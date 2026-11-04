Nočná mora sa zmenila na extázu. Kúzlo Old Trafford funguje, radoval sa Carrick

Futbalisti Manchestru United predviedli v utorňajšom zápase Ligy majstrov veľký obrat a triumf 3:2 nad AS Rím im prvýkrát od začiatku septembra a deviatich zápasov priniesol radosť z víťazstva.
Tréner Michael Carrick po zápase vyhlásil, že žiadnu veľkú úľavu necíti, ale je rád, že hráči konečne zažili čaro štadióna Old Trafford.
"Nerád chlapcom neustále pripomínam, čo všetko sa tu odohralo, ale tá história tu jednoducho je. Toto miesto dokáže zázraky, ale zakaždým si to musíme poriadne vydrieť. Cez prestávku som im opakoval, nech nepodliehajú sklamaniu a že jeden okamih môže všetko zmeniť, "prezradil Carrick v rozhovore pre Amazon Prime.
VIDEO: Zostrih zápasu Man United - AS Rím
Po prvom polčase to v Manchestri na žiadne oslavy nevyzeralo. Už po sedemnástich minútach domáci prehrávali 0:2, čo sa im na ich štadióne na európskej scéne ešte nikdy nestalo.
Nespokojní fanúšikovia navyše v 21. minúte nahádzali na trávnik tenisové loptičky na protest proti americkým majiteľom rodiny Glazerových, ktorá pred 21 rokmi získala väčšinový podiel v slávnom klube. Do kabín hráčov vyprevádzal piskot.
Moment, o ktorom tréner hovoril, naozaj prišiel, ale nebolo to hneď. V 58. min kapitán domácich Bruno Fernandes nepremenil penaltu. Rozhodca ju po zásahu od videa nechal opakovať a na druhýkrát už sa portugalský záložník nemýlil.
"Nebolo mi do smiechu, ale stále som veril, lebo hráči odchádzali z kabíny s veľkým odhodlaním. A Bruno zachoval chladnú hlavu, preukázal silnú mentalitu a druhú penaltu premenil, "vrátil sa Carrick ku kľúčovému momentu.
Tlak "Červených diablov" silnel, Kamerunec Bryan Mbeumo opečiatkoval obe tyče a Brazílčan Matheus Cunha dvomi gólmi v poslednej desaťminútovke obrat dovŕšil.
Aj po jeho vylúčení domáci tesný náskok udržali. Pre AS Rím sa tak opakovala situácia z druhého kola, keď tromi gólmi v závere prehral s Realom Madrid 3:4.
Fernandes bol vyhlásený hráčom zápasu. "Po polčase sme vedeli, že fanúšikovia stále stoja pri nás, a cítili sme, že situáciu môžeme zvrátiť. Našťastie sa nám to podarilo. Dúfajme, že dnešná výhra bude začiatkom niečoho dobrého,“povedal kapitán víťazov.
Komentátori BBC poznamenali, že Carrick síce môže voľnejšie dýchať, ale zďaleka nemá vyhraté. Pripomenuli, že pred piatimi rokmi dokázal Manchester United rovnaký obrat proti Atalante Bergamo a vyhral tiež 3:2. O štyri dni neskôr ale doma prehral s Liverpoolom 0:5 a nórsky tréner Gunnar Solskjaer bol čoskoro nato odvolaný.
"Nebude sa mi spať lepšie. Nemám krištáľovú guľu, aby som vedel, čo bude ďalej. Máme pred sebou veľmi dôležitý zápas proti Aston Ville. Ale dnes sme zažili pocit, po ktorom všetci túžime a pre ktorý tu sme," povedal Carrick.