Majstrovské dielo, písali o triumfe Sagana. Predchádzala tomu aj hádka s tímom

Tri tituly majstra sveta, dva triumfy na monumentálnych klasikách či tucet víťazných etáp a rekordných sedem zelených dresov z Tour de France.
Športovú kariéru Petra Sagana definujú úspechy na tom najväčšom cyklistickom fóre, čo zároveň trochu zatieňuje niekoľko jeho ďalších víťazstiev.
Napríklad, rodák zo Žiliny nikdy nenosil dres majstra Európy, hoci šampionát v roku 2016 suverénne vyhral. Na pretekoch Tirreno - Adriatico ovládol dokopy sedem etáp, pričom tá posledná sa rovnala senzácii.
Vo štvrtok 12. marca ubehlo deväť rokov od momentu, keď Sagan neprevýšil šprintérov či špecialistov na klasiky, ale tých najlepších vrchárov.
"Bolo to šialené, celý deň sa išlo naplno a neustále sa útočilo. Vyzeralo to tak, ako by sme už zajtra nemali pretekať," vravel v cieli.
Tím mu veril viac než on sám
Piata etapa 52. ročníka Pretekov dvoch morí bola náročnou kopcovitou skúškou. Vyše 200 km dlhá trasa obsahovala množstvo krátkych, no prudkých stúpaní.
Bolo zrejmé, že pelotón sa bude deliť a napokon zostanú v hre len tí najodolnejší vrchári. Tých bolo na štarte viac než dosť, na čele s Nairom Quintanom.
"Vedel som, že to nie je etapa pre mňa, mala prevýšenie asi 3500 metrov. Pred štartom som sa ráno pohádal s tímom, lebo som nechcel, aby pre mňa pracoval," priznal Sagan v rozhovore pre magazín Biker.
Bol to deň, v ktorom Saganovi viac veril jeho tím než on sám. Kľúčovú rolu zohral Rafal Majka, ktorý zahodil vlastné ambície a pomáhal majstrovi sveta.
"Vravel som mu: Nerob žiadne hlúposti. Pôjdeme spolu, ale netlač na to. Uvidíme, ako to pôjde a keď budeš mať dobré nohy, tak do toho pôjdeš. On však veril mne a odviedol pre mňa veľa práce," povedal Sagan.
Stratégia ako v Richmonde
Preteky boli veľmi dynamické a pokusov o víťazný útok bolo niekoľko. Kontrolovať sa to snažil Movistar, pretože Quintana mal na sebe modrý dres.
Sagan s odstupom rokov priznal, že zvolil podobnú stratégiu ako počas MS v americkom Richmonde, kde sa prvýkrát radoval zo zisku dúhového dresu.
VIDEO: Peter Sagan sa stal víťazom 5. etapy Tirreno - Adriatico 2017
"Pred každým stúpaním som išiel dopredu. Mohol som tak ísť pomalšie, precedil som sa balíkom, ale hore som bol stále v skupine, aj keď na konci.
Hovorím si, že buď ma utrhnú alebo dotiahnu do cieľa. V zjazde som si to vždy docvakol a mal som viac síl, lebo nie každé stúpanie som išiel naplno," cituje Biker slová majiteľa 121 profesionálnych triumfov.
Podľa jeho slov sa to počas etapy stalo vyše desaťkrát, vrátane predposledného kopca. Už sa zdalo, že vrchári zlomili odpor Sagana, no následne sa aj vďaka ich taktizovaniu Slovák vrátil do boja o víťazstvo.
V 12-člennej skupine zostali mená ako Geraint Thomas, Thibaut Pinot, Primož Roglič, Tom Dumoulin či Egan Bernal. A s nimi muž v dúhovom drese.
V záverečnom prudkom stúpaní v úzkych uličkách mesta Fermo vrchári zvyšovali tempo, ale Sagana sa nezbavili. Keď nastúpil on, nemali šancu.
"Posledné stúpanie bolo veľmi ťažké a Sagan bol proste najsilnejší. Pre celkové poradie je to však dobrý výsledok," hodnotil etapu druhý Thibaut Pinot.
Majstrovské dielo
Britský víťaz Tour de France z roku 2018 Geraint Thomas pre Cycling Weekly povedal, že ho prekvapilo, že sa Sagan udržal vo vedúcej skupine.
Podobne reagoval aj slovenský šampión: "Ktovie, čo si vrchári pomysleli, keď ma uvideli 500 metrov pred cieľom. Nebol som si istý, či premýšľajú o útoku alebo nie, a tak som musel ísť dopredu skôr."
Po päťhodinovej jazde toho mal plné zuby. Keď prechádzal cieľovou čiarou, nezostalo mu síl ani na víťazné gesto. "Bolelo to," priznal.
"Majstrovské dielo. Nanešťastie pre iných sa Sagan udržal vpredu a v stúpaní zaradil vyšší prevodový stupeň," písal vtedy portál Mondosportivo.
Pre slovenského cyklistu to bolo druhé víťazstvo na podujatí (uspel aj v šprinte 3. etapy, pozn.) a celkovo tretie vo farbách tímu Bora-Hansgrohe. Predtým zvíťazil aj na Kuurne - Brusel - Kuurne.
Sagan mal dobre našliapnuté k tomu, aby na Tirreno - Adriatico dosiahol aj dvojciferný počet triumfov, no zbierku siedmich víťazstiev už nerozšíril.
Mal aj smolu, keďže následne ešte päťkrát obsadil v etape druhú priečku. Celkovo zaznamenal 19 pódiových umiestnení (7-9-3) a štyrikrát nenašiel premožiteľa v bodovacej súťaži, čo je rekord.