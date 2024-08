Slovanista rozosmial celú sálu i Weissa: Je to expert so všetkým, čo k tomu patrí, tvrdí

Ak ho Slovan zvládne, dostane sa prvýkrát v dejinách medzi klubovú smotánku.

„Nenazval by som to životnou šancou, ale je to veľká šanca. Lebo iba málo hráčov z nášho tímu hralo hlavnú fázu Ligy majstrov (LM). Sme dobre nastavení, pripravení a chceme sa o to pobiť. Chceme sem priniesť veľké tímy,“ pokračoval Tigran.

V prvom zápase (1:1) si pripísal famóznu asistenciu, keď na gól Blackmana prihrával pätou.

Bola to menšia nehoda

Keď dostal Tigran otázku, či má nachystané niečo podobné aj v odvete, tak reagoval opäť svojsky:

„Bola to tak trošku menšia nehoda a kúsok šťastia,“ vravel Barseghyan a začal sa rehotať. „Dobre som povedal?,“ opýtal sa po slovensky.