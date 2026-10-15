    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    0 - 3
    0:1
    Stuttgart
    Stuttgart
    Na snímke reakcie hráčov Slovana sprava Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Peter Pokorný a brankár Dominik Takáč.
    Slovan je aj po druhom zápase na úplnom konci. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    Tréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.
    Šéf Slovana nechápal rozhodcu. Vysvetľoval mi nové pravidlá, som rozčarovaný
    Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
    Akoby ste sa šmýkali, opísala hviezda Stuttgartu. Trávnik Slovana bol hanebný
    Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.
    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v Lige majstrov
    Zľava Jeff Chabot (Stuttgart) a Cesar Blackman (Slovan) v súboji o loptu počas zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 7. kole ligovej fázy Ligy majstrov. Rok 2025, január.
    Touré sa chytal za tvár a spomína technický problém. Čo je s plochou Slovana?
    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré počas tlačovej konferencie.
    Otázka ho naštartovala. Tréner Slovana reagoval dlho ako nikdy predtým
    PrehľadPreviewTV programZostavyOnline prenosSumárSúvisiace

    Šéf Slovana nechápal rozhodcu. Vysvetľoval mi nové pravidlá, som rozčarovaný

    Tréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.
    Fotogaléria (31)
    Tréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart. (Autor: TASR)
    Pavol Spál|15. okt 2026 o 10:25
    ShareTweet0

    Ovládol štatistiku najlepšej ligy sveta.

    Fanúšikovia pred zápasom pripravili veľkolepú choreografiu s nápisom „Slovan Bratislava – Pride and Glory of Slovakia“, v preklade „Slovan Bratislava – pýcha a sláva Slovenska“.

    Na ihrisku však slovenský majster na slávu nedosiahol. V druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov prehral na Tehelnom poli so Stuttgartom 0:3.

    „Nie som sklamaný z toho, ako mužstvo hralo. Sklamaný som skôr preto, že sme mohli dosiahnuť viac. Myslím si, že sme si zaslúžili viac,“ hodnotil tréner Slovana Yaya Touré.

    Zápas priniesol niekoľko paradoxov. Slovan inkasoval tri góly, hoci jeho brankár patril k najlepším hráčom na ihrisku. Domáci sa tešili z vyrovnania, ale gól im neuznali. A hoci prehrali, fanúšikovia ich po záverečnom hvizde odmenili potleskom.

    Keď brankár dostane v dvoch zápasoch deväť gólov, zvyčajne patrí medzi najhoršie hodnotených hráčov svojho mužstva. V prípade Dominika Takáča je to presne naopak.

    Slovan je medzi vyvolenými na dne. Proti Nemcom plán plnili, ale zosypali sa
    Súvisiaci článok
    Slovan je medzi vyvolenými na dne. Proti Nemcom plán plnili, ale zosypali sa

    Slovan prehral v Paríži s PSG 1:6 a doma so Stuttgartom 0:3. Napriek tomu je Takáč podľa špecializovaného portálu Sofascore po dvoch kolách najlepšie hodnoteným hráčom slovenského majstra.

    Fotogaléria zo zápasu Slovan Bratislava - Stuttgart v Lige majstrov (ligová fáza, 2. kolo)
    Na snímke sprava Peter Pokorný (Slovan) a Deniz Undav (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.
    Na snímke sprava Tigran Barseghjan (Slovan) a Ramon Hendriks (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.
    Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.
    Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.
    31 fotografií
    Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Na snímke zľava Tigran Barseghjan (Slovan) a Finn Jeltsch (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Na snímke v popredí sprava Deniz Undav a Finn Jeltsch (obaja Stuttgart) a v pozadí sprava brankár Dominik Takáč a Alen Mustafič (obaja Slovan) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Na snímke gólová radosť hráčov Stuttgartu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Na snímke tréner Slovana Yaya Touré počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Na snímke sprava Christian Martinéz (Slovan) a Grischa Prömel (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Na snímke sprava Sandro Cruz (Slovan) a Josha Vagnoman (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.

    Deväť gólov, aj tak je najlepší

    Jeho priemerná známka je 7,85, čo ho radí výrazne do zelených čísel. Druhý v poradí Suleiman Camara má priemer 7,45.

    Takáč sa navyše dostal na čelo jednej z najdôležitejších brankárskych štatistík celej Ligy majstrov.

    Podľa oficiálneho webu UEFA má po dvoch kolách na konte najviac zákrokov zo všetkých brankárov súťaže – štrnásť. Proti Stuttgartu ich predviedol šesť.

    Nie je to preňho nová pozícia. Lídrom tejto štatistiky bol aj pred dvoma rokmi, keď Slovan takisto účinkoval v hlavnej fáze Ligy majstrov.

    Jeho čísla ukazujú dva odlišné obrazy. Na jednej strane výborné individuálne výkony, na druhej množstvo príležitostí, ktoré súperi Slovana dokážu vytvárať.

    Zápas proti Stuttgartu bol pre Takáča jubilejným desiatym vystúpením v Lige majstrov. Žiaden slovenský brankár ich nemá viac.

    Prekonal slovenský rekord

    Doterajšie maximum prekonal už pri svojom deviatom štarte. Druhý v historickom poradí je Matúš Kozáčik, ktorý odchytal osem zápasov, všetky v drese Viktorie Plzeň.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Stuttgart

    Martin Dúbravka má sedem štartov. Jeden si pripísal ako brankár Newcastlu United, zvyšných šesť ešte v drese MŠK Žilina.

    Šesť zápasov odchytali aj Juraj Čobej za Petržalku a Ladislav Molnár za Košice.

    Takáč však vedie aj v štatistike, v ktorej by zrejme žiaden brankár nechcel byť na prvom mieste.

    Slovan inkasoval počas dvoch sezón v hlavnej fáze Ligy majstrov spolu 36 gólov. Takáč tak má priemer 3,6 inkasovaného gólu na zápas.

    Pre porovnanie, Dúbravka má priemer 2,86, Kozáčik 2,25 a Molnár 2,16.

    Suverénne najlepšie čísla z tejto pätice dosiahol Čobej. V šiestich zápasoch inkasoval v priemere iba 1,5 gólu.

    Aj toto porovnanie ilustruje, akému tlaku musí Takáč v Lige majstrov čeliť. Individuálne hodnotenia ho radia medzi najlepších hráčov Slovana, počet inkasovaných gólov však odhaľuje rozdiel medzi slovenským majstrom a európskou špičkou.

    Neuznaný gól zmenil zápas

    Proti Stuttgartu pritom Slovan nebol bez šance. Do oboch polčasov vstúpil aktívne a najmä po prestávke dokázal súpera zatlačiť.

    V 51. minúte sa Tehelné pole dokonca tešilo z vyrovnávajúceho gólu Suleimana Camaru. Radosť však trvala krátko. Rozhodca gól pre ofsajd neuznal.

    Kľúčovou bola otázka, či sa lopty dotkol kapitán Andraž Šporar.

    Na snímke brankár Dominik Takáč (Slovan) sa hnevá po inkasovanom góle na 0:2 počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.
    Na snímke brankár Dominik Takáč (Slovan) sa hnevá po inkasovanom góle na 0:2 počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart. (Autor: Tlačová agentúra SR)

    „Kľúčový bol neuznaný gól a potom ten druhý, ktorý sme inkasovali. Nám potom chýbala energia niečo s tým urobiť. Škoda, že ten gól neuznali, dovtedy sme hrali slušne,“ opisoval Takáč prehru proti Stuttgartu.

    Podobne videl rozhodujúci moment aj tréner Yaya Touré. Verdikt rozhodcu ho zaskočil.

    „Keď som sa rozprával s rozhodcom, vysvetľoval mi nejaké nové pravidlá. Úprimne, neviem, o čo presne išlo.

    Regulárny gól?

    Pre mňa to bol od začiatku regulárny gól. Ale potom sú tu opäť pravidlá. Stále nejaké pravidlá. Niekedy som z takýchto pravidiel trochu rozčarovaný. Ale taký je futbal,“ reagoval tréner Slovana.

    Podľa Tourého mal Slovan po prestávke svoje najlepšie obdobie. Za stavu 0:1 cítil, že Stuttgart začína strácať istotu.

    „Myslím si, že po prvom inkasovanom góle sme stále boli v zápase. V druhom polčase sme zareagovali veľmi dobre,“ vysvetľoval.

