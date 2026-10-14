    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    Národný futbalový štadión - Tehelné pole
    21:00
    Stuttgart
    Stuttgart
    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré počas tlačovej konferencie.
    Otázka ho naštartovala. Tréner Slovana reagoval dlho ako nikdy predtým
    Na snímke hráči Slovana sa tešia z gólu proti Stuttgartu zľava Guram Kašia (Slovan) a Tigran Barseghjan (Slovan).
    Boli najťažší súper Slovana, tvrdil Weiss. Barseghjan ukázal, čo platí na Nemcov
    Futbalista Leo Sauer (uprostred) z Stuttgartu a Alessio Castro-Montes (vpravo) z Kolína počas zápasu 2. kola nemeckej Bundesligy VfB Stuttgart – 1. FC Kolín.
    Slovan ho stratil ako chlapca, vracia sa ako nemecká hrozba za 15 miliónov
    PrehľadPreviewTV programSúvisiace

    Liga majstrov sa vracia na Tehelné pole. Kde sledovať zápas Slovan - Stuttgart? (TV program)

    Štadión ŠK Slovan Bratislava
    Štadión ŠK Slovan Bratislava (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|14. okt 2026 o 08:15
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    Pozrite si TV program zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole Ligy majstrov.

    Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká v stredu o 21:00 h prvý domáci zápas v ligovej fáze Ligy majstrov.

    Na Tehelnom poli privítajú nemecký VfB Stuttgart, s ktorým v ročníku 2024/2025 prehrali 1:3.

    Po úvodnej prehre 1:6 s PSG si zverenci Yayu Toureho zabojovať o premiérové body.

    Zápas vysiela naživo stanica Nova Sport 5 a platforma Voyo. Hlavným rozhodcom bude Irfan Peljto z Bosny a Hercegoviny.

    Kde dnes sledovať Ligu majstrov v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Slovan sa v domácej súťaži po reprezentačnej prestávke naladili iba remízou 1:1 v Skalici.

    Stuttgart sa nachádza na 11. priečke Bundesligy a na duel sa pripravil víťazstvom 2:0 nad Paderbornom. V jeho tíme pôsobí aj slovenský reprezentant Leo Sauer.

    Duel ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.

    Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    3
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    4
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    5
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    6
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    7
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    8
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    9
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    10
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    11
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    14
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    15
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    16
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    17
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    18
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    21
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    23
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    24
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    25
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    26
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    27
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    29
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    32
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Štadión ŠK Slovan Bratislava
    Liga majstrov sa vracia na Tehelné pole. Kde sledovať zápas Slovan - Stuttgart? (TV program)
    dnes 08:15
    Brankár Slovana Dominik Takáč počas tlačovej konferencie.
    ut 17:35
    Takáč si praje proti Stuttgartu oduševnený výkon Slovana. Musia za nás hovoriť výkony, dodalSlovan už iba spomína na oslnivú formu v úvode sezóny.
    ut 17:35
    Leo Sauer počas tlačovej konferencie.
    ut 19:19
    Sauer sa teší na súboj so Slovanom a kamarátov. Je to špeciálny pocit, hovoríTréner Stuttgartu neprezradil, či počíta so Sauerom v základnej zostave:
    ut 19:19
    Idjessi Metsoko (Slovan) dáva gól a Josha Vagnaman (Stuttgart) v zápase 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.
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    Michal Breznaník.
    Pavol Spálpi 07:30|2
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    Pavol Spál|pi 07:30|2
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    Štadión ŠK Slovan Bratislava
    Liga majstrov sa vracia na Tehelné pole. Kde sledovať zápas Slovan - Stuttgart? (TV program)
    dnes 08:15
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