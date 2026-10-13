Boli najťažší súper Slovana, tvrdil Weiss. Barseghjan ukázal, čo platí na Nemcov

„Majstrovská senzácia je dokonaná! Stuttgart oslavuje titul mladosti," napísal v roku 2007 nemecký magazín Kicker.
Keď futbalisti VfB Stuttgart v sezóne 2006/07 všetkých prekvapili a vyhrali Bundesligu, tím si vyslúžil prezývku "Die Jungen Wilden" (v preklade Mladí divosi).
Klub nemal obrovský rozpočet na drahé nákupy. Tím ťahali odchovanci, z ktorých sa neskôr stali svetové hviezdy.
Káder tvorili napríklad útočník Mario Gómez (21 rokov), stredopoliar Sami Khedira (19 rokov) či obranca Serdar Tasci (19 rokov).
Stuttgart vstúpil do spomínaného ročníka ľavou nohou. Hneď v prvom kole prehral doma s Norimbergom vysoko 0:3.
Prvý gól strelil slovenský útočník Róbert Vittek, dnes športový riaditeľ klubu ŠK Slovan Bratislava, s ktorým sa nemecký tím stretne v druhom kole ligovej fázy Ligy majstrov (v stredu, 14. októbra o 21.00h na Tehelnom poli).
Šváby mali po troch kolách na konte iba tri body a len málokto si mohol myslieť, že o desať mesiacov zdvihnú nad hlavu cennú trofej.
Stuttgart však predviedol v závere sezóny nevídanú jazdu, keď vyhral posledných osem kôl. Predbehol Schalke 04 a v infarktovom poslednom dueli sezóny spečatil zisk titulu domácim víťazstvom 2:1 nad Energie Cottbus.
„Najprv chvenie, potom čistý jasot: Nemecký majster sa volá VfB Stuttgart," opísal Der Spiegel zvrat stretnutia posledného bundesligového kola.
Pre Stuttgart to bol v tom čase prvý majstrovský titul po pätnástich rokoch a dodnes zostáva ich posledným ligovým triumfom.
Slávne meno, vlastný príbeh
Medzi rokmi 2010 a 2020 sa však VfB trápil. Nie raz, ale hneď dvakrát vypadol do 2. Bundesligy. V súčasnosti však opäť patrí medzi popredné kluby v Nemecku. Čo sa zmenilo?
„Tréner Sebastian Hoeness prevzal tím v apríli 2023, keď bol na spodku tabuľky. Dokázal sa vyhnúť zostupu a nakoniec ho priviedol späť do Ligy majstrov.
Nikto to nečakal. Kouč stabilizoval a rozvíjal klub na všetkých úrovniach," povedal pred dvomi rokmi pre Sportnet Danny Galm, novinár zo Zeitungsverlag Waiblingen, ktorý sa špecializuje na nemecký VfB Stuttgart.
Kouč Sebastian Hoeness je syn Dietera Hoenessa, bývalého skvelého útočníka Bayernu Mníchov a neskôr úspešného trénera berlínskej Herthy či Wolfsburgu.
Je zároveň synovec Uliho Hoenessa, legendárneho dlhoročného šéfa Bayernu Mníchov.
Sebastian najskôr pôsobil ako mládežnícky tréner v klube RB Lipsko. Neskôr prešiel do Bayernu Mníchov, kde trénoval tím do 19 rokov a následne rezervu v tretej lige.
Práve angažmán v štruktúrach Bavorov sprevádzali reči o protekcii zo strany strýka.
S rezervným tímom Bayernu však nečakane vyhral 3. najvyššiu nemeckú súťaž a získal ocenenie Tréner sezóny.
Neskôr dostal bundesligový Hoffenheim do Európskej ligy a v súčasnosti vedie Stuttgart po druhýkrát v Lige majstrov.
V modernom futbale sa Sebastian Hoeness nepresadil vďaka priezvisku či protekcii, ale pre vlastný trénerský talent.
Fyzicky najťažší súper, vravel Weiss
Keď zasadol na lavičku Stuttgartu, kompletne zmenil mentalitu kádra z defenzívneho a ustráchaného tímu na dominantné mužstvo, ktoré chce diktovať tempo hry proti akémukoľvek súperovi.
Jeho tím sa zaradil medzi takticky najzaujímavejšie a najflexibilnejšie tímy v nemeckej Bundeslige.
