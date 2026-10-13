Takáč si praje proti Stuttgartu oduševnený výkon Slovana. Musia za nás hovoriť výkony, dodal

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa chcú v stretnutí ligovej fázy Ligy majstrov proti VfB Stuttgart vrátiť k tomu, čo ich zdobilo na začiatku súťažnej sezóny.
Na utorkovej tlačovej konferencii pred stredajším duelom na Tehelnom poli to povedal brankár Dominik Takáč.
Dodal, že ide o ideálnu šancu, aby so spoluhráčmi dokázali, že majú kvalitu.
Oduševnený výkon
Na prvý domáci zápas „belasých“ v ligovej fáze v tejto sezóne bolo v utorok popoludní predaných takmer 19-tisíc vstupeniek.
Súboj so Stuttgartom v januári 2025 bol pre Slovan naopak posledným domácim v ligovej fáze, hostia vtedy zvíťazili 3:1.
„Je to fyzické mužstvo a niektorí sme už mali tú česť vyskúšať si to proti nim. Musím spomenúť dvoch najnebezpečnejších hráčov Deniza Undava a Jamieho Lewelinga, na tých si pamätám veľmi dobre, boli v každom góle.
Stále mám v hlave úseky, ako si to dokázali na dotyk otočiť, aj prvý gól v podstate z ničoho, dve prihrávky a už sa hráč rútil na mňa. To je niečo, na čo si musíme dať pozor.
Uvidíme, ako obstojíme, ale verím, že podáme oduševnený výkon, potešíme seba aj divákov a takisto, že nám to dá silu do ďalších zápasov. Neviem sa dočkať, teším sa na zaplnené tribúny a skvelú atmosféru,“ uviedol Takáč.
Po reprezentačnej prestávke sa Slovan predstavil v Skalici, kde v sobotu iba remizoval 1:1. A oslnivú formu nemal ani predtým, na skvelý úvod súťažného ročníka už iba spomína.
VIDEO: Yaya Touré počas tlačovej konferencie
Musia za nás hovoriť výkony
„Nechcem sa k tomu úplne vracať, ale môžeme ten zápas použiť na to, aby sme sa odrazili a chytili, keď podáme kvalitný výkon.
Samozrejme, uvedomujeme si, že to nebolo ideálne a chceme s tým niečo robiť, ale ideálna šanca je hneď v stredu, takže tak k tomu aj pristupujeme.
Musíme sa vrátiť k tomu, čo nás zdobilo na začiatku sezóny, získať naspäť sebavedomie. Kvalita tam musí byť rovnaká ako mesiac dozadu, vo futbale je to bežné.
Nie sme prvé ani posledné mužstvo na svete, ktoré zastihla nejaká, nebudem to ani volať kríza, ale že nám tie ligové zápasy výsledkovo nevyšli.
Musia za nás hovoriť výkony a ideálny deň je na to hneď v stredu, keď sami sebe môžeme dokázať, že máme kvalitu,“ reagoval 27-ročný brankár Slovana.
Touré: Bude to výzva
Stuttgart v úvodnom kole ligovej fázy zdolal nórsky Viking 3:1. Aktuálne sa nachádza na 11. priečke tabuľky Bundesligy a na duel v Bratislave sa naladil sobotňajším víťazstvom 2:0 na pôde Paderbornu.
„Stuttgart je úžasný tím. Mám v Nemecku dobrých priateľov, ktorí mi dali nejaké rady. Po fyzickej stránke patria k najlepším mužstvám v Európe.
Hrajú ofenzívny, atraktívny futbal a neboja sa hrať jeden na jedného. Bude to výzva čeliť im, ale v príprave sme hrali so Slaviou Praha, čo je podobný tím z pohľadu fyzickej stránky, aj keď Stuttgart je lepší. Pripravujeme sa ako na každý zápas.
Musíme pripraviť hráčov po mentálnej stránke, aby poznali herný plán a vedeli, ako čeliť súperovi. Teším sa na zápas a musíme sa postarať o to, aby boli správne nadšení aj hráči.
Je to zápas Ligy majstrov proti silnému súperovi, z ktorého si môžete veľa zobrať, veľa sa naučiť a zlepšiť sa,“ vyjadril sa tréner „belasých“ Yaya Toure.
Následne informoval, že všetci hráči na európskej súpiske sú po zdravotnej stránke v poriadku.
Zároveň vyjadril vieru v to, že ihrisko bude v rámci možností v poriadku, keďže po nedávnom koncerte bolo poznačené a ešte v utorok stále prebiehali práce, aby bol trávnik v čo najlepšom stave.
Stretnutie 2. kola ligovej fázy LM medzi ŠK Slovan Bratislava a VfB Stuttgart má naplánovaný úvodný výkop na stredu 14. októbra o 21.00 h SELČ. Povedú ho rozhodcovia z Bosny a Hercegoviny, v pozícii hlavného Irfan Peljto.