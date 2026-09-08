Kde sledovať Slovan v Lige majstrov? Televízni operátori ho ponúkajú vo vyšších balíkoch

Futbalisti Slovana Bratislava si po ročnej pauze opäť zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov.
V nej sa stretnú s Parížom Saint-Germain, Interom Miláno, Realom Betis Sevilla, AS Rím, Šachtarom Doneck, OSC Lille, VfB Stuttgart a LASK Linz.
Slovan začne svoju púť v hlavnej fáze v stredu 9. septembra na štadióne Paríža Saint-Germain, ktorý do ročníka vstupuje v pozícii úradujúceho šampióna Ligy majstrov.
Domáci fanúšikovia si na prvý zápas na Tehelnom poli budú musieť počkať do 14. októbra, kedy do Bratislavy zavíta nemecký VfB Stuttgart.
Následne Tourého tím čakajú dva výjazdy za sebou – najprv sa predstavia na ikonickom Stadio Olimpico proti AS Rím a v novembri zmerajú sily s rakúskym LASK Linz.
Záver kalendárneho roka bude naopak patriť domácemu publiku. V novembri Slovan privíta španielsky Real Betis a v decembri ukrajinský Šachtar Doneck.
Základná časť vyvrcholí v januári 2027. Po zápase vo francúzskom Lille privíta Slovan na záver ligovej fázy pred vlastnými divákmi talianskeho giganta Inter Miláno.
Program ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov
| Ligová fáza | Matchday 1
| Ligová fáza | Matchday 2
| Ligová fáza | Matchday 3
| Ligová fáza | Matchday 4
| Ligová fáza | Matchday 5
| Ligová fáza | Matchday 6
| Ligová fáza | Matchday 7
| Ligová fáza | Matchday 8
Kým prvé tri predkolá Ligy majstrov vysielala verejnoprávna Slovenská televízia, zápasy play-off a taktiež aj zápasy skupinovej fázy odvysiela Nova Sport, keďže vysielacie práva pre Slovensko vlastní TV Nova.
Nova odvysiela z každého hracieho dňa na kanáloch Nova Sport 3 až Nova Sport 6 šesť zápasov.
Prvý duel Slovana Bratislava na pôde úradujúceho majstra PSG odvysiela stanica Nova Sport 5. Úvodný výkop zápasu je na programe o 21.00 hod.
Programy Nova Sportu sú dostupné u viacerých operátorov. Obe stanice nájdete v najväčšom balíku XL od Telekomu za 26,03 € mesačne. Telekom sa od 1. septembra zlúčil so značkou Digi Slovakia.
Oba programy ponúka v balíku Kombi+ a vyšších aj Skylink. Tento balík programov stojí 19,90 € mesačne.
Všetky odvysielané duely bude možné sledovať aj prostredníctvom streamovacej platformy Voyo, a to v rámci služby Voyo Maximum, ktorá stojí 11,99 € mesačne.
U menších poskytovateľov väčšinou tieto stanice chýbajú pre vysoké licenčné poplatky od majiteľov.