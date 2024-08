Vychoval ho Slovan, prežíva splnený sen. Liga majstrov je pre Strelca krásna odmena

"Sú to neopísateľné emócie. Pre tento klub to bol jeden z najdôležitejších zápasov v histórii a sme radi, že sa nám to podarilo zlomiť aj vďaka skvelým fanúšikom,“ povedal Strelec po stredajšej odvete play off, v ktorej Slovan pred vypredaným Tehelným poľom dokázal v nervydrásajúcom závere otočiť z 1:2 na 3:2 a slávil historický postup.