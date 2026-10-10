Nemci Slovan uštvali ako nikdy. Gól dal hráč, ktorého nechceli ani v Trnave

Slovan čaká v stredu 14. októbra o 21.00 prvý domáci zápas hlavnej fázy Ligy majstrov 2026/27.
Na Tehelné pole príde VfB Stuttgart, ktorý pred necelými dvoma rokmi ukázal slovenskému majstrovi, aký veľký je rozdiel medzi ním a bundesligovou špičkou.
Mal to byť súboj, ktorý zmení históriu Slovana. Aspoň tak naznačovali slová trénera Vladimíra Weissa ešte pred zápasom. „Verím, že s VfB Stuttgart uhráme nejaký – zlatý bod,“ tvrdil. Mýlil sa.
Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v januári 2025 v siedmom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov 2024/25 doma s VfB Stuttgart 1:3. Výkonnostný rozdiel medzi oboma tímami bol viditeľný najmä v prvom polčase.
Kým Slovan zaznamenal jedinú nepresnú strelu, hostia mali 65-percentné držanie lopty, štrnásť striel, tucet rohových kopov a predovšetkým dva góly Jamieho Lewelinga.
Odvtedy neuplynuli ani dva roky, no Slovan sa výrazne zmenil. Niekoľko opôr odišlo, niektorí hráči ukončili kariéru a na lavičke sa vymenil tréner. Proti Stuttgartu tak dnes už nemožno postaviť rovnaký tím ani rovnaké okolnosti.
Slovan prišiel o opory
Guram Kašia, Vladimír Weiss a Róbert Mak už ukončili kariéru. Slovan opustili aj David Strelec, Marko Tolič, Savvidis, Sharani Zuberu a strelec jediného gólu proti Stuttgartu Idjessi Metsoko. Trénera Vladimíra Weissa nahradil Yaya Touré.
V drese vtedajšieho nemeckého vicemajstra nastúpil napríklad útočník Deniz Undav, ktorý neskôr gólovo zaujal aj na tohtoročných majstrovstvách sveta.
„Zaslúženejšie to ani nemohlo byť,“ vyhlásil po zápase Undav. „Mali sme 199 šancí, a ak budeme hrať ešte lepšie, budeme ich mať 299,“ dodal obrazne.
Čísla síce neboli také vysoké, ako naznačovali útočníkove slová, no prevaha hostí bola jednoznačná. Stuttgart premenil tri z 22 striel v zápase.
Ich napádanie sme nevládali ubehať
Aréna na Tehelnom poli bola vypredaná. Domáci fanúšikovia videli tím, ktorý bojoval, ale na rozbehnutého súpera nestačil.
„Vydali sme zo seba všetko, čo sme vedeli. Takíto súperi sú nad naše sily. Poviem to laicky. Ich napádanie sme nevládali ubehať,“ priznal tréner Slovana Vladimír Weiss.
VIDEO: Zostih zápasu Slovan - Stuttgart
Na svoje pomery pôsobil počas stretnutia veľmi pokojne. Neprejavoval príliš emócií, akoby bol zmierený s tým, že proti takémuto súperovi bude jeho mužstvo len ťažko hľadať cestu k úspechu.
„Stuttgart je bežecky najlepší tím bundesligy, aspoň podľa dát. Fyzicky sme doteraz nemali ťažšieho súpera, výborne nás napádali. Bundesliga je ťažká. V sile, v rýchlosti a v dynamike nás prevýšili,“ pokračoval Weiss.
Slovan mal aj veľké straty
Slovan sa v druhom polčase zlepšil. Pomohol mu príchod Tigrana Barseghyana, ktorý sa po dlhšom zranení ocitol iba medzi náhradníkmi.
„Prišiel Tigran Barseghyan, ktorý urobil výbornú akciu. Druhý polčas sme boli agresívnejší. Dvadsať minút sme hrali dobre,“ opisoval Weiss.
Práve Barseghyan prihral na jediný gól Slovana. Tréner si jeho prínos uvedomoval, hoci arménsky reprezentant ešte nebol stopercentne pripravený.
„Tigran je najlepší hráč ligy, najlepší strelec, má veľa prihrávok. Nemal toľko síl, lebo mal natrhnutý sval,“ vysvetľoval Weiss.
Slovan navyše nastúpil bez niekoľkých opôr. Trénerovi chýbali možnosti, ktoré by mu za normálnych okolností mohli pomôcť pri skladaní zostavy.
