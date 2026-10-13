Slovan chce prelomiť čakanie na body v Lige majstrov. Všetko je možné, vraví obranca

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká v stredu prvý zápas na Tehelnom poli v ligovej fáze Ligy majstrov 2026/2027.
Hostiť budú súpera, s ktorým sa stretli na domácej pôde aj v ročníku 2024/25. Podľa stopéra Kevina Wimmera si chcú proti VfB Stuttgart pripísať premiérový bodový zisk v „milionárskej súťaži“.
Súboj so Stuttgartom v januári 2025 bol pre „belasých“ naopak posledným domácim v ligovej fáze.
VIDEO: Podcast s Wimmerom
Hostia vtedy zvíťazili 3:1.
Túžime premiérovo zabodovať v Lige majstrov
Tento zápas hral aj rakúsky obranca Slovana Kevin Wimmer, ktorý pre klubový web uviedol: „Ako hráč som zažil Bundesligu, často ju vo voľnom čase sledujem. My v tejto sezóne túžime premiérovo zabodovať v Lige majstrov.
Vieme, že to bude náročné, aj teraz čelíme veľmi kvalitnému súperovi, no doma vo výbornej atmosfére s našimi fanúšikmi je všetko možné.
Najdôležitejšie bude byť od prvej minúty v hre, bojovať a držať sa v bitke o priaznivý výsledok.
Stuttgart má rovnakého trénera ako pred dvomi rokmi a v kádri zostalo aj dosť hráčov z toho obdobia. Je to tím, ktorý hrá vo vysokej intenzite, rýchlo, technicky. Bude to ťažké, no toto sme predsa chceli, aby sme sa stretávali s top európskymi súpermi.“
Leo Sauer sa môže predstaviť v drese Stuttgartu
Slovenskí priaznivci sú zvedaví, či sa na trávniku predstaví aj Leo Sauer. Dvadsaťročný reprezentačný krídelník však po príchode do nemeckého klubu naskakuje iba z lavičky.
Pozornosť bude pútať aj jeden z objavov uplynulých majstrovstiev sveta Deniz Undav či Ermedin Demirovič, ktorý sa blysol hetrikom pri víťazstve 3:1 nad Vikingom v úvodnom vystúpení v tohtoročnej ligovej fáze.
Stuttgart sa aktuálne nachádza na 11. priečke tabuľky Bundesligy a na duel v Bratislave sa naladil sobotňajším víťazstvom 2:0 na pôde Paderbornu.
Slovan už iba spomína na skvelú fazónu v úvode súťažného ročníka. Pred reprezentačnou prestávkou síce zvíťazil 2:1 na štadióne Komárna, ale zaznamenal aj domácu remízu 3:3 so Žilinou a prehry v Dunajskej Strede 0:2 a doma s Michalovcami 1:2.
Po reprezentačnej prestávke sa zverenci Yayu Toureho predstavili v Skalici, kde v sobotu iba remizovali 1:1.
V prvom vystúpení v ligovej fáze LM v tejto sezóne prehrali na pôde úradujúceho európskeho šampióna Paríža Saint-Germain 1:6.
Jediný gól Slovana vtedy strelil Suleiman Camara. „Belasí“ sa budú v ofenzíve spoliehať aj na Andraža Šporara, ktorý strelil 6 gólov v 9 zápasoch Niké ligy a kvalifikácie LM.
V základnej zostave by sa mal objaviť aj Tigran Barseghjan, ktorý má v aktuálnej sezóne na konte tri góly a tri asistencie v 12 zápasoch.
Na rozdiel od slovenského majstra má Stuttgart pred týmto stretnutím viacero problémov so zraneniami.
Nikolas Nartey, Tiago Tomas, Ameen Al-Dakhil a Luca Jaquez sú na strane nemeckého tímu určite mimo hry. Jeff Chabot a Maximilian Mittelstädt ešte absolvujú záverečné testy fyzickej pripravenosti.
Ďalšími súpermi Slovana v LM sú vonku AS Rím (20. októbra o 21.00 h) a LASK Linz (3. novembra o 21.00 h), doma Real Betis Sevilla (24. novembra o 21.00 h) a Šachtar Doneck (9. decembra o 18.45 h), vonku LOSC Lille (19. januára 2027 o 21.00) a účinkovanie ligovej fáze ukončia „belasí“ 27. januára 2027 o 21.00 h na Tehelnom poli proti Interu Miláno.
Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart
Rozhodcovia: Peljto - Ibrišimbegovič, Beljo (všetci BaH)/
Pravdepodobné zostavy:
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez, Pokorný, Ibrahim - Barseghjan, Šporar, Su. Camara
Stuttgart: Seimen - Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Prömel, Stiller - El Khannouss, Undav, Führich - Demirovič
Priamo do osemfinále postúpi osmička najlepších, tímy na 9. až 24. mieste si zahrajú play off.
Finále 72. ročníka najprestížnejšej európskej klubovej súťaže je na programe 5. júna 2027 v Madride na Estadio Metropolitano.
Stretnutie 2. kola ligovej fázy LM medzi ŠK Slovan Bratislava a VfB Stuttgart má naplánovaný úvodný výkop na stredu 14. októbra o 21.00 h SELČ. Povedú ho rozhodcovia z Bosny a Hercegoviny, v pozícii hlavného Irfan Peljto.