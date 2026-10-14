Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia na svoj druhý zápas ligovej fázy Ligy majstrov. Na domácom štadióne budú čeliť VfB Stuttgart.
Zverenci trénera Tourého vybehnú na trávnik v rozostavení 4-2-3-1. V bránke dostal dôveru tradične Dominik Takáč.
Obrannú štvoricu tvoria Cesar Blackman, stopérska dvojica Svetozar Markovič a Kenan Bajrič a na ľavej strane Sandro Cruz.
Pred nimi nastupujú prekvapivo Alen Mustafič a Peter Pokorný.
V stredovej formácii sú aj Tigran Barseghyan, Cristian Martínez a Suleiman Camara. Na hrote bude útočník a kapitán Andraž Šporar.
V základnej zostave Stuttgartu prekvapivo nie je Ermedin Demirovič, ktorý dal v prvom zápase Ligy majstrov hetrik.
Duel ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart sledujte s nami naživo ako online prenos.
Zostavy zápasu Slovan Bratislava - Stuttgart
Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Mustafič, Pokorný - Barseghjan, Martinez, Camara - Šporar
Stuttgart: Bredlow - Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks - Prömel, Stiller - El Khannouss, Undav, Führich - Pejčinovič