V bitke o záchranu dali všetkých päť gólov víťaza dve exprvoligové posily z áčka

Dosiaľ nevídaným zjavom v oboch vrcholiacich piatych ligách na západnom Slovensku je fakt, že ich lídrami sú tri kolá pred koncom vlaňajší účastníci jednej a tej istej nižšej súťaže – šiestej ligy skupiny Stred.
Ako je to možné? Nuž tak, že z nitriansko-topoľčianskej súťaže postúpili obe prvé mužstvá, no každé do inej piatej ligy.
Suverénny majster AC Nitra išiel do „južnej“ piatej ligy, no a vicemajstrovský FC Topoľčany do skupiny Severozápad druhej najvyššej krajskej súťaže, ktorú hrá iba 14 účastníkov.
V ťažkej 16-člennej piatej lige Juhovýchod HUMMEL, z ktorej vlani nechcel postúpiť do štvrtej ligy nikto, je o majtrovi a postupujúcom AC Nitra prakticky už rozhodnuté, no v boji o záchranu nemá istotu stále ešte niekoľko mančaftov.
A to aj také, ktoré hrávali v minulosti tretiu, či dokonca druhú ligu (1. SNFL), preto sa Sportnet téme venoval.
Pád na dno nechce nik
V snahe vyhnúť sa vypadnutiu do najnižšej krajskej súťaže je na tom aktuálne najhoršie posledný Veľký Meder, ktorý držal koncové svetlo s dvanástimi bodmi na konte celú zimnú prestávku.
S rovnakým počtom bodov však zimovali aj predposledné Vráble, ktoré sú béčkom druholigového FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, a ktoré stavajú pod hrozbou zostupovej blamáže už niekoľko kôl aj posily z druholigového A-tímu.
Pred víkendovým 27. kolom hovorila tabuľka jasne, a vôbec dobre na tom neboli ani predposledné – no po jeseni ôsme – Šahy, či trináste Dvory nad Žitavou, ktoré hrali v nedeľu šesťbodový duel tabuľkových susedov práve v štrnástych Vrábľoch.
Rivalov z Požitavia delili iba dva body, preto sa čakal zápas, akoby o život, veď Vráble pamätajú aj druholigové časy, kým Dvorčania sa v rokoch najväčšej slávy merali s treťoligistami.
Pád do šiestej ligy si pamätníci v osemtisícových Vrábľoch nechcú ani len predstaviť, no za istých okolností môžu pri záverečnom účtovaní rozhodovať aj vzájomné zápasy. Na jeseň sa vo Dvoroch po remíze 1:1 body delili a v nastavenom čase rozdelil arbiter v najväčšej obci Novozámockého okresu aj tri červené karty, dve domácim a jednu hosťom.
„Som rád, že z Dvorov sme doviezli jeden bod, ktorý by nám mohol ešte pomôcť, no v závere derby zápasu tam boli aj silné emócie, ktoré však patria k futbalu,“ povedal pre Sportnet tréner FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble B Tomáš Ďubek.
Škrt po domácej prehre
Po vlaňajšom zostupe z Majstrovstiev regiónu boli v horšom psychickom rozpoložení domáci Vrábľania, ktorí nastupovali na pikantné požitavské záchranárske derby, ako tretie mužstvo od konca.
Na jeseň boli dlho dokonca na samom dne poradia, poslednému miestu sa vyhli až v predposlednom jesennom kole vysokým víťazstvom 6:0 vo Veľkom Mederi, práve ktorému prenechali pri rovnosti 12 bodov koncové svetlo.
V odvetnej časti využívajú posily z druholigového áčka pravidelnejšie, a kým v 15 jesenných kolách získalo mužstvo exligistu Tomáša Ďubeka 12 bodov, v prvých dvanástich jarných už 17.
V prvom jarnom kole zdolali žlto-modré Vráble podobne namočené Štúrovo doma po hetriku Gambijčana z áčka Dawda Darboe 5:2, po remíze 1:1 priviezli bod zo Šiah, no a po ďalšom hetriku Darboa nečakane vysoko zdolali aj Topoľníky 6:1.
Cesta z prepadliska smerom vyššie vyzerala reálne, lenže po domácej vybojovanej remíze v 22. kole s vedúcim AC Nitra (2:2), nasledoval v 23. kole nečakaný škrt cez rozpočet a domáca prehra 0:1 s lepšiacimi sa Tvrdošovcami.
„Po dobrej sérii to bol pre nás zápas blbec. Svoje šance sme pozahadzovali, naopak hostia jednu premenili. V klube sme však teraz dobre nastavení, každý už pozná svoje úlohy, preto verím, že v budúcej sezóne budú naše ambície vyššie,“ uviedol tréner žlto-modrých.
Preteky o piatoligový život
Trestuhodné domáce zakopnutie proti Tvrdošovciam zabolelo o to viac, že v nasledujúcich troch kolách čakali na zverencov hrajúceho trénera Tomáša Ďubeka, ktorý hral nie tak dávno prvú ligu za FC ViOn, traja ťažkí súperi.
V kvalitných Kostolných Kračanoch prehrali Vráble jasne 0:4, u rozbehnutého nováčika a blízkeho suseda v Kmeťove 0:2, no a medzitým prišiel k exštvrtoligistovi v tabuľke druhý a obávaný Bešeňov, ktorý držal bezgólový stav, aj bez v 33. minúte vylúčeného ukrajinského beka Pylypa Lunina za stiahnutie posily z A-tímu Filipa Balaja.
Domácim sa napriek veľkej prevahe dlho nedarilo nakloniť existenčný rezultát na svoju stranu ani s pomocou ďalších áčkarských posíl, českých legionárov Adama Pudila a Jana Kadleca, no a keď to už vyzeralo iba na jednobodový zápis, päť minút pred koncom strelil víťazný gól do poloprázdnej brány na konečných 1:0 bývalý prvoligista Nitry či Žiliny Filip Balaj. Vrábľania sa tak mohli zhlboka nadýchnuť pred záverečným finišom o piatoligový život.
Štúrovo doma o 10.00 či 12.15
Jarné záchranárske práce neobišli ani Štúrovo, ktoré patrilo roky k špičke západniarskej tretej ligy a vo vtedajšom klube JCP VTJ si odkrútil vojenčinu napríklad aj neskorší známy slovenský reprezentant Ján Ďurica.
Štúrovčania padli po domácej prehre v štvrtom jarnom kole s nováčikom Kmeťovom (0:1) tiež až na dno tabuľky a vážne im hrozil zostup do šiestej ligy, pritom béčko hrá siedmu.
Vtedy narýchlo ukončil odchovanec a bývalý prvoligový stopér Slovana Bratislava Kornel Saláta hosťovanie z nikéligového KFC Komárno, kde robí asistenta trénera, v šiestoligovom Svodíne, aby sa mohol hrať za materský klub.
Hneď v 25. kole zdolali Štúrovčania úradujúceho majstra FC Nádszeg Trstice 2:0 a odlepili sa z dna. Mimochodom, hralo sa dopoludnia o 10. hodine, hostia mali na lavičke iba prezidenta klubu Františka Szabóa a Kornel Saláta stihol aj popoludňajší zápas Niké ligy Komárno – Košice (1:2), ktorý začínal o 15.30 a na ktorom asistoval vtedy ešte Mikulášovi Radványimu.
Potom začal MŠO bodovať pravidelnejšie, vo Veľkom Mederi zvíťazil so Salátom v strede obrany 2:0, doma s Kolárovom, keď sa začínalo na pravé poludnie o 12.15 1:0, pričom víťazný gól dal v 90. minúte z hry Kornelov brat a kapitán mužstva Kristián Saláta, v Šahách 4:0 a doma pri Dunaji s Topoľníkmi so začiatkom o 10.30 2:0.
V šachoch o zosúladenie si začiatkov domácich stretnutí s nikéligovým Komárnom klub iba šikovne využil povolené, pokiaľ s rýchlou zmenou výkopu súhlasil súper.
