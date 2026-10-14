VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v Lige majstrov

Futbalisti Slovana Bratislava dnes hrali druhý zápas ligovej fázy Ligy majstrov. Na Tehelnom poli prehrali s VfB Stuttgart 0:3.
Nemecký tím bol favoritom zápasu a na ihrisku slovenského majstra to potvrdil, získal tri body a nadviazal na triumf z prvého kola.
V 29. minúte poslal Stuttgart do vedenia Undav, keď z ľavej strany šestnástky zakončil presne k vzdialenejšej žrdi.
VIDEO: Gól Undava na 1:0
Slovanisti sa v 53. minúte predčasne radovali z vyrovnania, keď po úniku rozvlnil sieť Camara, ale VAR gól neuznal.
VIDEO: Neuznaný gól Slovana
Po hodine hry sa brvno pod kotlom Slovana triaslo druhýkrát, a to po strele Cruza zvnútra šestnástky.
Toureho zverenci ale po výbornej pasáži inkasovali, keď Cruz v 65. minúte nešťastne usmernil Vagnomanovu prihrávku do vlastnej brány.
VIDEO: Gól Stuttgartu na 2:0
„Belasí“ už záverečné minúty nezdramatizovali a v 90. minúte inkasovali opäť, keď sa zblízka presadil striedajúci Demirovič.