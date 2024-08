Zázraky sa dejú, zhodnotil postup Slovana tréner Weiss. Tolič poďakoval fanúšikom aj mestu

Zajtra môžem skončiť, pretože som si tu už prežil toho toľko, som rád za celý Slovan, fantastické publikum, za celú Bratislavu, ja som Bratislavčan.

Dali sme do toho všetko, môj syn ma tu drží nad vodou, tak isto ako všetci chlapci. Ten kolektív je fantastický.

Nežiadali sme nejaké veľké posily. Tí, čo si to vybojovali, nech si to užijú a to sa podarilo a za to som šťastný.," uviedol bezprostredne po zápase tréner Vladimír Weiss st. pre televíziu Novasport.