Medzitým prehrali Štúrovčania iba v 24. kole v Tvrdošovciach 0:1, no a naposledy, uplynulú nedeľu v Bábe 0:1 a dnes figurujú na 12. mieste.
Výmena trénerov v závere
Vlani dvanáste Dvory nad Žitavou priviedol na požitavské derby stretnutie namočených do Vrábľov už staronový tréner Nikola Bukovič, ktorý vymenil po prehre 2:0 v 23. kole v Bábe Jozefa Adámika.
Novozámčan a rodák od Trnavy Bukovič viedol Dvory pred Adámikom niekoľko sezón a vlastne sa len vrátil do známeho prostredia.
Bývalý prvoligový stopér Banskej Bystrice či Baníka Ostrava Jozef Adámik prezimoval s mužstvom na 12. mieste, len tri body pred duom posledných Vráble, Veľký Meder a po jarnej bilancii 1 – 4 – 3 bol pred 24. kolom vymenený.
Pod navrátilcom Bukovičom zdolal Družstevník doma Jelku tesne 2:1, ale všetky body priviezol vzápätí zo Šurian vďaka víťaznému gólu Mateja Švajdu na 3:2 z nastaveného času.
V týždni pred šesťbodovým duelom vo Vrábľoch sa Dvorčania museli rýchlo vyrovnať s domácou prehrou 0:2 proti suverénnemu lídrovi AC Nitra a v nedeľu podvečer už išli hore Žitavou do blízkych Vrábľov na preťažké derby.
Z 0:1 otočili na 5:1
Pred samotným stretnutím sa dalo napätie krájať a znalý fanúšik všemožne zisťoval, či vôbec prišiel niekto z A-tímu domácim vypomôcť, veď Monacobet liga mala už po sezóne a väčšina druholigistov ViOnu bola buď na dovolenkách, alebo – po neúspešnej sezóne – vyradená z kádra.
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble B – TJ Družstevník Dvory nad Žitavou 5:1 (1:1)
Góly: 8., 47., 63. a 71. Filip Balaj, 57. Marek Kuzma – 4, Erik Brezík
Diváci: 300
Keďže hetrikový Gambijčan Darboe odletel do domoviny, za domácich vybehli nakoniec tri známe áčkarske posily s prvoligovou minulosťou Filip Balaj, Mário Mrva a Marek Kuzma, ktorý má dokonca dva slovenské tituly so Slovanom Bratislava.
V závere sezóny išlo o dôležité body a prvé minúty možno nazvať nervóznym úvodom plnom chýb na oboch stranách. Už v 4. minúte vyrobil prvú po nedorozumení so stopérom inak vynikajúci 18-ročný brankár Jakub Marek a Erik Brezík do prázdnej brány musel dať – 0:1.
Na opačnej strane netrafil poloodkrytú bránu Marek Kuzma a hlavou krútil na tribúne aj majiteľ ViOnu Viliam Ondrejka.
Vzápätí nechali hostia v šestnástke nepokrytého Filipa Balaja, ktorého našiel Mário Mrva a bolo vyrovnané.
Balaja prišla doma podporiť aj manželka so synom Filipom, a bývalé hlavičkové kladivo prvoligovej Nitry bol pri chuti.
Postupne zvyšoval najčastejšie z vnútra šestnástky na 2:1, 4:1 a aj na konečných 5:1, no a medzitým mu druhopolčasový čistý hetrik „prekazil“ gólom na 3:1 Marek Kuzma, ktorý si potreboval udobriť šéfa druholigového áčka.
Dvory čaká preťažký záver
Hoci hostia v prvom polčase ukázali miestami dobrý futbal a neboli vôbec odovzdaným súperom, po hodine hry už bolo o výsledku prakticky rozhodnuté a Vrábľania svojho - na jeseň ťažko skúšaného diváka - výkonom potešili.
Naopak, po vysokej prehre nemal v bráne Dvorov vôbec dobrú náladu skúsený ukrajinský gólman Oleksandr Shpak, ktorý je doma už vo Dvoroch, kde aj trénuje mládež. Po záverečnom hvizde nepochválil za druhopolčasový výkon ani zimné posily Santiaga Quinta z Kolumbie, Venezuelčana Diega Manuela z Hlohovca či Kolumbijčana Juana Gomeza.
