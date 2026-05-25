Bol veľký talent, ukončil aj sériu Saganovcov. Bývalý majster SR nečakane končí kariéru

Slovenský cyklista Matúš Štoček končí kariéru, hoci má len 27 rokov. Potvrdil to pre TVNoviny.sk, pričom rovnaké informácie má aj Sportnet.
Naposledy pôsobil v českom kontinentálnom tíme Kasper crypto4me.
Štoček bol nie tak dávno veľký talent a prísľub do budúcnosti pre slovenskú cestnú cyklistiku. Na konte má množstvo štartov na MS i Európy aj solídne výsledky na kontinentálnom cestnom okruhu.
Darilo sa mu už v junioroch, kde viackrát ukázal, aký potenciál v ňom drieme. V roku 2017 bol piaty na juniorských pretekoch Gent - Wevelgen, kde zdolal aj neskoršieho olympijského víťaza v cross-country Toma Pidcocka.
V roku 2019 sa presunul do talianskeho tímu Beltrami, kde si zajazdil po boku Lorenza Fortunata či Cristiana Scaroniho, dnešných jazdcov XDS-Astana.
"Jeho rast však zabrzdili mononukleóza a pandémia koronavírusu. V roku 2021 začínal akoby nanovo v českom ATT Investments. S tímom vyrástol na kontinentálnu európsku špičku a vrchol jeho kariéry prišiel v roku 2023.
Vtedy získal tituly majstra Slovenska v časovke aj pretekoch s hromadným štartom a vyhral aj bodovaciu súťaž na pretekoch Okolo Maďarska.
To mu vynieslo ponuku z profipelotónu. Do talianskeho Corratecu sa však rozhodol neísť," informoval web cycling-info.sk.
Na MSR v Tlmačoch v roku 2023 Štoček v záverečnom špurte zdolal aj trojnásobného majstra sveta Petra Sagana. Ten po výjazde z poslednej zákruty pred cieľom spadol, ale to neznižuje vtedajší Štočekov úspech.
Ukončil tým 12-ročné dominovanie bratov Saganovcov na národných šampionátoch. V rokoch 2011 až 2022 osemkrát vyhral Peter a štyrikrát Juraj.