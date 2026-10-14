Liga majstrov sa vracia na Tehelné pole. Kde sledovať zápas Slovan - Stuttgart? (TV program)

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká v stredu o 21:00 h prvý domáci zápas v ligovej fáze Ligy majstrov.
Na Tehelnom poli privítajú nemecký VfB Stuttgart, s ktorým v ročníku 2024/2025 prehrali 1:3.
Po úvodnej prehre 1:6 s PSG si zverenci Yayu Toureho zabojovať o premiérové body.
Zápas vysiela naživo stanica Nova Sport 5 a platforma Voyo. Hlavným rozhodcom bude Irfan Peljto z Bosny a Hercegoviny.
Slovan sa v domácej súťaži po reprezentačnej prestávke naladili iba remízou 1:1 v Skalici.
Stuttgart sa nachádza na 11. priečke Bundesligy a na duel sa pripravil víťazstvom 2:0 nad Paderbornom. V jeho tíme pôsobí aj slovenský reprezentant Leo Sauer.
Duel ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo