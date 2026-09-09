ONLINE: Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Futbalisti Paríž St. Germain a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
09.09.2026 o 21:00
1. kolo
Paríž
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Futbalisti Slovana Bratislava vstupujú dnes do ligovej fázy Ligy majstrov. Čaká ich krst ohňom na pôde francúzskeho PSG. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00.
Parížania sú aktuálnymi šampiónmi Champions League, keď vo finále zdolali londýnsky Arsenal 4:3 na pokutové kopy. Avšak momentálne nezažívajú práve najlepšie obdobie. Vo francúzskom Superpohári podľahli Lens 0:1 a v lige im patrí aktuálne až 14. priečka za dve remízy a jednu prehru.
Poslednou prekážkou pre Slovan pred vstupom do ligovej fázy Ligy majstrov bol slovinský klub Celje, s ktorým belasí doma remizovali 1:1 a vonku vyhrali 2:1.
V Niké ligy je Slovan štvrtý, sezónu začal štyrmi výhrami, no potom dvakrát zaváhal a nezískal ani bod.
Parížania sú aktuálnymi šampiónmi Champions League, keď vo finále zdolali londýnsky Arsenal 4:3 na pokutové kopy. Avšak momentálne nezažívajú práve najlepšie obdobie. Vo francúzskom Superpohári podľahli Lens 0:1 a v lige im patrí aktuálne až 14. priečka za dve remízy a jednu prehru.
Poslednou prekážkou pre Slovan pred vstupom do ligovej fázy Ligy majstrov bol slovinský klub Celje, s ktorým belasí doma remizovali 1:1 a vonku vyhrali 2:1.
V Niké ligy je Slovan štvrtý, sezónu začal štyrmi výhrami, no potom dvakrát zaváhal a nezískal ani bod.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Liga majstrov - streda, 9. september 2026
09.09. 18:45
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 18:45
Barcelona
4 - 0
Feyenoord
Camp Nou | Barcelona
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
Stuttgart
3 - 1
Viking
MHPArena | Stuttgart
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
PSG
vs.
Slovan Bratislava
Parc des Princes | Paríž
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
Liverpool
vs.
Atlético Madrid
Anfield | Liverpool
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
Sporting
vs.
Galatasaray
Estádio José Alvalade | Lisabon
| Ligová fáza | 1. kolo
Neapol
vs.
Arsenal
Stadio Diego Armando Maradona | Naples
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
2
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
3
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
4
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
5
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
6
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
7
BarcelonaBAR
0
0
0
0
0:0
0
8
FeyenoordFEY
0
0
0
0
0:0
0
9
StuttgartSTU
0
0
0
0
0:0
0
10
LiverpoolLIV
0
0
0
0
0:0
0
11
Atlético MadridATM
0
0
0
0
0:0
0
12
ArsenalARS
0
0
0
0
0:0
0
13
PSGPSG
0
0
0
0
0:0
0
14
SportingSPO
0
0
0
0
0:0
0
15
PSVPSV
0
0
0
0
0:0
0
16
Bayern MníchovFCB
0
0
0
0
0:0
0
17
RB LipskoLEI
0
0
0
0
0:0
0
18
Slovan BratislavaSLB
0
0
0
0
0:0
0
19
VikingVIK
0
0
0
0
0:0
0
20
NeapolNAP
0
0
0
0
0:0
0
21
GalatasarayGAL
0
0
0
0
0:0
0
22
ŠachtarSHK
0
0
0
0
0:0
0
23
FenerbahceFEN
0
0
0
0
0:0
0
24
AS RímROM
0
0
0
0
0:0
0
25
Bodo GlimtBOD
0
0
0
0
0:0
0
26
SabahSAB
0
0
0
0
0:0
0
27
Manchester UnitedMUN
0
0
0
0
0:0
0
28
SlaviaSLA
0
0
0
0
0:0
0
29
LensLEN
0
0
0
0
0:0
0
30
ComoCOM
0
0
0
0
0:0
0
31
VillarrealVIL
1
0
0
1
2:3
0
P
32
LilleLIL
1
0
0
1
2:3
0
P
33
BruggyBRU
1
0
0
1
2:3
0
P
34
Inter MilánoINT
1
0
0
1
1:2
0
P
35
LASKLSK
1
0
0
1
0:1
0
P
36
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body