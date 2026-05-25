Bol veľký talent, ukončil aj sériu Saganovcov. Bývalý majster SR nečakane končí kariéru

    Peter Sagan, Matúš Štoček a Lukáš Kubiš na stupňoch víťazov po MSR a ČR 2023. (Autor: Soňa Niková)
    SITA|25. máj 2026 o 14:15
    Cyklista Matúš Štoček nebude pokračovať v kariére.

    Slovenský cyklista Matúš Štoček končí kariéru, hoci má len 27 rokov. Potvrdil to pre TVNoviny.sk, pričom rovnaké informácie má aj Sportnet.

    Naposledy pôsobil v českom kontinentálnom tíme Kasper crypto4me.

    Štoček bol nie tak dávno veľký talent a prísľub do budúcnosti pre slovenskú cestnú cyklistiku. Na konte má množstvo štartov na MS i Európy aj solídne výsledky na kontinentálnom cestnom okruhu.

    Darilo sa mu už v junioroch, kde viackrát ukázal, aký potenciál v ňom drieme. V roku 2017 bol piaty na juniorských pretekoch Gent - Wevelgen, kde zdolal aj neskoršieho olympijského víťaza v cross-country Toma Pidcocka.

    V roku 2019 sa presunul do talianskeho tímu Beltrami, kde si zajazdil po boku Lorenza Fortunata či Cristiana Scaroniho, dnešných jazdcov XDS-Astana.

    VIDEO: Zostrih z MSR a ČR v cestnej cyklistike 2023

    "Jeho rast však zabrzdili mononukleóza a pandémia koronavírusu. V roku 2021 začínal akoby nanovo v českom ATT Investments. S tímom vyrástol na kontinentálnu európsku špičku a vrchol jeho kariéry prišiel v roku 2023.

    Vtedy získal tituly majstra Slovenska v časovke aj pretekoch s hromadným štartom a vyhral aj bodovaciu súťaž na pretekoch Okolo Maďarska.

    To mu vynieslo ponuku z profipelotónu. Do talianskeho Corratecu sa však rozhodol neísť," informoval web cycling-info.sk.

    Na MSR v Tlmačoch v roku 2023 Štoček v záverečnom špurte zdolal aj trojnásobného majstra sveta Petra Sagana. Ten po výjazde z poslednej zákruty pred cieľom spadol, ale to neznižuje vtedajší Štočekov úspech.

    Ukončil tým 12-ročné dominovanie bratov Saganovcov na národných šampionátoch. V rokoch 2011 až 2022 osemkrát vyhral Peter a štyrikrát Juraj.

    Peter Sagan, Matúš Štoček a Lukáš Kubiš na stupňoch víťazov po MSR a ČR 2023.
