    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    1. polčas
    Národný futbalový štadión - Tehelné pole
    0 - 0
    LIVE
    Stuttgart
    Stuttgart
    Zľava Jeff Chabot (Stuttgart) a Cesar Blackman (Slovan) v súboji o loptu počas zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 7. kole ligovej fázy Ligy majstrov. Rok 2025, január.
    Touré sa chytal za tvár a spomína technický problém. Čo je s plochou Slovana?
    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré počas tlačovej konferencie.
    Otázka ho naštartovala. Tréner Slovana reagoval dlho ako nikdy predtým
    Na snímke hráči Slovana sa tešia z gólu proti Stuttgartu zľava Guram Kašia (Slovan) a Tigran Barseghjan (Slovan).
    Boli najťažší súper Slovana, tvrdil Weiss. Barseghjan ukázal, čo platí na Nemcov
    Leo Sauer počas tlačovej konferencie.
    Sauer sa teší na súboj so Slovanom a kamarátov. Je to špeciálny pocit, hovorí
    Brankár Slovana Dominik Takáč počas tlačovej konferencie.
    Takáč si praje proti Stuttgartu oduševnený výkon Slovana. Musia za nás hovoriť výkony, dodal
    Futbalista Leo Sauer (uprostred) z Stuttgartu a Alessio Castro-Montes (vpravo) z Kolína počas zápasu 2. kola nemeckej Bundesligy VfB Stuttgart – 1. FC Kolín.
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    ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

    ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|14. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a VfB Stuttgart dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    Pre úradujúceho slovenského majstra je to prvý domáci zápas v aktuálnom ročníku najprestížnejšej klubovej súťaže sveta.

    Slovan do nej vstúpil na pôde obhajcu titulu PSG, kde prehral jednoznačne 1:6.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    14.10.2026 o 21:00
    2. kolo
    Slovan Bratislava
    0:0
    (0:0)
    15' minúta
    Prebiehajúci
    Stuttgart
    Prehľad
    ŽK: 12. Hendriks (STU). Rozhodca: Peljto (BIH) – Ibrišimbegović (BIH), Beljo (BIH).
    Prenos
    15
    importantHendriks hlavičkoval spoza malého vápna nad brvno! To bola sľubná pozícia pre neho.
    15
    Stillerov center na bližšiu žrď odhlavičkoval Šporar.
    14
    Pokus o kolmicu do šestnástky, ale Undav ani Pejčinovič sa k lopte nedostali.
    12
    yellowCardŽltá karta pre tím VfB Stuttgart (Ramon Hendriks).
    12
    Vagnoman stroskotal, Slovan prešiel do protiútoku, Barseghjana fauloval Hendriks.
    11
    Camara sa dokázal pretlačiť cez dvoch hráčov, ale strela z toho nebola. Burcuje svojich spoluhráčov.
    10
    Camara si hodil loptu okolo protihráča, ale nestihol ju pred bránkovou čiarou.
    9
    Následný rohový kop neznamenal žiadne nebezpečenstvo pre domácu bránu.
    8
    importantPrihrávka prešla cez Cruza na Vagnomana, ktorý išiel z uhla sám na bránu, ale vystrelil presne na miesto, kde bol Takáč a ten jeho pokus zneškodnil!
    7
    Vagnomanov strieľaný pas defenzíva belasých odvrátila pred číhajúcim Pejčinovičom.
    5
    Stiller zahral roh na päťku, kde prišlo aj zakončenie, ale mimo troch žrdí.
    4
    Až teraz dlhší pobyt Stuttgartu na útočnej polovici.
    3
    Barseghjan skúsil strelu, tá ale nemala potrebné parametre. Avšak aktívny vstup belasých do zápasu.
    2
    Barseghjan si svojou aktivitou faul nevypýtal, ale Slovan vhadzuje blízko šestnástky súpera.
    1
    importantCamara miesto centra skúsil z ľavého krídla rovno strelu a zaskočil Bredlowa, ktorý loptu vytláčal jednou rukou!
    1
    Stretnutie sa práve začalo.
    Úvodné zostavy:

