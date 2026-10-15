    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    0 - 3
    0:1
    Stuttgart
    Stuttgart
    sprava Peter Pokorný (Slovan) a Deniz Undav (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart
    Slovan je medzi vyvolenými na dne. Proti Nemcom plán plnili, ale zosypali sa
    Tréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.
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    Overovanie Camarovho gólu v zápase Ligy majstrov Slovan - Stuttgart.
    Prečo neplatil gól Slovana v Lige majstrov? Chýbal jasný dôkaz či lopta s čipom
    Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
    Akoby ste sa šmýkali, opísala hviezda Stuttgartu. Trávnik Slovana bol hanebný
    Na snímke reakcie hráčov Slovana sprava Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Peter Pokorný a brankár Dominik Takáč.
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    Zľava Jeff Chabot (Stuttgart) a Cesar Blackman (Slovan) v súboji o loptu počas zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 7. kole ligovej fázy Ligy majstrov. Rok 2025, január.
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    Prečo neplatil gól Slovana v Lige majstrov? Chýbal jasný dôkaz či lopta s čipom

    Overovanie Camarovho gólu v zápase Ligy majstrov Slovan - Stuttgart.
    Fotogaléria (31)
    Overovanie Camarovho gólu v zápase Ligy majstrov Slovan - Stuttgart. (Autor: Sarah Karácsonyová/Sportnet)
    Titanilla Bőd|15. okt 2026 o 14:30
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    V Lige majstrov sa používa poloautomatický systém na vyhodnotenie ofsajdu.

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú po dvoch kolách v Lige majstrovv stále bez bodu. So Stuttgartom prehrali na Tehelnom poli 0:3.

    Jedným z kľúčových momentov zápasu bol neuznaný gól belasých v 53. minúte za stavu 0:1.

    Po dlhom výkope brankára Dominika Takáča letela lopta na Andraža Šporara, ten ju prepustil ďalej na Suleimana Camaru, ktorý chladnokrvne zakončil.

    Gól však neplatil pre ofsajd.

    Videoasistent rozhodcu skúmal inkriminovanú situáciu viac ako tri minúty. Bolo jasné, že keď lopta išla od Šporara na Camaru, reprezentant Gambie bol v postavení mimo hry.

    Otázka však znela, či sa Šporar lopty dotkol. Podľa opakovaných televíznych záberov sa zdalo, že zrejme nie. Gól domácich však napriek tomu neplatil.

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    Podľa pravidiel futbalu a protokolu VAR môže rozhodca zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie iba vtedy, ak videozáznam jednoznačne preukáže jasnú a očividnú chybu.

    Ak dostupné zábery neposkytujú jednoznačný dôkaz o nesprávnosti pôvodného rozhodnutia, rozhodnutie rozhodcu na ihrisku musí zostať v platnosti.

    O tom, že zábery inkriminovaného momentu neboli jednoznačné, svedčí aj fakt, že kým na Slovensku sa rozoberá „kontroverzný ofsajd“, referát stránky Bundesliga.de v anglickom jazyku opísal situáciu slovami:

    „Slovan začal druhý polčas dobre, ale presný zásah Suleimana Camaru neplatil pre ofsajd po zdĺhavom preverovaní systémom VAR, pričom opakované záber ukázali, že Andraž Šporar sa dotkol lopty predtým, ako sa dostala ku Camarovi.“

    V zápasoch Ligy majstrov sa používa poloautomatický ofsajdový systém, ale iný než sa využil na nedávnych majstrovstvách sveta.

    Na štadióne je nainštalovaných 12 až 30 špeciálnych kamier, ktoré sledujú loptu a každého hráča. Na tele hráča sa sleduje až 29 dátových bodov.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Stuttgart

    Na šampionáte v Severnej Amerike táto technológia obsahovala aj senzor v lopte.

    V pamäti fanúšikov utkvela najmä situácia zo zápasu Portugalsko – Chorvátsko, v ktorom Chorváti vyrovnali tesne pred koncom riadneho hracieho času.

    Gól Joška Gvardiola však neplatil pre ofsajd, keďže senzor ukázal nepatrný dotyk Igora Matanoviča hlavou (respektíve vlasmi).

    V Lige majstrov sa lopta s čipom nepoužíva. Poloautomatická ofsajdová technológia sa spolieha na kamerový systém a na umelú inteligenciu.

    Kamery nepretržite snímajú pohyb hráčov a lopty. Umelá inteligencia následne dopočítava presný moment prihrávky (tzv. kick-point) bez pomoci vnútorného senzoru v lopte.

    VIDEO: Neuznaný gól Slovana


    Dôvodom absencie čipu v Lige majstrov sú najmä vysoké logistické a technologické náklady na zabezpečenie čipových lôpt pre obrovské množstvo zápasov naprieč celou Európou od hlavnej fázy až po finále.

    V prípade neuznaného gólu Slovana bolo kľúčové, že rozhodcovia už na ihrisku signalizovali ofsajd.

    Ak by arbitri na trávniku gól uznali, vzhľadom na nejednoznačné zábery by gól ostal v platnosti aj po preverovaní videoasistentom rozhodcu.

    Fotogaléria zo zápasu Slovan Bratislava - Stuttgart v Lige majstrov (ligová fáza, 2. kolo)
    Na snímke sprava Peter Pokorný (Slovan) a Deniz Undav (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.
    Na snímke sprava Tigran Barseghjan (Slovan) a Ramon Hendriks (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.
    Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.
    Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.
    31 fotografií
    Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Na snímke zľava Tigran Barseghjan (Slovan) a Finn Jeltsch (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Na snímke v popredí sprava Deniz Undav a Finn Jeltsch (obaja Stuttgart) a v pozadí sprava brankár Dominik Takáč a Alen Mustafič (obaja Slovan) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Na snímke gólová radosť hráčov Stuttgartu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Na snímke tréner Slovana Yaya Touré počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Na snímke sprava Christian Martinéz (Slovan) a Grischa Prömel (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Na snímke sprava Sandro Cruz (Slovan) a Josha Vagnoman (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.

    Program a výsledky zápasov ŠK Slovan Bratislava

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 3
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Prečo neplatil gól Slovana v Lige majstrov? Chýbal jasný dôkaz či lopta s čipom