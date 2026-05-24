ONLINE: 15. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (rovinatá - 157 km)

Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe pätnástu etapu, ktorá štartuje v meste Voghera a po 157 kilometroch finišuje v Miláne.
Organizátori zvyknú pred posledným voľným dňom zaradiť náročnú etapu s horským dojazdom, no tentokrát sú k cyklistom milosrdní.
Etapa by mala skončiť hromadným šprintérskym dojazdom.
Kde sledovať cyklistiku v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Giro d'Italia 2026 - 15. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Giro d’Italia 2025
24.05.2026 o 13:55
15. etapa: Voghera – Milán
Plánovaný
Prenos
15. etapa Giro d’Italia nabídne jeden z nejjednodušších profilů celého ročníku. Na 157 kilometrech mezi Vogherou a Milánem nepřesáhne celkové převýšení ani 200 metrů, takže je prakticky jisté, že půjde o čistě sprinterský den. Organizátoři udělali maximum pro to, aby etapa skončila hromadným dojezdem – po celé trase se jede po rovině a také závěrečné pasáže v Miláně jsou na široké silnici, která nabídne ideální podmínky pro nejrychlejší muže pelotonu.
Zajímavostí je i samotný návrat Giro d’Italia do Milána mimo závěrečnou časovku. Naposledy se zde běžná silniční etapa finišovala v roce 2015, kdy tehdy překvapivě uspěla dvojice uprchlíků Iljo Keisse a Luke Durbridge. Podobný scénář je ale letos velmi nepravděpodobný. Peloton navíc projede cílovým prostorem několikrát ještě před samotným finišem, takže sprinterské týmy budou mít dostatek času si závěr detailně nastudovat a připravit ideální rozjezd.
Vše tak směřuje k souboji nejrychlejších mužů v centru Milána. Mezi hlavní favority patří Paul Magnier, Dylan Groenewegen a Jonathan Milan. Do boje o etapový triumf mohou promluvit také Tobias Lund Andresen, Matteo Malucelli nebo Madis Mihkels.
Zajímavostí je i samotný návrat Giro d’Italia do Milána mimo závěrečnou časovku. Naposledy se zde běžná silniční etapa finišovala v roce 2015, kdy tehdy překvapivě uspěla dvojice uprchlíků Iljo Keisse a Luke Durbridge. Podobný scénář je ale letos velmi nepravděpodobný. Peloton navíc projede cílovým prostorem několikrát ještě před samotným finišem, takže sprinterské týmy budou mít dostatek času si závěr detailně nastudovat a připravit ideální rozjezd.
Vše tak směřuje k souboji nejrychlejších mužů v centru Milána. Mezi hlavní favority patří Paul Magnier, Dylan Groenewegen a Jonathan Milan. Do boje o etapový triumf mohou promluvit také Tobias Lund Andresen, Matteo Malucelli nebo Madis Mihkels.
Pořadí Gira po 14. etapě
1. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 56:08:41
2. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious +2:26
3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM Team +2:50
4. Thymen Arensman (NED) Netcompany INEOS +3:03
5. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:43
6. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:22
7. Michael Storer (AUS) Tudor Pro Cycling Team +4:46
8. Ben O'Connor (AUS) Team Jayco AlUla +5:22
9. Derek Gee-West (CAN) Lidl – Trek +5:41
10. Davide Piganzoli (ITA) Team Visma | Lease a Bike +6:13
---
16. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +9:36
140. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets +3:24:05
143. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +3:29:28
148. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +3:32:04
1. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 56:08:41
2. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious +2:26
3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM Team +2:50
4. Thymen Arensman (NED) Netcompany INEOS +3:03
5. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:43
6. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:22
7. Michael Storer (AUS) Tudor Pro Cycling Team +4:46
8. Ben O'Connor (AUS) Team Jayco AlUla +5:22
9. Derek Gee-West (CAN) Lidl – Trek +5:41
10. Davide Piganzoli (ITA) Team Visma | Lease a Bike +6:13
---
16. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +9:36
140. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets +3:24:05
143. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +3:29:28
148. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +3:32:04
Pořadí bodovací soutěže (fialový trikot)
1. Jonathan Narváez (COL) UAE Emirates – XRG 131 bodů
2. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 130
3. Jonathan Milan (ITA) Lidl-Trek 76
4. Jasper Stuyven (BEL) Soudal Quick-Step 71
5. Guillermo Silva (URU) XDS Astana 70
---
89. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 2
1. Jonathan Narváez (COL) UAE Emirates – XRG 131 bodů
2. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 130
3. Jonathan Milan (ITA) Lidl-Trek 76
4. Jasper Stuyven (BEL) Soudal Quick-Step 71
5. Guillermo Silva (URU) XDS Astana 70
---
89. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 2
Pořadí vrchařské soutěže (modrý trikot)
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 161 bodů
2. Jardi Christiaan van der Lee (NED) EF Education – EasyPost 77
3. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 75
4. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM 72
5. Diego Sevilla (ESP) Polti VisitMalta 63
---
51. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 1
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 161 bodů
2. Jardi Christiaan van der Lee (NED) EF Education – EasyPost 77
3. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 75
4. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM 72
5. Diego Sevilla (ESP) Polti VisitMalta 63
---
51. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 1
Pořadí mladých jezdců (bílý trikot)
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 56:11:07
2. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +1:56
3. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +3:47
4. Mathys Rondel (FRA) Tudor Pro Cycling +4:32
5. Markel Beloki (ESP) EF Education – EasyPost +9:07
---
44. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +3:27:02
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 56:11:07
2. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +1:56
3. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +3:47
4. Mathys Rondel (FRA) Tudor Pro Cycling +4:32
5. Markel Beloki (ESP) EF Education – EasyPost +9:07
---
44. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +3:27:02
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:55.