    Slovan ho stratil ako chlapca, vracia sa ako nemecká hrozba za 15 miliónov
    Súvisiaci článok
    Slovan ho stratil ako chlapca, vracia sa ako nemecká hrozba za 15 miliónov

    „Potom sme nastrelili brvno. Boli sme veľmi blízko ku gólu. Myslím si, že za stavu 0:1 začal Stuttgart v druhom polčase trochu pochybovať. Bolo vidieť určitú neistotu a my sme nastúpili oveľa silnejšie.“

    Slovan však svoje príležitosti nevyužil. Namiesto vyrovnania prišiel druhý inkasovaný gól, ktorý podľa trénera definitívne zmenil priebeh stretnutia.

    Touré: Stuttgart bol lepší v útoku aj obrane

    „Bol to náročný zápas. Do oboch polčasov sme vstúpili dobre. Po prvom inkasovanom góle sme sa dokázali vrátiť do zápasu, hoci v určitých momentoch to bolo náročné,“ hodnotil Touré.

    Napriek výhradám k neuznanému gólu uznal kvalitu súpera.

    „Snažili sme sa súperovi konkurovať, ale hrali sme proti veľmi kvalitnému mužstvu. Stuttgart si dnes víťazstvo zaslúžil. Bol lepší v ofenzíve aj defenzíve.“

    Za rozhodujúci považoval druhý inkasovaný gól, ktorému predchádzala aj nešťastná situácia v obrane Slovana.

    „Po našej strele do brvna vznikol na ich pravej strane trochu zmätok. Zápas pokračoval a následne prišiel center súpera. Sandro sa, bohužiaľ, dotkol lopty a tá skončila v našej bráne.

    To ma veľmi mrzelo, najmä kvôli hráčom, pretože sa naozaj veľmi snažili.“

    Je mu ľúto hráčov

    Po druhom góle už podľa Tourého slovenskému majstrovi chýbali sily aj energia na ďalší návrat do zápasu.

    „Potom sme však inkasovali nešťastné góly. Po druhom góle na 0:2 už bolo podľa mňa prakticky rozhodnuté. Následne sme dostali aj tretí gól.“

    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 14. októbra 2026 v Bratislave.
    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 14. októbra 2026 v Bratislave. (Autor: TASR)

    Slovan tak po dvoch kolách zostáva bez bodu, so skóre 1:9. Tréner však odmietal hodnotiť výkon mužstva iba podľa konečného výsledku.

    „Bolo to sklamanie. Je mi trochu ľúto hráčov, pretože sa naozaj veľmi snažili a odovzdali veľa síl. Bohužiaľ, dnes sme hrali proti lepšiemu mužstvu.“

    Podľa Tourého rozhodujú v takýchto zápasoch aj detaily a niekedy okolnosti, ktoré mužstvo nedokáže ovplyvniť.

    „Vo futbale však v určitých momentoch potrebujete aj šťastie. A myslím si, že dnes sme ho nemali.“

    Napriek trojgólovej prehre sa snažil nájsť aj pozitíva. „Nevidel som iba negatíva. Mužstvo ukázalo veľké odhodlanie a nasadenie.“

    Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 3
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    Fanúšikovia prekvapili aj trénera

    Jedným z najsilnejších momentov večera napokon nebol gól ani brankársky zákrok.

    Fanúšikovia, ktorí pred zápasom pripravili veľkolepú choreografiu, zostali pri mužstve aj po tretej inkasovanej lopte.

    Po záverečnom hvizde hráčov povzbudzovali a ocenili ich úsilie. Tourého ich reakcia zaujala o to viac, že počas hráčskej kariéry zažil aj úplne odlišné správanie tribún.

    „Videl som to veľmi pekné gesto fanúšikov, ktorí sa po zápase snažili povzbudiť mužstvo.

    Sám som bol profesionálnym futbalistom a viem, aké to je. Hrával som v kluboch, kde boli fanúšikovia veľmi kritickí a na hráčov vyvíjali obrovský tlak.

    Ale fanúšikovia Slovana sú úžasní,“ vyhlásil.

    Touré sa chytal za tvár a spomína technický problém. Čo je s plochou Slovana?
    Súvisiaci článok
    Touré sa chytal za tvár a spomína technický problém. Čo je s plochou Slovana?

