Nitriansky strelec sa hodil na ľad a vyobjímal ho brankár. Žilina dosiahla unikát

Bývalý výborný útočník koučoval výbornú partiu, ktorá sa formovala aj počas sezóny, poslední hráči prišli do tímu krátko pred play off.

"Momentálne v nás prevláda sklamanie z prehry, lebo sme chceli ísť do finále. S odstupom niekoľkých dní si však uvedomíme, že máme za sebou neskutočnú sezónu, tá medaila je krásna a treba si ju vážiť," vravel bezprostredne po zápase tréner Žiliny Milan Bartovič.

Tam ho v trme-vrme po ležiačky a nohou posunul smerom do bránky ďalší Nitran Gill, ale ešte predtým bránku vysunul zo stabilnej pozície. Rozhodcovia posudzovali situáciu na videu a uznali gól.

Narážal na moment zo záveru druhej tretiny, keď sa po zakončení Descheneaua sa puk odrazil od konštrukcie bránky a pomaly padal do dolu.

"Mali sme veľmi dobrý začiatok, ale netrafili sme v šanci prázdnu bránku, nevyužili sme päťminútovú presilovku. Ku štvrtému gólu sa nebudem vyjadrovať, nech to posúdia experti, ale ísť do šatne s mankom dvoch alebo troch gólov je rozdiel," vravel Bartovič.

Striedačka Žiliny potom chvíľu uvažovala, či si vezme trénerskú výzvu, ale rozhodcovia jej rýchlo vysvetlili, že to zrejme nemá zmysel.

V podobnom duchu ako tréner Bartovič hovoril aj žilinský kapitán František Dej.

"Keby nám pred sezónou niekto povedal, že budeme mať bronzové medaily, tak to berieme. Vytvorili sme výbornú partiu, do kabíny sme chodili s radosťou. Môžeme byť na seba hrdí. Ani v poslednom semifinále sme nehrali zle, hoci výsledok je krutý. Pustili sme Nitranov do brejkov, z ktorých nás trestali."

Buček bol útočník aj obranca

Tréner víťazov Andrej Kmeč zložil súperovi kompliment. "Žilina hrala výborne, dnes, aj v celej sérii. Prežili sme viacero náročných momentov. Rozhodli detaily, možno sme mali vyrovnanejšie päťky. Aj to, že sme dnes brankára Lacouvého vyviedli z jeho komfortu a viackrát nevidel puk," vravel.