Rivali z Požitavia si tabuľkové postavenie vymenili a tretie od konca sú tri kolá pred koncom už Dvory, ktoré nečaká vôbec ľahký záver sezóny, veď narazia doma na druhé Kostolné Kračany a štvrté Kmeťovo, no a medzitým idú na veľké susedské derby do tretieho Bešeňova.
Ďubek: Áčkari dodržali slovo
Trénerom žlto-modrých Vrábľov je bývalý prvoligový najlepší strelec Zlatých Moraviec Tomáš Ďubek (39). Rodák zo Zvolena je s rodinkou usadený v Zlatých Moravciach a vo Vrábľoch vedie aj treťoligový starší dorast.
Po druhom najvyššon jarnom víťazstve bol spokojný. „V situácii, keď nikto ešte nevie, koľko mužstiev bude nakoniec vypadávať, sme museli ísť od prvej minúty za víťazstvom. A áno, trochu nás zaskočil rýchlo inkasovaný gól, ale za svojim zápasovým cieľom sme išli i tak, mimoriadne odhodlane.
Po dominantnom výkone sa nám dýcha o čosi ľahšie, som si však vedomý toho, že ešte stále nemôžeme hovoriť o definitívnej záchrane.“
Z dobre stavaného 18-ročného gólmana Jakuba Mareka rastie brankár pre vyššie súťaže, v samom úvode však vyrobil hrúbku. „Jakub nás nielen potom, ale aj v iných zápasov niekoľkokrát podržal, teraz pomohlo mužstvo jemu.“
Tri posily z áčka bolo cítiť, Filip Balaj dal štyri góly. Bolo ho treba prehovárať, pýtali sme sa rovno.
„Filip je vo Vrábľoch doma a osud futbalu v tomto meste mu nie je ľahostajný. Po strelení štyroch gólov nám v závere vypomohol ešte aj na poste stopéra, preto mu patrí všetka česť.
Moji hráči v béčku veľmi vnímajú takúto pomoc od hráčov z A-tímu, veď tá herná prax je niekde úplne inde, no a s ňou rastie aj výkon celého mužstva. Traja rôzni hráči z áčka môžu nastupovať pravidelne, ja som rád, že dodržali chlapské slovo aj Marek Kuzma a Mário Mrva.
Opakujem však, definitívne vyhrané ešte nemáme, uvidíme, kto príde z áčka o týždeň.“
Vábila ho bohatá Lovča
Hrajúci tréner Vrábľov je známy dnes nevídanou vernosťou k svojmu klubu, veď skoro celú profi kariéru prežil iba na dvoch adresách – v Ružomberku a Zlatých Moravciach.
Pred sezónou mu však na Futbalnete zasvietila červená stopka pri pokuse o hosťovanie v bohatom klube lídra stredoslovenskej šiestej ligy sk, C TJ Lovča, ktorý si brúsil zuby aj na bývalého najlepšieho strelca prvoligových Zlatých Moraviec.
Ten sa iba schuti zasmial. „Ja som žiadny prestup nehlásil, keď som skončil profesionálnu kariéru a začal si roboť trénerskú UEFA A licencie, Vráble mi pomohli. Teraz sa im to snažím splatiť,“ znelo jasne.
V zostave Vrábľov sa pravidelne objavuje 17-ročný ofenzívny Šimon Pilárik. „Pred rokom som spojil tréningy mužov s dorastom a talentovaný Šimon urobil vo výkonnosti rýchlo veľký skok. Poviem úprimne, teraz si bez neho zostavu piatoligových mužov neviem predstaviť,“ zakončil začínajúci kouč.
Súťaž čaká ešte perný záver, počet vypadávajúcich bude záležať nielen od počtu zostupujúcich zo štvrtej ligy do „južnej“ skupiny tej piatej, ale aj od konečného počtu prihlásených tímov. Termín uzávierky prihlášok pre budúcu sezónu uplynie v piatok 19. júna 2026 o polnoci.