Slovan je medzi vyvolenými na dne. Proti Nemcom plán plnili, ale zosypali sa

„Od sedemdesiatej minúty sme sa zosypali mentálne aj kondične. Už to celé vôbec nefungovalo,“ priznal stredopoliar Slovana Bratislava Peter Pokorný.
Jeho spoluhráč Svetozar Markovič pomenoval problém podobne. „Ak chcete v Lige majstrov dosiahnuť dobrý výsledok, musíte byť koncentrovaní celých 90 minút. A myslím si, že nám dnes v poslednej polhodine koncentrácia chýbala.“
Slovan Bratislava je medzi vyvolenými v najlepšej klubovej súťaži sveta na dne. Dva zápasy, dve prehry a skóre 1:9.
Pred štartom hlavnej fázy Ligy majstrov bol slovenský majster všeobecne považovaný za jedného z najväčších outsiderov súťaže. Papierové predpoklady zatiaľ nevyvrátil. Inkasoval najviac gólov, najmenej ich strelil.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Stuttgart
V druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov prehral na Tehelnom poli so Stuttgartom 0:3. Na historicky prvý bod v hlavnej fáze stále čaká. Nevyšlo to ani na desiaty pokus.
Bol to piaty domáci zápas Slovana v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta a prvýkrát sa stalo, že na tribúny neprišlo viac ako 20-tisíc divákov. Tehelné pole nebolo vypredané.
Slovan držal krok. Potom sa zosypal
Výsledok 0:3 však úplne nevystihuje priebeh zápasu.
Slovan začal aktívne a približne dve tretiny stretnutia dokázal nemeckému tímu solídne konkurovať. Mal aj šance, Sandro Cruz nastrelil brvno.
„Ťažko sa mi to hodnotí, ešte som trochu v emóciách po zápase, ale myslím si, že veľkú časť stretnutia sme boli vyrovnaným súperom. Samozrejme, oni dominovali, ale mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho,“ hodnotil Pokorný.
ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 0:3 (0:1)
Góly: 29. Undav, 65. Cruz (vlastný), 90. Demirovič.
Rozhodcovia: Peljto - Ibrišimbegovič, Beljo (všetci BaH), ŽK: Pokorný - Hendriks, El Khannouss, Vagnoman
Diváci: 19.725
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz (75. Wimmer) - Martinez (75. Gajdoš), Pokorný, Mustafič - Barseghjan (81. Čerepkai), Šporar (81. Yirajang), Su. Camara (81. Marcelli)
Stuttgart: Bredlow - Vagnoman (86. Assignon), Jeltsch, Chabot, Hendriks - Prömel, Stiller (80. Karazor) - El Khannouss (81. Demirovič), Undav, Führich (71. Sauer) - Pejčinovič (71. Leweling)
Podľa neho bola škoda takýto zápas prehrať.
„Mali sme aj nejaké šance, strelili sme gól z ofsajdu. Potom sme sa však od 70. minúty zosypali mentálne aj kondične. Podľa mňa už to celé vôbec nefungovalo. Pri troche šťastia mohol tento zápas vyzerať úplne inak.“
Slovan držal s favorizovaným súperom krok aj v počte streleckých pokusov. Pomer bol 15:16. Strely na bránu však odhalili výraznejší rozdiel v kvalite a efektivite. Stuttgart v tomto ukazovateli dominoval 8:1.
Podobne videl zápas aj stopér Svetozar Markovič.
„Myslím si, že sme začali dobre. Do 60. či 65. minúty sme odohrali veľmi dobrý zápas. V posledných 30 minútach však bol súper lepším tímom, čo ste mohli vidieť.“
Stuttgart robil chyby, Slovan ich nepotrestal
Pokorný vysvetlil, že slovenský majster mal proti bundesligovému súperovi jasne stanovený herný plán.
„Chceli sme hrať aktívne a podľa mňa sme ho všetci do jedného plnili. Defenzívne sme boli kompaktní, bojovali sme jeden za druhého, spoliehali sme sa jeden na druhého.“
Hráči podľa neho vedeli, kde majú vykryť priestor a v čom sú ich silné stránky.
VIDEO: Pozápasová tlačová konferencia
„To sme dodržiavali. Potom sme sa spoliehali aj na naše brejky, ktoré máme veľmi silné. Dnes robili chyby aj oni, ale my sme ich, bohužiaľ, nepotrestali.“
Stuttgart sa v prvom polčase presadil po situácii, ktorá podľa Pokorného vôbec nemusela viesť ku gólu.
„Bolo to po našej strate pri autovej čiare. Je to nešťastné, pretože podľa mňa mohli dať gól z úplne inej situácie, nie z takejto jednoduchej. Mali sme si to postrážiť.“
Práve v takýchto momentoch sa podľa neho prejavila vyspelosť súpera.
„Ale taký je futbal. Je to vyspelé bundesligové mužstvo a dokázalo využiť príležitosť, ktorú dostalo.“
Gól, ktorý neplatil
Najsilnejšia pasáž Slovana prišla na začiatku druhého polčasu. Domáci nastúpili aktívne, zatlačili Stuttgart a v 51. minúte sa dokonca tešili z vyrovnávajúceho gólu Suleimana Camaru. Radosť však trvala krátko. Rozhodca gól pre ofsajd neuznal.
Kľúčovou bola otázka, či sa lopty dotkol kapitán Andraž Šporar. „Pri neuznanom góle som sa nedotkol lopty, podľa mňa nebol ofsajd,“ reagoval slovinský útočník.
Markovič situáciu videl tiež inak ako rozhodca. „Veril som, že gól bude platiť. Bol som však od tej situácie vzdialený asi 30 až 40 metrov, takže som nemohol vidieť, či sa Andraž lopty dotkol, alebo nie. Nakoniec sa jej dotkol a bol z toho ofsajd.“
V kabíne Slovana pritom počas prestávky panovalo presvedčenie, že Stuttgart je zdolateľný.
„Všetci sme si zdôrazňovali, že zápas je stále otvorený. Videli sme, že rozdiel medzi nami nie je obrovský a že súper je zraniteľný,“ opisoval Pokorný.
„Hovorili sme si, že keď budeme sebavedomí a budeme robiť veci, ktoré sme si naplánovali, môžeme ho zdolať. Keby nám tam padol jeden gólik, zápas mohol vyzerať úplne inak.“
Päť minút tlaku, potom prišiel zlom
Slovan mal aj ďalšie príležitosti. Sandro Cruz trafil brvno, chýbali centimetre.
Po 60. minúte prišla pasáž, v ktorej domáci zatlačili Stuttgart do jeho šestnástky. Približne päť minút sa pohybovali v okolí pokutového územia súpera, kombinovali a pokúšali sa nájsť cestu k vyrovnaniu.
Nepodarilo sa. Namiesto toho prišiel rýchly protiútok Stuttgartu, nešťastný moment Sandra Cruza a druhý inkasovaný gól.
„Aj tam si myslím, že keby sme tú situáciu využili, zápas by bol úplne iný. Boli sme dominantní. Asi päť minút sme sa pohybovali okolo ich šestnástky, kombinovali sme a vytvárali tlak,“ pripomenul Pokorný.
Rozhodla podľa neho efektivita. „Možno nám chýbala efektivita. To je tá kvalita, ktorá sa dnes na našej strane neukázala, zatiaľ čo súper ju ukázal.“
Dva momenty zmenili súboj
Druhý gól znamenal zásadný obrat v psychickom rozpoložení domáceho mužstva.
„V druhom polčase sme nastúpili výborne, ale inkasovali sme a to bol najdôležitejší okamih zápasu. To nás zlomilo," priznal kapitán Šporar.
Markovič za rozhodujúce označil dva momenty, ktoré nasledovali po sebe.
„Najskôr sme strelili gól, ktorý nám neuznali pre ofsajd, a potom súper pridal druhý gól. Myslím si, že tieto dva momenty zmenili celý zápas.“
Stopér zároveň pripomenul, že na tejto úrovni rozhoduje schopnosť udržať koncentráciu počas celého stretnutia.
