Z nenávideného rivala je razom ospevovaný hrdina. Megatalent už nemusel byť v Slovane

„Dominik Takáč, Dominik Takáč,“ revali fanúšikovia Slovana meno nového miláčika. Vysoký mladík, so skromným výrazom tváre, šiel opatrne smerom k nim. Zdvihol hore ruky.

Futbalisti Slovana prvýkrát v dejinách postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov.

Ešte pred pár týždňami bol v drese trnavského Spartaka nepriateľ, ktorého častovali nadávkami. A nielen to. Všetko sa zmenilo.

Dnes je hrdina bratislavského giganta. Fanúšikov si ihneď získal na svoju stranu.

„Podržal nás v každom zápase, vždy chytil aspoň dve stopercentné šance,“ chválil ho spoluhráč Kenan Bajrič.

Niekto mi musí poradiť

„Bol to veľmi dobrý krok pre nás aj preňho. Nemal to ľahké, lebo prišiel z Trnavy. Všetci ho však prijali. Ihneď ako prišiel, tak sa z neho stal slovanista. Je to dobrý chalan," dodal Dávid Strelec.

Takáč predvádzal fantastické zákroky. Bol rozdielový hráč, mal X -factor. Platilo to vo všetkých zápasov kvalifikácie LM.

„Ešte mi to nedošlo, neviem ako sa mám cítiť. Niekto mi musí poradiť,“ dodal Takáč.