Keď sa ho novinári pýtajú na rozostavenie, Hoeness odpovedá, že čísla na papieri pre neho nie sú podstatné. Dôležité sú pre neho princípy, priestor a správanie hráčov na trávniku.
Svoj herný štýl opisuje ako dynamický, pričom vyžaduje, aby hráči neustále rotovali, menili si pozície a prečíslovali stred poľa.
„Tím uprednostňuje progresívny prechod cez stred ihriska a kolektívne kombinácie na jeden dotyk pred jednoduchou hrou po krídlach.
Vyznáva proaktívnu kontrolu zápasu prostredníctvom držania lopty, diagonálne pasy pri zakladaní akcií a neustále pozičné rotácie hráčov," opisuje hru Stuttgartu odborný nemecký portál Spielverlagerung.
Keď sa Stuttgart stretol so Slovanom v Lige majstrov naposledy, slovenský majster výrazne zaostával v prvom polčase (1:13 na strely), pričom dvakrát gólovo udrel Jamie Leweling.
„Stuttgart bol fyzicky najťažší súper, akému sme doteraz čelili," tvrdil po stretnutí vtedajší kouč belasých Vladimír Weiss.
Čo naposledy vyšlo Slovanu?
Nemecký tím si na Tehelnom poli vytvoril 21 streleckých pokusov a desať veľkých šancí, čo je vysoký zápasový nadpriemer. „Súperi ako Stuttgart sú momentálne nad naše sily, najmä v dynamike a rýchlosti s loptou," priznal Weiss.
Stuttgart podľa neho vynikal neustálym pressingom a ochotou behať, čo Slovanu takmer nedalo čas na rozohrávku. Nemci nakoniec uspeli na Tehelnom poli 3:1.
„Veľkou silou Slovana Bratislava je ich prechodová fáza a nebezpečné protiútoky," vravel pred posledným vzájomným stretnutím tréner VfB Sebastian Hoeness a dodal: „Keď budeme mať loptu, musíme byť extrémne ostražití.
Je kľúčové, aby sme boli v obrane skvele organizovaní a okamžite potláčali ich snahy o kontry."
Slovan naposledy udrel proti Stuttgartu v druhom polčase. Dokázal sa skvelým spôsobom dostať spod nátlaku súpera, keď mal loptu na kopačkách.
Prihrávkami na jeden dotyk dostali slovanisti loptu k Tigranovi Barseghjanovi, ktorý skvelým pasom za obranu poslal do gólovej akcie Idjessiho Metsoka.
VIDEO: Gól Slovana proti Stuttgartu v čase 4:17
Práve Barseghjanovi sa podarilo za dvadsať minút na ihrisku zaznamenať len jedenásť dotykov s loptou, päť úspešných prihrávok, jeden úspešný dribling, ale hlavne gólový pas.
Belasí použili na Nemcov ich vlastný recept. Hoenessov tím v zápasoch zámerne drží loptu nízko na vlastnej polovici, aby vylákal súpera do napádania a následne zaútočí.
Zlepšili sa len v pressingu
Stuttgart vstúpil do tejto bundesligovej sezóny vysokou prehrou v Allianz Aréne (1:5 s Bayernom). Následne zaznamenal domáci triumf nad Kolínom (4:1), no pokračoval prehrami s Hoffenheimom (1:2) a Dortmundom (0:1).
Počas posledného víkendu si ale poradil s Paderbornom (2:0), a to napriek streleckej prevahe súpera.
Zápas s Kolínom bol dokonca jediný, v ktorom si VfB vypracoval viac streleckých príležitostí.
„Nedokážeme robiť lepšie rozhodnutia. To je tá najväčšia výčitka, ktorú musíme smerovať k našej hre v útočnej tretine.
Strieľame v situáciách, keď by sme mali prihrávať. A prihrávame v momentoch, keď musíme ísť dôsledne do zakončenia," povedal prednedávnom Hoeness.
Oproti vlaňajšej sezóne Stuttgart podľa dát takmer vo všetkých aspektoch hry zaostáva. Zlepšil sa len v pressingu.
Stuttgart prišiel do Bratislavy s obrovskou kvalitou. Nechýbajú kľúčoví hráči ako Demirović, Undav, Stiller, Leweling či Führich, ale absentujú obrancovia Mittelstädt a Chabot, ako aj krídelník Tomás.