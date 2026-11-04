ONLINE: MŠK Žilina - HJK Helsinki dnes, mládežnícka Liga majstrov LIVE (odveta)

Futbalisti MŠK Žilina a HJK Helsinki dnes hrajú odvetný zápas druhého kola mládežníckej Ligy majstrov 2026/27.
Žilinčania prehrali úvodný zápas na fínskej pôde 0:3.
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ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - HJK Helsinki dnes (LIVE UEFA Youth League 2025/26, streda, LIVE)
UEFA Youth League 2026/2027
04.11.2026 o 16:30
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Helsinki
Prehľad
Rozhodca: Dechepy – Le Tellier, Luczynski – Malárik.
Prenos
Futbalistov MŠK Žilina čaká v stredu 4. novembra o 16:30 na domácom štadióne odvetné stretnutie druhého kola majstrovskej vetvy UEFA Youth League proti fínskemu HJK Helsinki. Zverenci trénera Petra Tomka vstúpia do súboja s náročnou úlohou, keďže v úvodnom zápase na severe Európy prehrali 0:3. Ak chcú pomýšľať na postup, musia pred vlastnými fanúšikmi predviesť podstatne kvalitnejší výkon. Prvé stretnutie v Helsinkách rozhodli najmä individuálne chyby žilinského mužstva. Domáci sa už v 15. minúte ujali vedenia zásluhou Niila Sirena, o tri minúty neskôr zvýšil Ruben Barret a v 55. minúte spečatil výsledok Ahti Haikala. Napriek nepriaznivému skóre neboli Žilinčania úplne bez príležitostí. Vypracovali si päť rohových kopov a zaznamenali tri strely na bránku, no ani jednu nedokázali premeniť. V odvete bude navyše domácim chýbať vylúčený hráč zo záveru prvého stretnutia. HJK Helsinki potvrdilo svoju kvalitu aj v aktuálnom ročníku, keď v predchádzajúcom kole vyradilo kosovský FC Ballkani s celkovým skóre 8:1. Fínsky tím vedený bývalým reprezentantom Perparimom Hetemajom sa pritom v minulej sezóne prebojoval až do osemfinále, rovnako ako Žilinčania. Kým Šošoni na svojej európskej ceste vyradili Liverpool, Helsinki si pripísali cenný skalp Manchestru City. Nádej domácim dodáva aj spomienka na minuloročný obrat proti CZ Belehrad. Žilina bude potrebovať od úvodných minút vysoké tempo, dôraz v osobných súbojoch a predovšetkým efektivitu v zakončení. Na vyrovnanie celkového skóre musí streliť minimálne tri góly bez inkasovania. Pod Dubňom sa tak črtá mimoriadne náročná, no zároveň atraktívna európska odveta, v ktorej sa domáci mladíci pokúsia predĺžiť svoje účinkovanie v prestížnej súťaži.
Vitajte pri textovom online komentári odvetného futbalového zápasu 2. kola majstrovskej vetvy európskej UEFA Youth League. Proti sebe nastúpia MŠK Žilina a HJK Helsinki. Zápas sa začne o 16:30.