„Mali sme niekoľko situácií, v ktorých sme mohli skórovať, ale nepodarilo sa nám to. Potom súper zvýšil na 2:0 a myslím si, že práve tento moment zmenil zápas.“
Trávnik nebol ideálny. Hráči sa nevyhovárali
Pred zápasom sa veľa diskutovalo aj o stave hracej plochy na Tehelnom poli.
Po stretnutí však hráči Slovana odmietali hľadať príčiny prehry v trávniku.
„Tam by som za tým nič nehľadal,“ reagoval Pokorný. Pripustil, že podmienky neboli ideálne, ale mužstvo o nich vedelo vopred.
„Myslím si, že pred zápasom sme všetci vedeli, v akom stave trávnik je. Pripravili sme sa na to. Ľahké to nebolo, ale oba tímy mali rovnaké podmienky.“
Podobne reagoval aj Markovič. „Možno nevyzeral najlepšie, ale myslím si, že bol v poriadku. Ako ste mohli vidieť, oba tímy na ňom dokázali hrať futbal. Nebol síce taký dokonalý ako pred mesiacom, ale podľa mňa bol v poriadku.“
Ukázali lepšiu tvár
Slovan má za sebou náročné obdobie. Výkony ani výsledky v posledných týždňoch nezodpovedali očakávaniam.
Prehra so Stuttgartom preto priniesla zvláštny rozpor. Na jednej strane ďalší neúspech a tri inkasované góly, na druhej pasáže, v ktorých slovenský majster dokázal hrať s kvalitným súperom vyrovnanú partiu.
„Najmä v prvom polčase sme hrali dobre. Vytvorili sme si niekoľko príležitostí, aj v druhom polčase. Na tejto úrovni sa môžete veľa naučiť. Každým zápasom proti špičkovým mužstvám sa môžete zlepšovať,“ tvrdil Markovič.
Pokorný priznal, že mužstvo chcelo proti Stuttgartu nielen vyhrať, ale predovšetkým ukázať inú tvár než v predchádzajúcich stretnutiach.
„Keď mám byť úprimný, myslím si, že dnes sme išli do zápasu s cieľom vyhrať, ako vždy, ale predovšetkým sme chceli ukázať lepšiu tvár Slovana.“
Podľa neho sa tento zámer aspoň čiastočne podarilo naplniť.
„Pretože v posledných týždňoch to naozaj nebolo ono. Myslím si, že dnes sa nám to podarilo. Výsledkovo to síce nebolo to, čo sme chceli, ale keď spojíme tú dobrú hernú tvár aj s priaznivým výsledkom, podľa mňa budú všetci spokojní.“
Markovič bol v hodnotení opatrnejší. „Boli fázy, v ktorých sme hrali veľmi dobre. Ale boli aj také, v ktorých sa musíme zlepšiť. A netýka sa to iba dnešného zápasu, ale aj predchádzajúcich stretnutí.“
Teraz Trnava. Slovan musí znovu začať vyhrávať
Slovan nemá veľa času na premýšľanie nad ďalšou prehrou.
Už v sobotu ho čaká ligový zápas na pôde Spartaka Trnava. V utorok 20. októbra potom nastúpi v Lige majstrov na ihrisku AS Rím.
Pre slovenského majstra tak pokračuje náročný program, v ktorom potrebuje nielen zlepšiť výkony, ale predovšetkým začať zbierať víťazstvá.
„Každý vie, že posledný mesiac a pol nebol pre nás najlepší. V každom zápase však musíme odovzdať sto percent a čo najskôr sa vrátiť k víťazstvám,“ zdôraznil Markovič.
„Už o tri dni hráme ďalší zápas. Musíme sa zlepšiť, byť koncentrovaní a urobiť všetko pre to, aby sme v sobotu vyhrali.“
Pokorný považuje najbližší zápas za kľúčový najmä z psychologického hľadiska.
„Hlavne sa musíme mentálne znovu naštartovať. Zobrať si tie pozitívne, svetlé momenty a preniesť ich do víkendového zápasu.“
V Trnave chce Slovan ukončiť nepriaznivé obdobie. „Čaká nás veľmi dôležitý zápas v Trnave. Musíme tam vyhrať, musíme bodovať. Potrebujeme opäť nakloniť šťastie na našu stranu, vybudovať si víťaznú sériu a postupne na tom stavať.“