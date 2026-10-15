Prečo neplatil gól Slovana v Lige majstrov? Chýbal jasný dôkaz či lopta s čipom

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú po dvoch kolách v Lige majstrovv stále bez bodu. So Stuttgartom prehrali na Tehelnom poli 0:3.
Jedným z kľúčových momentov zápasu bol neuznaný gól belasých v 53. minúte za stavu 0:1.
Po dlhom výkope brankára Dominika Takáča letela lopta na Andraža Šporara, ten ju prepustil ďalej na Suleimana Camaru, ktorý chladnokrvne zakončil.
Gól však neplatil pre ofsajd.
Videoasistent rozhodcu skúmal inkriminovanú situáciu viac ako tri minúty. Bolo jasné, že keď lopta išla od Šporara na Camaru, reprezentant Gambie bol v postavení mimo hry.
Otázka však znela, či sa Šporar lopty dotkol. Podľa opakovaných televíznych záberov sa zdalo, že zrejme nie. Gól domácich však napriek tomu neplatil.
Podľa pravidiel futbalu a protokolu VAR môže rozhodca zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie iba vtedy, ak videozáznam jednoznačne preukáže jasnú a očividnú chybu.
Ak dostupné zábery neposkytujú jednoznačný dôkaz o nesprávnosti pôvodného rozhodnutia, rozhodnutie rozhodcu na ihrisku musí zostať v platnosti.
O tom, že zábery inkriminovaného momentu neboli jednoznačné, svedčí aj fakt, že kým na Slovensku sa rozoberá „kontroverzný ofsajd“, referát stránky Bundesliga.de v anglickom jazyku opísal situáciu slovami:
„Slovan začal druhý polčas dobre, ale presný zásah Suleimana Camaru neplatil pre ofsajd po zdĺhavom preverovaní systémom VAR, pričom opakované záber ukázali, že Andraž Šporar sa dotkol lopty predtým, ako sa dostala ku Camarovi.“
V zápasoch Ligy majstrov sa používa poloautomatický ofsajdový systém, ale iný než sa využil na nedávnych majstrovstvách sveta.
Na štadióne je nainštalovaných 12 až 30 špeciálnych kamier, ktoré sledujú loptu a každého hráča. Na tele hráča sa sleduje až 29 dátových bodov.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Stuttgart
Na šampionáte v Severnej Amerike táto technológia obsahovala aj senzor v lopte.
V pamäti fanúšikov utkvela najmä situácia zo zápasu Portugalsko – Chorvátsko, v ktorom Chorváti vyrovnali tesne pred koncom riadneho hracieho času.
Gól Joška Gvardiola však neplatil pre ofsajd, keďže senzor ukázal nepatrný dotyk Igora Matanoviča hlavou (respektíve vlasmi).
V Lige majstrov sa lopta s čipom nepoužíva. Poloautomatická ofsajdová technológia sa spolieha na kamerový systém a na umelú inteligenciu.
Kamery nepretržite snímajú pohyb hráčov a lopty. Umelá inteligencia následne dopočítava presný moment prihrávky (tzv. kick-point) bez pomoci vnútorného senzoru v lopte.
VIDEO: Neuznaný gól Slovana
Dôvodom absencie čipu v Lige majstrov sú najmä vysoké logistické a technologické náklady na zabezpečenie čipových lôpt pre obrovské množstvo zápasov naprieč celou Európou od hlavnej fázy až po finále.
V prípade neuznaného gólu Slovana bolo kľúčové, že rozhodcovia už na ihrisku signalizovali ofsajd.
Ak by arbitri na trávniku gól uznali, vzhľadom na nejednoznačné zábery by gól ostal v platnosti aj po preverovaní videoasistentom rozhodcu.
Program a výsledky zápasov ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo