Semifinálovú drámu rozhodol až siedmy zápas. Nitra zabojuje o obhajobu titulu

Tipos extraliga - semifinále play-off, 7. zápas

/konečný stav série: 4:3, Nitra postúpila do finále/

„Corgoni“ rozhodli o svojom postupe do finále play off v utorňajšom rozhodujúcom siedmom stretnutí série, v ktorom zvíťazili nad tímom DOXXbet Vlci Žilina 7:4 a v sérii triumfovali 4:3 na zápasy.

Nitrania mali ako tradične v celej sérii výborný vstup do stretnutia. Už v piatej minúte poslal domácich do vedenia Samuel Buček, ktorý sa výborne zorientoval pred bránkou a bekhendom upratal puk do siete.