„Škoda, že Tigran nie je stopercentne pripravený a že nám vypadol Vlado (Weiss junior, pozn. red.). Mali by sme lepšie varianty. Prišli sme o zraneného Juraja Kucku, to sú veľké straty. Chýbal aj Danylo Ignatenko,“ povzdychol si Weiss.
Liga majstrov - 7. kolo
Slovan Bratislava - Stuttgart 1:3 (0:2)
Góly: 85. Metsoko – 11. a 36. Leweling, 87. Rieder
Rozhodcovia: Kavanagh – Betts, Davies (všetci Angl.), ŽK: Kašia, Savvidis, Barseghjan – Rouault, Undav, Keitel, 22.500 divákov (vypredané).
Slovan Bratislava: Takáč – Blackman (89. Medveděv), Kašia, Wimmer, Zuberu (71. Barseghjan) – Bajrič, Savvidis (82. Mustafič) – Tolič – Mak (70. Metsoko), Strelec, Marcelli (89. Gajdoš)
Stuttgart: Nübel – Vagnoman (90. Stergiou), Rouault, Chabot, Mittelstädt – Keitel (81. Al-Dakhil), Stiller – Leweling (70. Rieder), Millot (90. Stenzel), Führich – Undav (70. Demirovič)
Jeho syn náhle ochorel po návrate z Kataru, kde bol Slovan na sústredení.
„Má nejaký vírus a leží doma v posteli. Je oslabený,“ vysvetlil tréner.
Metsoko zažil rozprávku
Jediný gól Slovana strelil Idjessi Metsoko, ktorý bol v tom čase v Bratislave na hosťovaní z Plzne. Pre útočníka išlo o výrazný moment, ktorý podčiarkol jeho cestu z druhej českej ligy až na najväčšiu európsku klubovú scénu.
„Cítim sa veľmi dobre, ale nie som až taký šťastný, pretože sme prehrali,“ opisoval svoje pocity Metsoko.
Weiss ho po zápase chválil a naznačil, že by mohol dostávať viac príležitostí.
„Dobrý chlapec, dobre trénuje a má pokoru aj kvalitu. Pred pol rokom hral iba druhú českú ligu a dnes hrá Ligu majstrov a dal gól proti Stuttgartu. Preňho je to rozprávka, alebo sen. Bude dostávať viacej šancí,“ povedal tréner.
Otázkou zostávalo, či si Slovan v lete uplatní opciu na trvalý prestup.
„Som s ním spokojný. Uvidíme, čo ho vykúpime z Plzne,“ pokračoval Weiss.
Takáč zachraňoval Slovan
Realita bola napokon iná. Slovan si opciu neuplatnil a v lete 2025 Metsoko zamieril do Spartaka Trnava. Aj tam mal v úvode problémy s trénerom Michalom Ščasným.
Na prelome minulého roka síce ožil, no ani v Trnave nenaplnil očakávania. Po skončení hosťovania v lete 2026 sa klub rozhodol neuplatniť opciu na jeho trvalý prestup.
Z gólu proti Stuttgartu, ktorý mohol byť začiatkom úspešnejšej kapitoly v Slovane, sa tak napokon nestal príbeh o dlhodobom pôsobení v Bratislave.
Ak mal Slovan proti Stuttgartu hráča, ktorý dokázal držať krok s európskou elitou, bol ním brankár Dominik Takáč. Predviedol famózny výkon a zlikvidoval dve čisté šance súpera.
„Takáč má fantastické reflexy. Bez dobrého brankára nemáte šancu na úspech. Nikde,“ chválil ho Weiss.
Podľa špecializovaného servera Sofascore bol Takáč najlepším hráčom Slovana. Dostal najvyššiu známku zo všetkých hráčov mužstva – 7,8.
Výborný prestup, nenahraditeľný
Jeho výkony sa premietli aj do štatistík celej Ligy majstrov. Brankár Slovana viedol poradie v počte úspešných zákrokov, ktorých mal na konte 34.
„Je pre nás teraz nenahraditeľný. Bol to výborný prestup, lebo prišiel ako voľný hráč z Trnavy. Celý tím bojoval, ale on vychytal kľúčové momenty,“ priznal Weiss.
Takáč svojimi výkonmi vzbudil aj záujem iných klubov. Slovan si uvedomoval, že o brankára, ktorý sa dokáže presadiť aj v Lige majstrov, môže byť na prestupovom trhu záujem.
„Mali sme už ponuky na Dominika Takáča, ale ani sme nad tým nerozmýšľali. Futbal je však biznis. Keď príde ponuka, ktorá sa nebude dať odmietnuť, tak klub bude zvažovať,“ priznal Weiss.