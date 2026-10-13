Sauer sa teší na súboj so Slovanom a kamarátov. Je to špeciálny pocit, hovorí

Proti futbalistom ŠK Slovan Bratislava môže v stredajšom dueli ligovej fázy Ligy majstrov nastúpiť za VfB Stuttgart aj Leo Sauer.
Dvadsaťročný reprezentačný krídelník povedal, že sa cíti dobre a je pripravený na plnú minutáž.
Špeciálne sa teší na Nina Marcelliho, s ktorým si chystá vymeniť dres.
„Belasí“ sa so Stuttgartom stretli už pri predošlej účasti v ligovej fáze LM v ročníku 2024/25, keď prehrali 1:3. To ešte Sauer v nemeckom klube ani zďaleka nepôsobil.
Vtedy išlo o posledný domáci zápas Slovana v tejto časti „milionárskej súťaže“, tento bude naopak prvý.
Na stret so spoluhráčom z reprezentácie sa teší aj brankár Slovana Dominik Takáč: „On to musí prežívať, lebo je z Bratislavy. Síce zo Slovenska odišiel veľmi mladý, bol naozaj ešte chlapec, ale bude to pre neho veľmi špecifický zápas a ja sa na to len teším, že si tu proti nemu zahráme. Pre neho to musí byť niečo špeciálne.“
VIDEO: Leo Sauer na tlačovej konferencii
Sauer si vymení dres s Marcellim
Samotný Leo Sauer sa teší, že žreb ligovej fázy mu prisúdil možnosť predstaviť sa v rodnej krajine, v rodnom meste, proti spoluhráčom z reprezentačných výberov a kamarátom.
„Je to špeciálny pocit, že budem hrať proti kamarátom z reprezentácie a kamarátovi z detstva Ninovi Marcellimu. Hrali sme spolu v Slovane, keď sme mali desať rokov a teraz budem hrať proti nemu.
Písali sme si a dohodli sme sa, že si vymeníme dresy. Som rád, že ho uvidím.
Veľmi sa teším, budem tu mať veľa známych, pochádzam z Bratislavy, takže to akoby ešte neviem ani pochopiť, ale veľmi sa teším,“ opísal svoje pocity Sauer, ktorý sa už dostáva do hernej pohody:
„Prišiel som zranený do Stuttgartu, takže to nebol ideálny začiatok. Teraz sa už ale cítim dobre, stále viac a viac fit, takže si myslím, že tú šancu dostanem. Vtedy musím byť pripravený, aby som ukázal, čo vo mne je. Ja som pripravený, takže dúfam, že to dobre dopadne.“
Ak Sauer nastúpi, pokúsi sa prekonať krajana Takáča. „Poznám ho z národného tímu, takže asi poznám jeho slabiny. Som rád, že ho uvidím. Je to veľmi kvalitný brankár, hlavne na čiare je výborný a dúfam, že nebude v top forme, aby nám to troška uľahčil,“ reagoval s úsmevom slovenský krídelník Stuttgartu.
Potrebuje zapracovať na efektivite, hovorí tréner
Slovenskí priaznivci si želajú, aby sa Sauer predstavil aj priamo na ihrisku, no po letnom príchode do Stuttgartu naskakuje iba z lavičky na záverečné minúty. Predtým ho však trápilo zranenie.
Tréner Sebastian Hoeness neprezradil, či počíta so Sauerom v základnej zostave: „Niekedy dávam malé náznaky, dnes nie. Leo je pripravený, v národnom tíme začal v dvoch zápasoch v základnej zostave, ale prišiel po niekoľkomesačnom zranení.
Rozhodli sme sa pridávať mu minutáž postupne, rozumne. V reprezentácií odohral prvýkrát dlhší časový úsek a robí dobrý dojem.
Leo je talentovaný hráč, ktorý vo Feyenoorde ukázal, aký potenciál má. Je silný v súbojoch jeden na jedného, doma je skôr na ľavej strane, ale dokáže hrať aj vpravo, tak ako teraz v reprezentácii.
Jedine možno potrebuje zapracovať na efektivite a rozhodovaní v poslednej tretine ihriska.“
VIDEO: Tlačová konferencia pred zápasom Slovan - Stuttgart
Hrozbou budú Undav či Demirovič
Pozornosť spomedzi hostí bude pútať aj jeden z objavov uplynulých majstrovstiev sveta Deniz Undav či Ermedin Demirovič, ktorý sa blysol hetrikom pri víťazstve 3:1 nad Vikingom v úvodnom vystúpení v tohtoročnej ligovej fáze.
Stuttgart sa aktuálne nachádza na 11. priečke tabuľky Bundesligy a na duel v Bratislave sa naladil sobotňajším víťazstvom 2:0 na pôde Paderbornu.
Stretnutie 2. kola ligovej fázy LM medzi ŠK Slovan Bratislava a VfB Stuttgart má naplánovaný úvodný výkop na stredu 14. októbra o 21.00 h SELČ. Povedú ho rozhodcovia z Bosny a Hercegoviny, v pozícii hlavného Irfan Peljto.