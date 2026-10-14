    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    0 - 3
    0:1
    Stuttgart
    Stuttgart
    Na snímke reakcie hráčov Slovana sprava Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Peter Pokorný a brankár Dominik Takáč.
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    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v Lige majstrov

    Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.
    Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart. (Autor: Sarah Karácsonyová)
    Sportnet|14. okt 2026 o 21:48
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    Nemecký tím bol favoritom zápasu.

    Futbalisti Slovana Bratislava dnes hrali druhý zápas ligovej fázy Ligy majstrov. Na Tehelnom poli prehrali s VfB Stuttgart 0:3.

    Nemecký tím bol favoritom zápasu a na ihrisku slovenského majstra to potvrdil, získal tri body a nadviazal na triumf z prvého kola.

    V 29. minúte poslal Stuttgart do vedenia Undav, keď z ľavej strany šestnástky zakončil presne k vzdialenejšej žrdi.

    VIDEO: Gól Undava na 1:0

    Slovanisti sa v 53. minúte predčasne radovali z vyrovnania, keď po úniku rozvlnil sieť Camara, ale VAR gól neuznal.

    VIDEO: Neuznaný gól Slovana

    Po hodine hry sa brvno pod kotlom Slovana triaslo druhýkrát, a to po strele Cruza zvnútra šestnástky.

    Toureho zverenci ale po výbornej pasáži inkasovali, keď Cruz v 65. minúte nešťastne usmernil Vagnomanovu prihrávku do vlastnej brány.

    VIDEO: Gól Stuttgartu na 2:0

    „Belasí“ už záverečné minúty nezdramatizovali a v 90. minúte inkasovali opäť, keď sa zblízka presadil striedajúci Demirovič.

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v Lige majstrov