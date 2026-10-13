    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    Národný futbalový štadión - Tehelné pole
    21:00
    Stuttgart
    Stuttgart
    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré počas tlačovej konferencie.
    Otázka ho naštartovala. Tréner Slovana reagoval dlho ako nikdy predtým
    Na snímke hráči Slovana sa tešia z gólu proti Stuttgartu zľava Guram Kašia (Slovan) a Tigran Barseghjan (Slovan).
    Boli najťažší súper Slovana, tvrdil Weiss. Barseghjan ukázal, čo platí na Nemcov
    Futbalista Leo Sauer (uprostred) z Stuttgartu a Alessio Castro-Montes (vpravo) z Kolína počas zápasu 2. kola nemeckej Bundesligy VfB Stuttgart – 1. FC Kolín.
    Slovan ho stratil ako chlapca, vracia sa ako nemecká hrozba za 15 miliónov
    PrehľadPreviewSúvisiace

    Slovan chce prelomiť čakanie na body v Lige majstrov. Všetko je možné, vraví obranca

    Momentka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 7. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
    Momentka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 7. kole ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Dorota Juránová)
    TASR|14. okt 2026 o 00:00
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    Slovenskí priaznivci sú zvedaví, či sa na trávniku predstaví aj Leo Sauer.

    Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká v stredu prvý zápas na Tehelnom poli v ligovej fáze Ligy majstrov 2026/2027.

    Hostiť budú súpera, s ktorým sa stretli na domácej pôde aj v ročníku 2024/25. Podľa stopéra Kevina Wimmera si chcú proti VfB Stuttgart pripísať premiérový bodový zisk v „milionárskej súťaži“.

    Súboj so Stuttgartom v januári 2025 bol pre „belasých“ naopak posledným domácim v ligovej fáze.

    VIDEO: Podcast s Wimmerom

    Hostia vtedy zvíťazili 3:1.

    Túžime premiérovo zabodovať v Lige majstrov

    Tento zápas hral aj rakúsky obranca Slovana Kevin Wimmer, ktorý pre klubový web uviedol: „Ako hráč som zažil Bundesligu, často ju vo voľnom čase sledujem. My v tejto sezóne túžime premiérovo zabodovať v Lige majstrov.

    Vieme, že to bude náročné, aj teraz čelíme veľmi kvalitnému súperovi, no doma vo výbornej atmosfére s našimi fanúšikmi je všetko možné.

    Najdôležitejšie bude byť od prvej minúty v hre, bojovať a držať sa v bitke o priaznivý výsledok.

    Stuttgart má rovnakého trénera ako pred dvomi rokmi a v kádri zostalo aj dosť hráčov z toho obdobia. Je to tím, ktorý hrá vo vysokej intenzite, rýchlo, technicky. Bude to ťažké, no toto sme predsa chceli, aby sme sa stretávali s top európskymi súpermi.“

    Leo Sauer sa môže predstaviť v drese Stuttgartu

    Slovenskí priaznivci sú zvedaví, či sa na trávniku predstaví aj Leo Sauer. Dvadsaťročný reprezentačný krídelník však po príchode do nemeckého klubu naskakuje iba z lavičky.

    Pozornosť bude pútať aj jeden z objavov uplynulých majstrovstiev sveta Deniz Undav či Ermedin Demirovič, ktorý sa blysol hetrikom pri víťazstve 3:1 nad Vikingom v úvodnom vystúpení v tohtoročnej ligovej fáze.

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    Stuttgart sa aktuálne nachádza na 11. priečke tabuľky Bundesligy a na duel v Bratislave sa naladil sobotňajším víťazstvom 2:0 na pôde Paderbornu.

    Slovan už iba spomína na skvelú fazónu v úvode súťažného ročníka. Pred reprezentačnou prestávkou síce zvíťazil 2:1 na štadióne Komárna, ale zaznamenal aj domácu remízu 3:3 so Žilinou a prehry v Dunajskej Strede 0:2 a doma s Michalovcami 1:2.

    Po reprezentačnej prestávke sa zverenci Yayu Toureho predstavili v Skalici, kde v sobotu iba remizovali 1:1.

    V prvom vystúpení v ligovej fáze LM v tejto sezóne prehrali na pôde úradujúceho európskeho šampióna Paríža Saint-Germain 1:6.

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    Jediný gól Slovana vtedy strelil Suleiman Camara. „Belasí“ sa budú v ofenzíve spoliehať aj na Andraža Šporara, ktorý strelil 6 gólov v 9 zápasoch Niké ligy a kvalifikácie LM.

    V základnej zostave by sa mal objaviť aj Tigran Barseghjan, ktorý má v aktuálnej sezóne na konte tri góly a tri asistencie v 12 zápasoch.

    Na rozdiel od slovenského majstra má Stuttgart pred týmto stretnutím viacero problémov so zraneniami.

    Nikolas Nartey, Tiago Tomas, Ameen Al-Dakhil a Luca Jaquez sú na strane nemeckého tímu určite mimo hry. Jeff Chabot a Maximilian Mittelstädt ešte absolvujú záverečné testy fyzickej pripravenosti.

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    Ďalšími súpermi Slovana v LM sú vonku AS Rím (20. októbra o 21.00 h) a LASK Linz (3. novembra o 21.00 h), doma Real Betis Sevilla (24. novembra o 21.00 h) a Šachtar Doneck (9. decembra o 18.45 h), vonku LOSC Lille (19. januára 2027 o 21.00) a účinkovanie ligovej fáze ukončia „belasí“ 27. januára 2027 o 21.00 h na Tehelnom poli proti Interu Miláno.

    Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy

    ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart

    Rozhodcovia: Peljto - Ibrišimbegovič, Beljo (všetci BaH)/

    Pravdepodobné zostavy:

    Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez, Pokorný, Ibrahim - Barseghjan, Šporar, Su. Camara

    Stuttgart: Seimen - Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Prömel, Stiller - El Khannouss, Undav, Führich - Demirovič

    Priamo do osemfinále postúpi osmička najlepších, tímy na 9. až 24. mieste si zahrajú play off.

    Finále 72. ročníka najprestížnejšej európskej klubovej súťaže je na programe 5. júna 2027 v Madride na Estadio Metropolitano.

    Stretnutie 2. kola ligovej fázy LM medzi ŠK Slovan Bratislava a VfB Stuttgart má naplánovaný úvodný výkop na stredu 14. októbra o 21.00 h SELČ. Povedú ho rozhodcovia z Bosny a Hercegoviny, v pozícii hlavného Irfan Peljto.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    3
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    4
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    5
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    6
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    7
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    8
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    9
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    10
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    11
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    14
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    15
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    16
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    17
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    18
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    21
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    23
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    24
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    25
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    26
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    27
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    29
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    32
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan chce prelomiť čakanie na body v Lige majstrov. Všetko je možné, vraví obranca