ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a VfB Stuttgart dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Pre úradujúceho slovenského majstra je to prvý domáci zápas v aktuálnom ročníku najprestížnejšej klubovej súťaže sveta.
Slovan do nej vstúpil na pôde obhajcu titulu PSG, kde prehral jednoznačne 1:6.
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ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
14.10.2026 o 21:00
2. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0)
15' minúta
Prebiehajúci
Stuttgart
Prehľad
ŽK: 12. Hendriks (STU). Rozhodca: Peljto (BIH) – Ibrišimbegović (BIH), Beljo (BIH).
Prenos
15
Hendriks hlavičkoval spoza malého vápna nad brvno! To bola sľubná pozícia pre neho.
15
Stillerov center na bližšiu žrď odhlavičkoval Šporar.
14
Pokus o kolmicu do šestnástky, ale Undav ani Pejčinovič sa k lopte nedostali.
12
Žltá karta pre tím VfB Stuttgart (Ramon Hendriks).
12
Vagnoman stroskotal, Slovan prešiel do protiútoku, Barseghjana fauloval Hendriks.
11
Camara sa dokázal pretlačiť cez dvoch hráčov, ale strela z toho nebola. Burcuje svojich spoluhráčov.
10
Camara si hodil loptu okolo protihráča, ale nestihol ju pred bránkovou čiarou.
9
Následný rohový kop neznamenal žiadne nebezpečenstvo pre domácu bránu.
8
Prihrávka prešla cez Cruza na Vagnomana, ktorý išiel z uhla sám na bránu, ale vystrelil presne na miesto, kde bol Takáč a ten jeho pokus zneškodnil!
7
Vagnomanov strieľaný pas defenzíva belasých odvrátila pred číhajúcim Pejčinovičom.
5
Stiller zahral roh na päťku, kde prišlo aj zakončenie, ale mimo troch žrdí.
4
Až teraz dlhší pobyt Stuttgartu na útočnej polovici.
3
Barseghjan skúsil strelu, tá ale nemala potrebné parametre. Avšak aktívny vstup belasých do zápasu.
2
Barseghjan si svojou aktivitou faul nevypýtal, ale Slovan vhadzuje blízko šestnástky súpera.
1
Camara miesto centra skúsil z ľavého krídla rovno strelu a zaskočil Bredlowa, ktorý loptu vytláčal jednou rukou!
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
ŠK Slovan Bratislava: Takáč – Blackman, Bajrić, Marković, Cruz – Mustafić, Pokorny – Barseghjan, C. Martínez, Suleiman Camara – Šporar (C).
Náhradníci: Popović – Kozlovský, Ibrahim, Wimmer, Gajdoš, Marcelli, Čerepkai, Yirajang, Maroš, Sahmkou Camara, Ignatenko, Matsuoka.
Tréner: Yaya Touré
VfB Stuttgart: Bredlow – Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks – Prömel, Stiller – El Khannous, Undav (C), Führich – Pejčinović.
Náhradníci: Funk, Seimen – Demirović, Jaquez, Karazor, Leweling, Assignon, Sauer, Spalt.
Tréner: Sebastian Hoeneß
Rozhodca: Peljto (BIH) – Ibrišimbegović (BIH), Beljo (BIH).
ŠK Slovan Bratislava: Takáč – Blackman, Bajrić, Marković, Cruz – Mustafić, Pokorny – Barseghjan, C. Martínez, Suleiman Camara – Šporar (C).
Náhradníci: Popović – Kozlovský, Ibrahim, Wimmer, Gajdoš, Marcelli, Čerepkai, Yirajang, Maroš, Sahmkou Camara, Ignatenko, Matsuoka.
Tréner: Yaya Touré
VfB Stuttgart: Bredlow – Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks – Prömel, Stiller – El Khannous, Undav (C), Führich – Pejčinović.
Náhradníci: Funk, Seimen – Demirović, Jaquez, Karazor, Leweling, Assignon, Sauer, Spalt.
Tréner: Sebastian Hoeneß
Rozhodca: Peljto (BIH) – Ibrišimbegović (BIH), Beljo (BIH).
Vitajte pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola skupinovej fázy Ligy majstrov, v ktorom ŠK Slovan Bratislava hostí VfB Stuttgart. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00.
Slovan vo svojom úvodnom vystúpení prehral na ihrisku PSG 1:6. Ako jediný za belasých skóroval v 58. minúte Suleiman Camara. Belasým sa nedarí ani v Niké lige. Figuruje na 4. priečke a na lídra z Dunajskej Stredy stráca šesť bodov. Slovan v domácej lige vyhral iba jeden z posledných piatich zápasov.
Stuttgart uspel vo svojom úvodnom vystúpení v skupinovej fáze Ligy majstrov. Nórsky Viking zdolal 3:1, hetrikom sa zaskvel Demirovič, stačilo mu naň iba necelých trinásť minút. V nemeckej Bundeslige patrí Stuttgartu 11. miesto so ziskom šiestich bodov v piatich odohraných dueloch. V minulom kole zvíťazil Stuttgart na ihrisku Paderbornu 2:0.
Slovan vo svojom úvodnom vystúpení prehral na ihrisku PSG 1:6. Ako jediný za belasých skóroval v 58. minúte Suleiman Camara. Belasým sa nedarí ani v Niké lige. Figuruje na 4. priečke a na lídra z Dunajskej Stredy stráca šesť bodov. Slovan v domácej lige vyhral iba jeden z posledných piatich zápasov.
Stuttgart uspel vo svojom úvodnom vystúpení v skupinovej fáze Ligy majstrov. Nórsky Viking zdolal 3:1, hetrikom sa zaskvel Demirovič, stačilo mu naň iba necelých trinásť minút. V nemeckej Bundeslige patrí Stuttgartu 11. miesto so ziskom šiestich bodov v piatich odohraných dueloch. V minulom kole zvíťazil Stuttgart na ihrisku Paderbornu 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Liga majstrov - streda, 14. október 2026
14.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 18:45
Feyenoord
3 - 2
Como
Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
LASK
3 - 6
Liverpool
Oberösterreich Arena | Linz
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Manchester City
0 - 0
PSG
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
AS Rím
0 - 0
Real Madrid
Stadio Olimpico | Rím
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Aston Villa
1 - 0
Fenerbahce
Villa Park | Birmingham
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Betis
0 - 0
Porto
Stadium La Cartuja | Sevilla
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Bodo Glimt
0 - 0
Dortmund
Aspmyra | Bodø
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Šachtar
0 - 0
AEK
Stamford Bridge | London
| Ligová fáza | 2. kolo
Slovan Bratislava
0 - 0
Stuttgart
Tehelné pole | Bratislava
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
BarcelonaBAR
2
2
0
0
9:2
6
V
V
2
LiverpoolLIV
2
2
0
0
8:4
6
V
V
3
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
4
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
5
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
6
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
7
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
8
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
9
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
10
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
11
VillarrealVIL
2
1
0
1
5:4
3
V
P
12
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
13
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
14
Atlético MadridATM
2
1
0
1
3:2
3
V
P
15
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
16
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
17
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
18
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
19
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
20
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
21
SabahSAB
2
1
0
1
2:4
3
V
P
22
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
23
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
24
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
25
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
26
PSVPSV
2
0
1
1
1:2
1
P
R
27
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
28
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
29
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
30
SlaviaSLA
2
0
0
2
2:5
0
P
P
31
NeapolNAP
2
0
0
2
1:4
0
P
P
32
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
33
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
34
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body