    Dúfa, že hráči pochopili odkaz

    Podľa trénera je dôležité, že priaznivci dokázali oddeliť konečný výsledok od nasadenia hráčov.

    „Samozrejme, prehrali sme. Každý chce vyhrávať. Oni však napriek tomu dokázali oceniť, ako mužstvo na ihrisku bojovalo, a vyjadrili hráčom podporu.

    Dúfam, že moji hráči pochopili tento odkaz.“

    Touré zároveň pripomenul, že podpora fanúšikov nie je samozrejmosťou a hráči majú voči nim zodpovednosť.

    „Títo ľudia prichádzajú na štadión, míňajú svoje peniaze na vstupenky, aby nás mohli sledovať. My im za to musíme odovzdať sto percent. Musíme za nich bojovať.

    Bolo to naozaj krásne gesto. Videl som ho a veľmi ma potešilo.“

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    2
    2
    0
    0
    10:3
    6
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    4
    StuttgartStuttgartSTU
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    8
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    9
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    11
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    12
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    13
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    14
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    16
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    17
    Manchester CityManchester CityMCI
    2
    1
    0
    1
    4:4
    3
    P
    V
    18
    DortmundDortmundBVB
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    AEKAEKAEK
    2
    1
    0
    1
    2:3
    3
    P
    V
    21
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    23
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    2
    1
    0
    1
    1:5
    3
    V
    P
    25
    AS RímAS RímROM
    2
    0
    1
    1
    4:5
    1
    P
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    30
    PortoPortoPOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    32
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Luis Enrique
    Luis Enrique
    Taký náskok nemá rád. Enrique po šlágri v Manchestri priznal, že Paríž mal šťastie
    dnes 11:05
    Leo Sauer počas tlačovej konferencie.
    ut 19:19
    Sauer sa teší na súboj so Slovanom a kamarátov. Je to špeciálny pocit, hovoríTréner Stuttgartu neprezradil, či počíta so Sauerom v základnej zostave:
    ut 19:19
    Na snímke hráči Slovana sa tešia z gólu proti Stuttgartu zľava Guram Kašia (Slovan) a Tigran Barseghjan (Slovan).analýza
    Martin Kozinkaut 15:20
    Boli najťažší súper Slovana, tvrdil Weiss. Barseghjan ukázal, čo platí na NemcovSlovan naposledy zaskočil Stuttgart jeho silnou zbraňou.
    Martin Kozinka|ut 15:20
    Brankár Slovana Dominik Takáč počas tlačovej konferencie.
    ut 17:35
    Takáč si praje proti Stuttgartu oduševnený výkon Slovana. Musia za nás hovoriť výkony, dodalSlovan už iba spomína na oslnivú formu v úvode sezóny.
    ut 17:35
    Futbalista Leo Sauer (uprostred) z Stuttgartu a Alessio Castro-Montes (vpravo) z Kolína počas zápasu 2. kola nemeckej Bundesligy VfB Stuttgart – 1. FC Kolín.
    Pavol Spálut 07:00|29
    Slovan ho stratil ako chlapca, vracia sa ako nemecká hrozba za 15 miliónovSúboj najväčších talentov Slovenska.
    Pavol Spál|ut 07:00|29
    Idjessi Metsoko (Slovan) dáva gól a Josha Vagnaman (Stuttgart) v zápase 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.
    Pavol Spálso 07:30|2
    Nemci Slovan uštvali ako nikdy. Gól dal hráč, ktorého nechceli ani v TrnaveNamiesto zlatého bodu prišla lekcia.
    Pavol Spál|so 07:30|2
    Michal Breznaník.
    Pavol Spálpi 07:30|2
    Skrat esa obral Slovan o značný balík. Všetci naňho revali, Kmotrík ho vyhodilPrerástli mu cez hlavu?
    Pavol Spál|pi 07:30|2
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Luis Enrique
    Luis Enrique
    Taký náskok nemá rád. Enrique po šlágri v Manchestri priznal, že Paríž mal šťastie
    dnes 11:05
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Šéf Slovana nechápal rozhodcu. Vysvetľoval mi nové pravidlá, som rozčarovaný