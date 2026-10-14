    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    1. polčas
    Národný futbalový štadión - Tehelné pole
    0 - 0
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    Stuttgart
    Stuttgart
    Zľava Jeff Chabot (Stuttgart) a Cesar Blackman (Slovan) v súboji o loptu počas zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 7. kole ligovej fázy Ligy majstrov. Rok 2025, január.
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    Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart

    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole. (Autor: TASR)
    Sportnet|14. okt 2026 o 19:56
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    Pozrite si zostavy zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia na svoj druhý zápas ligovej fázy Ligy majstrov. Na domácom štadióne budú čeliť VfB Stuttgart.

    Zverenci trénera Tourého vybehnú na trávnik v rozostavení 4-2-3-1. V bránke dostal dôveru tradične Dominik Takáč.

    Obrannú štvoricu tvoria Cesar Blackman, stopérska dvojica Svetozar Markovič a Kenan Bajrič a na ľavej strane Sandro Cruz.

    Pred nimi nastupujú prekvapivo Alen Mustafič a Peter Pokorný.

    V stredovej formácii sú aj Tigran Barseghyan, Cristian Martínez a Suleiman Camara. Na hrote bude útočník a kapitán Andraž Šporar.

    V základnej zostave Stuttgartu prekvapivo nie je Ermedin Demirovič, ktorý dal v prvom zápase Ligy majstrov hetrik.

    Duel ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart sledujte s nami naživo ako online prenos.

    Zostavy zápasu Slovan Bratislava - Stuttgart

    Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Mustafič, Pokorný - Barseghjan, Martinez, Camara - Šporar

    Stuttgart: Bredlow - Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks - Prömel, Stiller - El Khannouss, Undav, Führich - Pejčinovič

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart
    dnes 19:56
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    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart
    dnes 19:56
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart