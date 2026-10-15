Šéf Slovana nechápal rozhodcu. Vysvetľoval mi nové pravidlá, som rozčarovaný

Fanúšikovia pred zápasom pripravili veľkolepú choreografiu s nápisom „Slovan Bratislava – Pride and Glory of Slovakia“, v preklade „Slovan Bratislava – pýcha a sláva Slovenska“.
Na ihrisku však slovenský majster na slávu nedosiahol. V druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov prehral na Tehelnom poli so Stuttgartom 0:3.
„Nie som sklamaný z toho, ako mužstvo hralo. Sklamaný som skôr preto, že sme mohli dosiahnuť viac. Myslím si, že sme si zaslúžili viac,“ hodnotil tréner Slovana Yaya Touré.
Zápas priniesol niekoľko paradoxov. Slovan inkasoval tri góly, hoci jeho brankár patril k najlepším hráčom na ihrisku. Domáci sa tešili z vyrovnania, ale gól im neuznali. A hoci prehrali, fanúšikovia ich po záverečnom hvizde odmenili potleskom.
Keď brankár dostane v dvoch zápasoch deväť gólov, zvyčajne patrí medzi najhoršie hodnotených hráčov svojho mužstva. V prípade Dominika Takáča je to presne naopak.
Slovan prehral v Paríži s PSG 1:6 a doma so Stuttgartom 0:3. Napriek tomu je Takáč podľa špecializovaného portálu Sofascore po dvoch kolách najlepšie hodnoteným hráčom slovenského majstra.
Deväť gólov, aj tak je najlepší
Jeho priemerná známka je 7,85, čo ho radí výrazne do zelených čísel. Druhý v poradí Suleiman Camara má priemer 7,45.
Takáč sa navyše dostal na čelo jednej z najdôležitejších brankárskych štatistík celej Ligy majstrov.
Podľa oficiálneho webu UEFA má po dvoch kolách na konte najviac zákrokov zo všetkých brankárov súťaže – štrnásť. Proti Stuttgartu ich predviedol šesť.
Nie je to preňho nová pozícia. Lídrom tejto štatistiky bol aj pred dvoma rokmi, keď Slovan takisto účinkoval v hlavnej fáze Ligy majstrov.
Jeho čísla ukazujú dva odlišné obrazy. Na jednej strane výborné individuálne výkony, na druhej množstvo príležitostí, ktoré súperi Slovana dokážu vytvárať.
Zápas proti Stuttgartu bol pre Takáča jubilejným desiatym vystúpením v Lige majstrov. Žiaden slovenský brankár ich nemá viac.
Prekonal slovenský rekord
Doterajšie maximum prekonal už pri svojom deviatom štarte. Druhý v historickom poradí je Matúš Kozáčik, ktorý odchytal osem zápasov, všetky v drese Viktorie Plzeň.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Stuttgart
Martin Dúbravka má sedem štartov. Jeden si pripísal ako brankár Newcastlu United, zvyšných šesť ešte v drese MŠK Žilina.
Šesť zápasov odchytali aj Juraj Čobej za Petržalku a Ladislav Molnár za Košice.
Takáč však vedie aj v štatistike, v ktorej by zrejme žiaden brankár nechcel byť na prvom mieste.
Slovan inkasoval počas dvoch sezón v hlavnej fáze Ligy majstrov spolu 36 gólov. Takáč tak má priemer 3,6 inkasovaného gólu na zápas.
Pre porovnanie, Dúbravka má priemer 2,86, Kozáčik 2,25 a Molnár 2,16.
Suverénne najlepšie čísla z tejto pätice dosiahol Čobej. V šiestich zápasoch inkasoval v priemere iba 1,5 gólu.
Aj toto porovnanie ilustruje, akému tlaku musí Takáč v Lige majstrov čeliť. Individuálne hodnotenia ho radia medzi najlepších hráčov Slovana, počet inkasovaných gólov však odhaľuje rozdiel medzi slovenským majstrom a európskou špičkou.
Neuznaný gól zmenil zápas
Proti Stuttgartu pritom Slovan nebol bez šance. Do oboch polčasov vstúpil aktívne a najmä po prestávke dokázal súpera zatlačiť.
V 51. minúte sa Tehelné pole dokonca tešilo z vyrovnávajúceho gólu Suleimana Camaru. Radosť však trvala krátko. Rozhodca gól pre ofsajd neuznal.
Kľúčovou bola otázka, či sa lopty dotkol kapitán Andraž Šporar.
„Kľúčový bol neuznaný gól a potom ten druhý, ktorý sme inkasovali. Nám potom chýbala energia niečo s tým urobiť. Škoda, že ten gól neuznali, dovtedy sme hrali slušne,“ opisoval Takáč prehru proti Stuttgartu.
Podobne videl rozhodujúci moment aj tréner Yaya Touré. Verdikt rozhodcu ho zaskočil.
„Keď som sa rozprával s rozhodcom, vysvetľoval mi nejaké nové pravidlá. Úprimne, neviem, o čo presne išlo.
Regulárny gól?
Pre mňa to bol od začiatku regulárny gól. Ale potom sú tu opäť pravidlá. Stále nejaké pravidlá. Niekedy som z takýchto pravidiel trochu rozčarovaný. Ale taký je futbal,“ reagoval tréner Slovana.
Podľa Tourého mal Slovan po prestávke svoje najlepšie obdobie. Za stavu 0:1 cítil, že Stuttgart začína strácať istotu.
„Myslím si, že po prvom inkasovanom góle sme stále boli v zápase. V druhom polčase sme zareagovali veľmi dobre,“ vysvetľoval.
„Potom sme nastrelili brvno. Boli sme veľmi blízko ku gólu. Myslím si, že za stavu 0:1 začal Stuttgart v druhom polčase trochu pochybovať. Bolo vidieť určitú neistotu a my sme nastúpili oveľa silnejšie.“
Slovan však svoje príležitosti nevyužil. Namiesto vyrovnania prišiel druhý inkasovaný gól, ktorý podľa trénera definitívne zmenil priebeh stretnutia.
Touré: Stuttgart bol lepší v útoku aj obrane
„Bol to náročný zápas. Do oboch polčasov sme vstúpili dobre. Po prvom inkasovanom góle sme sa dokázali vrátiť do zápasu, hoci v určitých momentoch to bolo náročné,“ hodnotil Touré.
Napriek výhradám k neuznanému gólu uznal kvalitu súpera.
„Snažili sme sa súperovi konkurovať, ale hrali sme proti veľmi kvalitnému mužstvu. Stuttgart si dnes víťazstvo zaslúžil. Bol lepší v ofenzíve aj defenzíve.“
Za rozhodujúci považoval druhý inkasovaný gól, ktorému predchádzala aj nešťastná situácia v obrane Slovana.
„Po našej strele do brvna vznikol na ich pravej strane trochu zmätok. Zápas pokračoval a následne prišiel center súpera. Sandro sa, bohužiaľ, dotkol lopty a tá skončila v našej bráne.
To ma veľmi mrzelo, najmä kvôli hráčom, pretože sa naozaj veľmi snažili.“
Je mu ľúto hráčov
Po druhom góle už podľa Tourého slovenskému majstrovi chýbali sily aj energia na ďalší návrat do zápasu.
„Potom sme však inkasovali nešťastné góly. Po druhom góle na 0:2 už bolo podľa mňa prakticky rozhodnuté. Následne sme dostali aj tretí gól.“
Slovan tak po dvoch kolách zostáva bez bodu, so skóre 1:9. Tréner však odmietal hodnotiť výkon mužstva iba podľa konečného výsledku.
„Bolo to sklamanie. Je mi trochu ľúto hráčov, pretože sa naozaj veľmi snažili a odovzdali veľa síl. Bohužiaľ, dnes sme hrali proti lepšiemu mužstvu.“
Podľa Tourého rozhodujú v takýchto zápasoch aj detaily a niekedy okolnosti, ktoré mužstvo nedokáže ovplyvniť.
„Vo futbale však v určitých momentoch potrebujete aj šťastie. A myslím si, že dnes sme ho nemali.“
Napriek trojgólovej prehre sa snažil nájsť aj pozitíva. „Nevidel som iba negatíva. Mužstvo ukázalo veľké odhodlanie a nasadenie.“
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo
Fanúšikovia prekvapili aj trénera
Jedným z najsilnejších momentov večera napokon nebol gól ani brankársky zákrok.
Fanúšikovia, ktorí pred zápasom pripravili veľkolepú choreografiu, zostali pri mužstve aj po tretej inkasovanej lopte.
Po záverečnom hvizde hráčov povzbudzovali a ocenili ich úsilie. Tourého ich reakcia zaujala o to viac, že počas hráčskej kariéry zažil aj úplne odlišné správanie tribún.
„Videl som to veľmi pekné gesto fanúšikov, ktorí sa po zápase snažili povzbudiť mužstvo.
Sám som bol profesionálnym futbalistom a viem, aké to je. Hrával som v kluboch, kde boli fanúšikovia veľmi kritickí a na hráčov vyvíjali obrovský tlak.
Ale fanúšikovia Slovana sú úžasní,“ vyhlásil.
Dúfa, že hráči pochopili odkaz
Podľa trénera je dôležité, že priaznivci dokázali oddeliť konečný výsledok od nasadenia hráčov.
„Samozrejme, prehrali sme. Každý chce vyhrávať. Oni však napriek tomu dokázali oceniť, ako mužstvo na ihrisku bojovalo, a vyjadrili hráčom podporu.
Dúfam, že moji hráči pochopili tento odkaz.“
Touré zároveň pripomenul, že podpora fanúšikov nie je samozrejmosťou a hráči majú voči nim zodpovednosť.
„Títo ľudia prichádzajú na štadión, míňajú svoje peniaze na vstupenky, aby nás mohli sledovať. My im za to musíme odovzdať sto percent. Musíme za nich bojovať.
Bolo to naozaj krásne gesto. Videl som ho a veľmi ma potešilo.“