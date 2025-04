ONLINE: HK Nitra - DOXXbet Vlci Žilina dnes, Tipos extraliga LIVE (semifinále play-off - 1. zápas)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní 1. zápasu semifinále play-off Tipos extraligy medzi Nitrou a Žilinou.



HK Nitra



Obhajca titulu postúpil do semifinále vo štvrtok 27.3. Štvrťfinálovú sériu s Popradom uzavrel na jeho ľade. Nitrania mali teda týždeň na to, aby si oddýchli a dali sa zdravotne do poriadku. Osud im však prihodil asi najhoršieho súpera, ktorý vystrkuje rožky celú sezónu. Uvidíme, aká bude odolnosť zverencov trénera Andreja Kmeča.



DOXXbet Vlci Žilina



Žilinčania prvý úspech zaknihovali v základnej časti. V nej nazbierali 91 bodov, čo je najviac v histórii klubu. Ďalší významný krok spravili pri vyradení Banskej Bystrice vo štvrťfinále. Sila Žiliny je rozložená do všetkých útokov. Štvrťfinálová práca bola najmä v rukách Róberta Vargu, Jozefa Baláža alebo Brendana Ranforda.