    ŠK Slovan Bratislava: Takáč – Blackman, Bajrić, Marković, Cruz – Mustafić, Pokorny – Barseghjan, C. Martínez, Suleiman Camara – Šporar (C).
    Náhradníci: Popović – Kozlovský, Ibrahim, Wimmer, Gajdoš, Marcelli, Čerepkai, Yirajang, Maroš, Sahmkou Camara, Ignatenko, Matsuoka.
    Tréner: Yaya Touré

    VfB Stuttgart: Bredlow – Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks – Prömel, Stiller – El Khannous, Undav (C), Führich – Pejčinović.
    Náhradníci: Funk, Seimen – Demirović, Jaquez, Karazor, Leweling, Assignon, Sauer, Spalt.
    Tréner: Sebastian Hoeneß

    Rozhodca: Peljto (BIH) – Ibrišimbegović (BIH), Beljo (BIH).
    Vitajte pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola skupinovej fázy Ligy majstrov, v ktorom ŠK Slovan Bratislava hostí VfB Stuttgart. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00.

    Slovan vo svojom úvodnom vystúpení prehral na ihrisku PSG 1:6. Ako jediný za belasých skóroval v 58. minúte Suleiman Camara. Belasým sa nedarí ani v Niké lige. Figuruje na 4. priečke a na lídra z Dunajskej Stredy stráca šesť bodov. Slovan v domácej lige vyhral iba jeden z posledných piatich zápasov.

    Stuttgart uspel vo svojom úvodnom vystúpení v skupinovej fáze Ligy majstrov. Nórsky Viking zdolal 3:1, hetrikom sa zaskvel Demirovič, stačilo mu naň iba necelých trinásť minút. V nemeckej Bundeslige patrí Stuttgartu 11. miesto so ziskom šiestich bodov v piatich odohraných dueloch. V minulom kole zvíťazil Stuttgart na ihrisku Paderbornu 2:0.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Liga majstrov - streda, 14. október 2026

    14.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Feyenoord
    Feyenoord
    3 - 2
    Como
    Como
    Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
    14.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    LASK
    LASK
    3 - 6
    Liverpool
    Liverpool
    Oberösterreich Arena | Linz
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Manchester City
    Manchester City
    0 - 0
    PSG
    PSG
    Etihad Stadium | Manchester
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    0 - 0
    Real Madrid
    Real Madrid
    Stadio Olimpico | Rím
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Aston Villa
    Aston Villa
    1 - 0
    Fenerbahce
    Fenerbahce
    Villa Park | Birmingham
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Betis
    Betis
    0 - 0
    Porto
    Porto
    Stadium La Cartuja | Sevilla
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    0 - 0
    Dortmund
    Dortmund
    Aspmyra | Bodø
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Šachtar
    Šachtar
    0 - 0
    AEK
    AEK
    Stamford Bridge | London
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 0
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    3
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    4
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    5
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    6
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    7
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    8
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    9
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    11
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    12
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    14
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    15
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    16
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    17
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    18
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    21
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    23
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    24
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    25
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    29
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    34
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart
    dnes 19:56
    Idjessi Metsoko (Slovan) dáva gól a Josha Vagnaman (Stuttgart) v zápase 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.
    Pavol Spálso 07:30|2
    Nemci Slovan uštvali ako nikdy. Gól dal hráč, ktorého nechceli ani v TrnaveNamiesto zlatého bodu prišla lekcia.
    Pavol Spál|so 07:30|2
    Michal Breznaník.
    Pavol Spálpi 07:30|2
    Skrat esa obral Slovan o značný balík. Všetci naňho revali, Kmotrík ho vyhodilPrerástli mu cez hlavu?
    Pavol Spál|pi 07:30|2
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart
    dnes 19:56
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)