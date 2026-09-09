Slovan získa od UEFA rekordné prémie. Aké sú odmeny a aký je formát Ligy majstrov?

Liga majstrov sa od sezóny 2024/2025 hrá v novom formáte, ktorý je nazývaný hlavná alebo ligová fáza, ktorá nahradila skupinovú fázu.
V ročníku 2026/2027 nebude v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta opäť chýbať ani slovenský majster ŠK Slovan Bratislava.
Prvýkrát sa v Lige majstrov predstavil pred dvoma rokmi, keď mal formát súťaže premiéru.
Aký je formát Ligy majstrov?
Liga majstrov vstupuje do tretej sezóny novej éry. Tradičnú skupinovú časť s 32 klubmi v ôsmich skupinách nahradila jedna ligová tabuľka a každý z 36 klubov odohrá namiesto šiestich zápasov osem.
Súperov mu pridelil počítačový systém - po dve mužstvá z každého koša. Softvér zároveň určil, ktoré štyri zápasy odohrá doma a ktoré vonku.
S každým súperom sa stretne len raz, pričom polovicu stretnutí odohrá na domácej pôde a polovicu vonku.
Termíny hlavnej fázy Ligy majstrov
- 1. kolo: 8. až 10. septembra
- 2. kolo: 13. a 14. októbra
- 3. kolo: 20. a 21. októbra
- 4. kolo: 3. a 4. novembra
- 5. kolo: 24. a 25. novembra
- 6. kolo: 8. a 9. decembra
- 7. kolo: 19. a 20. januára 2027
- 8. kolo: 27. januára 2027
Slovan mohol čeliť maximálne dvom klubom z jednej krajiny. Slovenský majster figuroval v žrebe vo štvrtom výkonnostnom koši.
Prvý hrací týždeň bude rozdelený do troch dní (8.-10. septembra). Posledné dve kolá ligovej časti Ligy majstrov sa budú dohrávať až v januári, všetky zápasy ôsmeho kola sa odohrajú v jeden deň 27. januára 2027.
Najlepších osem tímov si zaistí priamy postup do osemfinále, kluby na priečkach 9 až 24 zabojujú v barážovom dvojzápase o osemfinále a pre zvyšné mužstvá sa púť v pohárovej Európe skončí.
Následne sa bude pokračovať podľa zaužívaného modelu (vyraďovací systém doma-vonku), pričom najlepší tím zdvihne nad hlavu ušatú trofej 5. júna na štadióne Metropolitano, kde svoje domáce zápasy hrá Atlético Madrid.
Program ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo
Aké sú odmeny v Lige majstrov?
Slovan Bratislava získa od UEFA rekordné prémie. Každý klub v ligovej fáze Ligy majstrov zinkasuje minimálne 18,6 milióna eur – len za účasť.
Ďalej nasleduje bonus sa umiestnenie. Posledný tím dostane čiastku 0,275 milióna eur. Predposledný zinkasuje dvojnásobok, ten ďalší trojnásobok a tak ďalej.
Za každé víťazstvo je prémia 2,1 milióna eur, za remízu je odmena 700-tisíc. Bonusy za postup do vyraďovacej fázy sa začínajú na 11 miliónoch.