    Villarreal
    Villarreal
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    0 - 6
    0:4
    PSG
    PSG
    Hráči PSG sa tešia z gólu
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    Žilinská trauma už nebude vyčnievať. Paríž v Španielsku spáchal historický masaker

    Hráči PSG sa tešia z gólu
    Hráči PSG sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
    ČTK|4. nov 2026 o 09:47
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    Enriqueho tím exceloval štyrmi gólmi za rekordných sedemnásť minút.

    Paríž St. Germain má ďalší futbalový rekord. V histórii Ligy majstrov ešte nikto nestrelil štyri góly tak rýchlo po začiatku zápasu.

    Víťaz dvoch posledných ročníkov na to v utorok na ihrisku španielskeho Villarrealu potreboval len necelých sedemnásť minút. Vyhral 6:0, hoci sa musel zaobísť bez veľkých ofenzívnych hviezd.

    Na maródke zostali Ousmane Dembélé aj Gruzínec Chviča Kvaracchelija, na lavičke začal aj najlepší súčasný strelec Španiel Ferran Torres.

    Napriek tomu góly na konte hostí rýchlo pribúdali. V úvode sa o to postarali štyria rôzni hráči, po zmene strán sa trafil druhýkrát Fabián Ruiz, ktorý bol vyhlásený hráčom zápasu, a svoj prvý gól v Lige majstrov si pripísal už po štyroch minútach na trávniku 17-ročný David Boly.

    VIDEO: Zostrih zápasu Villarreal - PSG

    Štyri góly v Lige majstrov doteraz stihol najrýchlejšie Olympique Marseille. V roku 2010 v Žiline to bolo 0:4 v 24. min.

    O štyri roky neskôr v Ríme dal Bayern Mníchov štyri bránky počas úvodnej polhodiny. PSG bol ešte rýchlejší.

    Tréner Luis Enrique ocenil skvelý vstup do zápasu.

    "Snažíme sa hrať útočne bez ohľadu na to, že máme zranených hráčov. Darilo sa nám získavať lopty hneď blízko súperovej bránky. Vďaka tomu sme mali prevahu. Po stave 0:3 už žiadny tím nedokáže vzdorovať, je hrozne ťažké spamätať sa a vrátiť sa do hry, "povedal tréner víťazov.

    Trochu prekvapujúco dodal, že takéto výsledky nemá rád. "Súpera vždy rešpektujeme a navyše Villarreal je môj obľúbený klub," poznamenal na adresu španielskych krajanov.

    Po stretnutí išiel tiež povzbudiť súperovho trénera Iňiga Péreza. "Každý tréner si takýmito zložitými momentmi musí prejsť a nesmie sa tým nechať zlomiť," povedal Enrique.

    Paríž St. Germain je bez straty bodu na čele tabuľky a v štyroch zápasoch nastrieľal súperom celkovo dvadsať gólov.

    Tréner ocenil výkon svojich zverencov, ale dodal, že výsledok vlastne zasa až tak veľmi neznamená.

    "V máji v Madride (finále Ligy majstrov) bude len jeden šampión a to je náš cieľ. My sme posledné dva roky strávili mimo najlepšej osmičky, a napriek tomu sme boli napokon víťazmi. Hlavne na jar budeme musieť dokázať, že naše ambície sú oprávnené,“ uzavrel tréner PSG.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    4
    4
    0
    0
    20:5
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    4
    3
    0
    1
    14:6
    9
    V
    P
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    4
    3
    0
    1
    12:6
    9
    P
    V
    V
    V
    4
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    4
    3
    0
    1
    8:4
    9
    V
    P
    V
    V
    7
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    8
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    4
    2
    2
    0
    12:5
    8
    V
    R
    R
    V
    9
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    10
    StuttgartStuttgartSTU
    4
    2
    1
    1
    7:4
    7
    P
    R
    V
    V
    11
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    12
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    13
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    14
    Inter MilánoInter MilánoINT
    4
    2
    0
    2
    8:6
    6
    V
    V
    P
    P
    15
    LASKLASKLSK
    4
    2
    0
    2
    10:9
    6
    V
    V
    P
    P
    16
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    17
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    4
    2
    0
    2
    8:8
    6
    V
    P
    P
    V
    18
    GalatasarayGalatasarayGAL
    4
    2
    0
    2
    8:9
    6
    V
    V
    P
    P
    19
    AS RímAS RímROM
    4
    1
    1
    2
    10:8
    4
    P
    V
    P
    R
    20
    ŠachtarŠachtarSHK
    4
    1
    1
    2
    4:4
    4
    P
    P
    V
    R
    21
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    22
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    4
    1
    1
    2
    4:5
    4
    P
    R
    V
    P
    23
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    4
    1
    1
    2
    4:9
    4
    R
    P
    V
    P
    24
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    27
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    28
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    29
    VillarrealVillarrealVIL
    4
    1
    0
    3
    8:14
    3
    P
    P
    V
    P
    30
    FeyenoordFeyenoordFEY
    4
    1
    0
    3
    4:11
    3
    P
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    LilleLilleLIL
    4
    0
    1
    3
    4:10
    1
    R
    P
    P
    P
    35
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    4
    0
    0
    4
    1:17
    0
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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