    Manchester United
    Manchester United
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    3 - 2
    0:2
    AS Rím
    AS Rím
    Hráči PSG sa tešia z gólu
    Žilinská trauma už nebude vyčnievať. Paríž v Španielsku spáchal historický masaker
    Matheus Cunha oslavuje gól
    Nočná mora sa zmenila na extázu. Kúzlo Old Trafford funguje, radoval sa Carrick
    Vľavo Lamine Yamal a Gabriel Jesus oslavujú gól v zápase FC Barcelona - Aston Villa.
    Rozlet Aston Villy rázne zastavila Barcelona. PSG koncertovalo, famózna otočka Manchestru United
    Futbalisti Bayernu Mníchov oslavujú gól do siete Atlética Madrid.
    Liga majstrov: Obrana na čele s Hanckom držala Bayern na uzde iba prvý polčas
    V strede Raphinha oslavuje gól do siete Aston Villy.
    Liga majstrov: Aston Villa stratila prvé body v súťaži, Barcelona uspela rozdielom triedy
    Fotka zo zápasu Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno.
    Liga majstrov: Inter Miláno sa rozbieha. Na holandskej pôde pohodlne uspelo
    Šachtar - SportingGalatasaray - StuttgartSúvisiace

    Nočná mora sa zmenila na extázu. Kúzlo Old Trafford funguje, radoval sa Carrick

    Matheus Cunha oslavuje gól
    Matheus Cunha oslavuje gól (Autor: TASR/AP)
    ČTK|4. nov 2026 o 09:19
    ShareTweet0

    Tréner United môže voľnejšie dýchať, ale zďaleka nemá vyhraté, poznamenali komentátori BBC.

    Futbalisti Manchestru United predviedli v utorňajšom zápase Ligy majstrov veľký obrat a triumf 3:2 nad AS Rím im prvýkrát od začiatku septembra a deviatich zápasov priniesol radosť z víťazstva.

    Tréner Michael Carrick po zápase vyhlásil, že žiadnu veľkú úľavu necíti, ale je rád, že hráči konečne zažili čaro štadióna Old Trafford.

    "Nerád chlapcom neustále pripomínam, čo všetko sa tu odohralo, ale tá história tu jednoducho je. Toto miesto dokáže zázraky, ale zakaždým si to musíme poriadne vydrieť. Cez prestávku som im opakoval, nech nepodliehajú sklamaniu a že jeden okamih môže všetko zmeniť, "prezradil Carrick v rozhovore pre Amazon Prime.

    VIDEO: Zostrih zápasu Man United - AS Rím

    Po prvom polčase to v Manchestri na žiadne oslavy nevyzeralo. Už po sedemnástich minútach domáci prehrávali 0:2, čo sa im na ich štadióne na európskej scéne ešte nikdy nestalo.

    Nespokojní fanúšikovia navyše v 21. minúte nahádzali na trávnik tenisové loptičky na protest proti americkým majiteľom rodiny Glazerových, ktorá pred 21 rokmi získala väčšinový podiel v slávnom klube. Do kabín hráčov vyprevádzal piskot.

    Moment, o ktorom tréner hovoril, naozaj prišiel, ale nebolo to hneď. V 58. min kapitán domácich Bruno Fernandes nepremenil penaltu. Rozhodca ju po zásahu od videa nechal opakovať a na druhýkrát už sa portugalský záložník nemýlil.

    "Nebolo mi do smiechu, ale stále som veril, lebo hráči odchádzali z kabíny s veľkým odhodlaním. A Bruno zachoval chladnú hlavu, preukázal silnú mentalitu a druhú penaltu premenil, "vrátil sa Carrick ku kľúčovému momentu.

    Tlak "Červených diablov" silnel, Kamerunec Bryan Mbeumo opečiatkoval obe tyče a Brazílčan Matheus Cunha dvomi gólmi v poslednej desaťminútovke obrat dovŕšil.

    Aj po jeho vylúčení domáci tesný náskok udržali. Pre AS Rím sa tak opakovala situácia z druhého kola, keď tromi gólmi v závere prehral s Realom Madrid 3:4.

    Fernandes bol vyhlásený hráčom zápasu. "Po polčase sme vedeli, že fanúšikovia stále stoja pri nás, a cítili sme, že situáciu môžeme zvrátiť. Našťastie sa nám to podarilo. Dúfajme, že dnešná výhra bude začiatkom niečoho dobrého,“povedal kapitán víťazov.

    Komentátori BBC poznamenali, že Carrick síce môže voľnejšie dýchať, ale zďaleka nemá vyhraté. Pripomenuli, že pred piatimi rokmi dokázal Manchester United rovnaký obrat proti Atalante Bergamo a vyhral tiež 3:2. O štyri dni neskôr ale doma prehral s Liverpoolom 0:5 a nórsky tréner Gunnar Solskjaer bol čoskoro nato odvolaný.

    "Nebude sa mi spať lepšie. Nemám krištáľovú guľu, aby som vedel, čo bude ďalej. Máme pred sebou veľmi dôležitý zápas proti Aston Ville. Ale dnes sme zažili pocit, po ktorom všetci túžime a pre ktorý tu sme," povedal Carrick.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    4
    4
    0
    0
    20:5
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    4
    3
    0
    1
    14:6
    9
    V
    P
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    4
    3
    0
    1
    12:6
    9
    P
    V
    V
    V
    4
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    4
    3
    0
    1
    8:4
    9
    V
    P
    V
    V
    7
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    8
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    4
    2
    2
    0
    12:5
    8
    V
    R
    R
    V
    9
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    10
    StuttgartStuttgartSTU
    4
    2
    1
    1
    7:4
    7
    P
    R
    V
    V
    11
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    12
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    13
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    14
    Inter MilánoInter MilánoINT
    4
    2
    0
    2
    8:6
    6
    V
    V
    P
    P
    15
    LASKLASKLSK
    4
    2
    0
    2
    10:9
    6
    V
    V
    P
    P
    16
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    17
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    4
    2
    0
    2
    8:8
    6
    V
    P
    P
    V
    18
    GalatasarayGalatasarayGAL
    4
    2
    0
    2
    8:9
    6
    V
    V
    P
    P
    19
    AS RímAS RímROM
    4
    1
    1
    2
    10:8
    4
    P
    V
    P
    R
    20
    ŠachtarŠachtarSHK
    4
    1
    1
    2
    4:4
    4
    P
    P
    V
    R
    21
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    22
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    4
    1
    1
    2
    4:5
    4
    P
    R
    V
    P
    23
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    4
    1
    1
    2
    4:9
    4
    R
    P
    V
    P
    24
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    27
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    28
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    29
    VillarrealVillarrealVIL
    4
    1
    0
    3
    8:14
    3
    P
    P
    V
    P
    30
    FeyenoordFeyenoordFEY
    4
    1
    0
    3
    4:11
    3
    P
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    LilleLilleLIL
    4
    0
    1
    3
    4:10
    1
    R
    P
    P
    P
    35
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    4
    0
    0
    4
    1:17
    0
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Hráči PSG sa tešia z gólu
    Hráči PSG sa tešia z gólu
    Žilinská trauma už nebude vyčnievať. Paríž v Španielsku spáchal historický masaker
    dnes 09:47
    Futbalisti PSG oslavujú gól v zápase Villarreal CF - Paríž St. Germain.
    ut 18:00
    Liga majstrov: PSG zdemolovalo súpera za 16 minút. Villarreal dostal väčší debakel ako SlovanPozrite si sumár z futbalového zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Villarreal CF - Paríž St. Germain.
    ut 18:00
    Matheus Cunha oslavuje víťazný gól v zápase Manchester United - AS Rím.
    ut 18:00
    Liga majstrov: Manchester United po zmene strán zmazal dvojgólové manko a triumfoval nad AS RímPozrite si sumár z futbalového zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Manchester United - AS Rím.
    ut 18:00
    Fotka zo zápasu FK Bodö/Glimt - Lille OSC.
    ut 18:00
    Liga majstrov: Bodö obranu hostí zlomiť nedokázalo. Lille získalo prvé body v ligovej fázePozrite si sumár z futbalového zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov: FK Bodö/Glimt - Lille OSC.
    ut 18:00
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Hráči PSG sa tešia z gólu
    Hráči PSG sa tešia z gólu
    Žilinská trauma už nebude vyčnievať. Paríž v Španielsku spáchal historický masaker
    dnes 09:47
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Nočná mora sa zmenila na extázu. Kúzlo Old Trafford funguje, radoval sa Carrick