo s najvyššou hokejovou súťažou: „Teraz ťaháme posledný rok. Verím, že to nie je úplný koniec našej spolupráce, aj keď možno to nebude na tej extraligovej úrovni. Dúfam, že nájdeme nejakú formu možno do budúcna, aby bola spoločnosť významným podporovateľom nielen slovenského športu, ale aj slovenského hokeja,“ povedal. Vyjadril sa aj k extralige: „Samozrejme, rád by som zablahoželal predstaviteľom oboch klubov k skvelým sezónam a postupu do finále. Verím, že ten záver tej sezóny bude naozaj takou čerešničkou na torte. Či už športová kvalita, veľký záujem verejnosti a vysoké návštevy budú sprevádzať toto finále. Nech vyhrá lepší.“