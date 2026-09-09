    Slovan získa od UEFA rekordné prémie. Aké sú odmeny a aký je formát Ligy majstrov?

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava.
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava. (Autor: Sportnet /Sarah Karácsonyová)
    Sportnet|9. sep 2026 o 09:30
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    Pozrite si, aký je formát Ligy majstrov, aké odmeny na kluby čakajú a aký má program ŠK Slovan Bratislava.

    Liga majstrov sa od sezóny 2024/2025 hrá v novom formáte, ktorý je nazývaný hlavná alebo ligová fáza, ktorá nahradila skupinovú fázu.

    V ročníku 2026/2027 nebude v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta opäť chýbať ani slovenský majster ŠK Slovan Bratislava.

    Prvýkrát sa v Lige majstrov predstavil pred dvoma rokmi, keď mal formát súťaže premiéru.

    Aký je formát Ligy majstrov?

    Liga majstrov vstupuje do tretej sezóny novej éry. Tradičnú skupinovú časť s 32 klubmi v ôsmich skupinách nahradila jedna ligová tabuľka a každý z 36 klubov odohrá namiesto šiestich zápasov osem.

    Súperov mu pridelil počítačový systém - po dve mužstvá z každého koša. Softvér zároveň určil, ktoré štyri zápasy odohrá doma a ktoré vonku.

    S každým súperom sa stretne len raz, pričom polovicu stretnutí odohrá na domácej pôde a polovicu vonku.

    Termíny hlavnej fázy Ligy majstrov

    • 1. kolo: 8. až 10. septembra
    • 2. kolo: 13. a 14. októbra
    • 3. kolo: 20. a 21. októbra
    • 4. kolo: 3. a 4. novembra
    • 5. kolo: 24. a 25. novembra
    • 6. kolo: 8. a 9. decembra
    • 7. kolo: 19. a 20. januára 2027
    • 8. kolo: 27. januára 2027

    Slovan mohol čeliť maximálne dvom klubom z jednej krajiny. Slovenský majster figuroval v žrebe vo štvrtom výkonnostnom koši.

    Prvý hrací týždeň bude rozdelený do troch dní (8.-10. septembra). Posledné dve kolá ligovej časti Ligy majstrov sa budú dohrávať až v januári, všetky zápasy ôsmeho kola sa odohrajú v jeden deň 27. januára 2027.

    Najlepších osem tímov si zaistí priamy postup do osemfinále, kluby na priečkach 9 až 24 zabojujú v barážovom dvojzápase o osemfinále a pre zvyšné mužstvá sa púť v pohárovej Európe skončí.

    Následne sa bude pokračovať podľa zaužívaného modelu (vyraďovací systém doma-vonku), pričom najlepší tím zdvihne nad hlavu ušatú trofej 5. júna na štadióne Metropolitano, kde svoje domáce zápasy hrá Atlético Madrid.

    Program ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    Aké sú odmeny v Lige majstrov?

    Slovan Bratislava získa od UEFA rekordné prémie. Každý klub v ligovej fáze Ligy majstrov zinkasuje minimálne 18,6 milióna eur – len za účasť.

    Ďalej nasleduje bonus sa umiestnenie. Posledný tím dostane čiastku 0,275 milióna eur. Predposledný zinkasuje dvojnásobok, ten ďalší trojnásobok a tak ďalej.

    Za každé víťazstvo je prémia 2,1 milióna eur, za remízu je odmena 700-tisíc. Bonusy za postup do vyraďovacej fázy sa začínajú na 11 miliónoch.

    Tabuľka ligovej fázy Ligy majstrov

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    3
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    4
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    6
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    7
    BarcelonaBarcelonaBAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    FeyenoordFeyenoordFEY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    9
    StuttgartStuttgartSTU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    10
    LiverpoolLiverpoolLIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    12
    ArsenalArsenalARS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    13
    PSGPSGPSG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    SportingSportingSPO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    VikingVikingVIK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    NeapolNeapolNAP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    GalatasarayGalatasarayGAL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    26
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    27
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    28
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    29
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    30
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    31
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    32
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    33
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    34
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    35
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    36
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan získa od UEFA rekordné prémie. Aké sú odmeny a aký je formát Ligy majstrov?